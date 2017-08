“Vendrán cosas sorprendentes en el país”, predice “Tigre” Bonilla

- Las investigaciones de los operadores de justicia están sustentadas de manera científica y tecnológica, remarcó.

- “Jamás he tenido contacto, ni vía teléfono, con narcotraficantes, sicarios, maras o pandillas, en mi vida he tratado de hacer el trabajo como corresponde y de esto puede dar fe la tecnología”, señaló.

- “Siempre estuve purgado en la institución, o me mantenían en los Cobras o en centros de estudio”, aseveró.

Sobre las actividades del crimen, describió que “los delincuentes tienen sus códigos y ellos saben a qué persona le va a llegar, yo no tengo ninguna información, sospecha o presunción o acercamiento que me hayan mandado estos individuos porque para mí ellos tienen su lugar donde tienen que estar, ellos son personas que tienen sus propios estatutos, los que acceden a ellos es porque son del mismo sistema”.

En entrevista con la cadena radial HRN, el exdirector de la Policía hondureña dijo que recién concluyó estudios de Magister en Seguridad Nacional en Colombia, donde estuvo primero como agregado policial y luego como pasante de esa rama de doctorado.

“No soy un oficial improvisado en mi carrera, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional siempre mantenemos el principio de la planificación de todas las actividades”, afirmó.

Bonilla Valladares resaltó la labor gubernamental del presidente Juan Orlando Hernández, de quien dijo se preparó desde que ocupó el más alto cargo en el Congreso Nacional. “Él preparó los escenarios para hacer un buen gobierno y eso lo demuestran los resultados actuales con la integralidad de distintas instituciones del Estado”.

Continuó que “vendrán y se mirarán cosas sorprendentes dentro del país, que eso por la secretividad de las investigaciones se van manejando de manera objetiva porque sí podemos decirlo que tenemos una Corte Suprema objetivo y de igual manera un Ministerio Público objetivo porque no solamente es de indicar por lo que se diga en un medio de comunicación, sino que es una investigación científica apegada a toda la tecnología que tiene el Estado hondureño”.

“El Tigre” afirmó que “no es sorpresa lo que está sucediendo, vienen cosas que van a poner a este Estado hondureño en un punto de convergencia importante en la región centroamericana. Tenemos un presidente que no está improvisando y puede dolerle a quien sea, pero estas cosas tienen que suceder de esta manera”.

Mencionó que hace unos meses cuando le consultaron si aspiraba a un cargo en el gobierno, él respondió que estaba estudiando. “Esas cosas son así, pero si en un momento me tocara servir a mi patria la sirvo de la manera que corresponde, siempre habrán detractores que van a querer desprestigiar a una o varias personas, pero aquí no se puede vivir de la chismografía, sino de hechos concretos como lo que está sucediendo”.

Caso Barralaga

Sobre las acusaciones que pesan sobre el subcomisionado en condición de retiro, Jorge Alberto Barralaga, señalado por lavado de activos, “El Tigre” Bonilla indicó que no es el más indicado para verter acusaciones y eso le corresponde a los operadores de justicia encargados de realizar las diligencias investigativas.

“No soy quien para andar imputando o presumiendo si son responsables o no de un hecho. Lo que sí creo, es que hay que revisar, desde su génesis, la institucionalidad de la Policía para determinar qué fue lo que pasó para llegar a un punto tan crítico, ¿quiénes son los responsables de manera integral y social?”, exteriorizó.

En torno a sus relaciones con el subcomisionado Barralaga, declaró que las mismas eran únicamente de trabajo. “La relación que tuve con mi subcomisionado Barralaga Hernández, en ese momento fue de trabajo, después de eso ya no nos volvimos a ver, hasta hace unos 20 días me lo encontré en City Mall, iba con su esposa, me saludó respetuosamente y luego me mandó mensajes y le dije que Dios la bendiga y lo cuidara”.

Recalcó no tener una relación de amistad con Barralaga Hernández. “En este trabajo entra más solo camina uno es mejor, mi característica es mantenerme al margen de una gran cantidad de cosas que se escuchan dentro de la institución”.

A renglón seguido, manifestó que cuando él estuvo asignado como oficial en el occidente del país, afirmó que hizo múltiples denuncias. “A mí allá me mandaron como una figura decorativa y tuve que tomar acciones, inclusive andaba en mi propio vehículo, fue así que descubrí algunas situaciones que iban en contra de la institucionalidad y de la sociedad hondureña. Denuncié esas cosas al ministro de Seguridad, mandé copia a las diferentes instituciones y me quisieron dar la baja por haber hecho esas denuncias”.

“Jamás he tenido contacto, ni vía teléfono, con narcotraficantes, sicarios, maras o pandillas, en mi vida he tratado de hacer el trabajo como corresponde y de esto puede dar fe la tecnología”, selló para luego rematar: “cuando me tocó enfrentarlos lo hice como un oficial de Policía”.

Su gestión al frente de la Policía

Sobre su gestión en la jefatura de la Policía hondureña, citó que contó que con todo el apoyo de las instituciones operadoras de justicia. “En ese tiempo empezamos a planificar cuál era la Policía que realmente quería el pueblo hondureño. Los inicios y patrones fundamentales quedaron con bases de transformación con el apoyo de Estados Unidos, Canadá, Colombia y la Unión Europea, a todos ellos planteamos las necesidades en seguridad ciudadana”, reforzó.

Valoró el trabajo de la desaparecida Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), cuando él fungió como titular del cuerpo del orden.

A la pregunta si en su período como cabeza de la Policía conoció casos de corrupción que involucraban a miembros de la institución, respondió: “Se habló de una cantidad de informes que surgieron, eso se llegó a comprobar que eran unos montajes. Investigamos todos esos casos emblemáticos y de otra naturaleza con el apoyo del Ministerio Público y la Embajada Americana”.

El exalto mando de la Policía, rememoró que hace unos años estando en Colombia, la Comisión de Depuración lo citó para que presentara un informe de su gestión como director del cuerpo del orden público.

“Discutimos varios asuntos relacionados con la parte, no solo institucional, si no con la parte política del Estado”, reforzó.

Subrayó que “uno de los objetivos del gobierno de Estados Unidos siempre ha sido el combate al crimen organizado, narcotráfico y otras ramificaciones. En mi gestión se me aproximaron los miembros de la DEA, de unidades sensitivas, tuvimos reuniones en diferentes lugares para poder trabajar en conjunto y es ahí donde se establece una estrategia de intervención a las diferentes amenazas que tenía el Estado, desde los puntos de vista interno y externo”.