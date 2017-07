Yani Rosenthal se declara culpable por lavado de activos, confirma fiscal de Nueva York

Joon H. Kim, fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que Yani Rosenthal se “declaró culpable en el tribunal federal de Manhattan de realizar transacciones monetarias en bienes derivados de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre 2015”.

Rosenthal se entregó a las autoridades estadounidenses el 23 de octubre de 2015, se declaró culpable ante el juez de distrito John G. Koeltl, señala el comunicado publicado por el Departamento de Justicia, a través de la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York.

Previamente había circulado en la prensa hondureña un comunicado atribuido a Rosenthal donde informaba que se declaró culpable de uno de los delitos que fue acusado por los fiscales estadounidenses en un señalamiento de lavado de activos para el narcotráfico. Este comunicado trascendió en medios de prensa, pero nunca fue posteado en las redes sociales de Yani Rosenthal, ni el documento llevaba su firma.

El comunicado publicado por el Departamento de Justicia a través de la oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York se transcribe literalmente:

Excongresista y empresario hondureño se declara culpable en el Tribunal Federal de Manhattan por el cargo de lavado de dinero



Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo, ex político hondureño y prominente empresario, se declaró culpable de lavado de ganancias de las drogas para los Cachiros, una importante organización hondureña de tráfico de drogas



Joon H. Kim, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy que Yani Benjamin Rosenthal Hidalgo se declaró culpable en el tribunal federal de Manhattan de realizar transacciones monetarias de bienes derivados de delitos de narcotráfico entre 2004 y septiembre de 2015. ROSENTHAL , quien se entregó en los Estados Unidos el 23 de octubre de 2015, se declaró culpable ante el juez de distrito John G. Koeltl. Durante el curso del plan de lavado de dinero, ROSENTHAL fue Ministro de la Presidencia para un ex Presidente de Honduras entre 2006 y 2007, diputado hondureño entre 2010 y 2014, y candidato a Presidente de Honduras en las elecciones de 2009 y 2013.



El Fiscal Joon H. Kim dijo: "Como lo admitió hoy en la corte federal de Manhattan, Yani Rosenthal, un político y empresario hondureño, también destacó como un lavador de dinero para una organización de tráfico de drogas cruelmente violenta conocida como los Cachiros. Ahora este ex funcionario gubernamental y dos veces candidato a la presidencia de Honduras espera la sentencia ante un juez federal estadounidense por su contribución a la crisis mundial de las drogas".

Según la acusación de la fiscalía, otros documentos presentados por los tribunales y declaraciones hechas durante los procedimientos judiciales [1]:

ROSENTHAL y sus coacusados ​​ -incluyendo a Jaime Rolando Rosenthal Oliva, padre de ROSENTHAL y exvicepresidente y congresista en Honduras- usaron entidades asociadas a una corporación controlada por la familia Rosenthal, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V. ("Inversiones Continentales"), para lavar ganancias de las drogas para los Cachiros, un prolífico y violento sindicato criminal hondureño que distribuía enormes cantidades de cocaína antes de ser desmantelado por la DEA.

ROSENTHAL ayudó a los Cachiros a blanquear el dinero de la droga y acceder al sistema financiero internacional a través de una variedad de supuestos negocios. ROSENTHAL se enriqueció a sí mismo a través de esta conducta basada en los honorarios pagados por los narcotraficantes a los que ayudó, y aceptando sobornos adicionales de narcotraficantes que fueron pasadas como supuestas contribuciones de campaña. Varios aspectos del esquema de lavado de dinero de Cachiros en el que ROSENTHAL participó también recibieron el apoyo de Fabio Porfirio Lobo, hijo de un ex presidente de Honduras. La sentencia de Lobo por la juez federal de distrito Lorna G. Schofield está programada para el 31 de julio de 2017 en Estados Unidos v. Lobo, No. 15 Cr. 174 (LGS), y se basa en su condena por participar en una conspiración con miembros de los Cachiros y otros para importar cocaína a los Estados Unidos.

Uno de los componentes de la acción de lavado de dinero de ROSENTHAL involucró un esquema basado en el comercio en el cual los Cachiros establecieron una empresa, Ganaderos Agricultores del Norte de RL De CV ("Ganaderos"), y usaron el dinero de la droga para comprar ganado en subastas en Honduras. ROSENTHAL y otros utilizaron Empacadora Continental, S.A. de C.V. ("Empacadora"), una empresa procesadora de ganado y carne afiliada a Inversiones Continental, para comprar el ganado derivado de narcóticos de Ganaderos. ROSENTHAL actuó como Vicepresidente de Empacadora entre 2008 y 2015 y estas transacciones formaron parte de un proceso que permitió a los Cachiros ocultar la naturaleza criminal de los activos de Ganaderos y obtener nuevos fondos de Empacadora que pudieran ser utilizados para promover las actividades de narcotráfico de los a Cachiros y comprar otros activos. Empacadora, a su vez, obscureció aún más la naturaleza contaminada del ganado Ganaderos al procesar y exportar la carne a los Estados Unidos, entre otros lugares.

ROSENTHAL y otros también utilizaron Banco Continental, S.A. (Banco Continental), un banco hondureño controlado por su familia y afiliado a Inversiones Continental, para procesar los pagos relacionados con estas transacciones y financiar otras actividades de Cachiros. Por ejemplo, el Banco Continental emitió presuntos préstamos a los líderes de los Cachiros, que a veces eran reembolsados ​​ con ganancias de drogas o ganado derivado de drogas de Ganaderos. Los líderes de los Cachiros utilizaron dinero del Banco Continental, mezclado con dinero de la droga, para financiar negocios adicionales que también fueron utilizados como empresas de lavado de dinero. Banco Continental ayudó a los líderes de los Cachiros a establecer el Zoológico Joya Grande en Honduras y a comprar equipos para una empresa de construcción, Inmobiliaria Rivera Maradiaga SA de CV; Una empresa minera Minera Mi Esperanza SA; y una plantación de aceite de palma africana, Palma Del Bajo Aguan SA.

En relación con su declaración de culpabilidad, ROSENTHAL acordó perder el derecho a $ 500,000 y pagar una multa de $ 2.5 millones. Rosenthal también permanecerá señalado como un Traficante de Narcóticos Especialmente Designado conforme a lo establecido en el Narcotics Kingpin Designation Act, junto a Rosenthal Oliva, Yankel Antonio Rosenthal Coello (primo de ROSENTHAL’s y co-acusado), Inversiones Continental, Empacadora, and Banco Continental, entre otros, como lo anunció en octubre de 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

ROSENTHAL, de 52 años, se declaró culpable de haber cometido transacciones monetarias en propiedades derivadas de actividades ilícitas especificadas. El cargo implica un plazo máximo de 10 años de prisión. La sentencia máxima potencial en este caso es prescrita por el Congreso y se proporciona aquí sólo con fines informativos, ya que cualquier sentencia del acusado será determinada por un juez. La sentencia está programada para el 13 de octubre de 2017 ante el juez Koeltl.

El Sr. Kim elogió los esfuerzos sobresalientes de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Fuerza de Choque de Nueva York y la Representación Estadounidense en Tegucigalpa, así como la OFAC y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Esta acusación está siendo manejada por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales. Los fiscales adjuntos Emil J. Bove III, Jane Kim y Matthew J. Laroche están a cargo de la acusación.

Los cargos contenidos en la Acusación contra Jaime Rolando Rosenthal Oliva y Yankel Antonio Rosenthal Coello son meras acusaciones, y Rosenthal Oliva y Rosenthal Coello son presuntamente inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad.

[1] Las descripciones que figuran a continuación de la conducta de los coacusados Jaime Rolando Rosenthal Oliva y Yankel Antonio Rosenthal Coello constituyen sólo alegatos, y todo hecho descrito debe ser tratado como una acusación no probada con respecto a Rosenthal Oliva y Rosenthal Coello.