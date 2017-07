Unidad de fiscalización tras dineros negros en zonas de riesgo

- En Colón, donde reinaron Los Cachiros, y en Copán, asiento de Los Valle, es hasta sospechoso que no se haga investigación a los candidatos que aspiran en esas zonas, dijo Omar Rivera.

Aunque los miembros de la unidad de fiscalización de campañas políticas marcan distancia en torno a la persecución a personajes vinculados con ilícitos porque, eso es tarea de otros entes, se deslindan, pero si han considerado el dato que 80 por ciento de los gobiernos locales van por otro periodo en el poder local.

Ya recibieron información de las llamadas zonas calientes o lo que se define como “mapa de riesgo” en cuanto al financiamiento electoral, donde se señalan siete departamentos y tres zonas calificadas como como las más peligrosas, según admite uno de los comisionados. LaMisión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) también les ha colaborado.

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Candidatos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), se conformó hace menos de dos meses, han llegado tarde al proceso electoral en el que inéditamente deberán actuar, pero analistas locales creen que el tiempo no les favorece.

El actual proceso electoral les servirá de aprendizaje para futuros comicios.

El comisionado de Política Limpia, Javier Francisco Franco.

Reto

Este lunes, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Javier Francisco Franco, reveló que gracias al apoyo de la Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ), han logrado identificar un “Mapa de Riesgo” sobre las zonas donde “dineros oscuros” podrían ingresar en la campaña política que arranca el 25 de agosto.

Franco dijo a Proceso Digital que los comisionados valoran la declaración pública de Omar Rivera, miembro de la ASJ, donde identifica el mapa de riesgo, denominado así por la potencial influencia del dinero negro en las campañas.

“Sobre el Mapa de Riesgos quiero informar que la ASJ, a través de Omar Rivera, ya ha declarado públicamente cuáles son las zonas identificadas como de riesgo” refrendó el comisionado Franco.

Más adelante dijo que la Unidad de Política Limpia está recibiendo apoyo por medio de ASJ para temas como el reglamento de la Ley”.

Consultado sobre si habrá observación focalizada a aquellos personajes políticos que han sido mencionados de tener relaciones con organizaciones criminales, Franco manifestó que “cuando se menciona a alguien en el tema ligado a un ilícito corresponde a los órganos persecutores de la acción pública y no a nosotros como Unidad de Política Limpia, no tenemos esa acción, solamente en los temas de fiscalización de financiamiento y la posterior fiscalización de las campañas electorales”.

La lista

De su lado, el dirigente de sociedad civil, Omar Rivera, es del criterio que la Unidad de Política Limpia está en la obligación de elaborar una lista de candidatos a cargos de elección popular que a todas luces han sido financiados por el crimen organizado, los carteles del narcotráfico y las redes de corrupción.

“Los comisionados deben, lo antes posible, percibir a esos impresentables que son sospechosos de haber utilizado en las elecciones internas o estar utilizando actualmente en las elecciones generales, dinero proveniente de actividades ilegales. Creo que ellos pudiesen empezar con una inspección a aquellas regiones, donde el narcotráfico y el crimen organizado reinaron”, apostilló.

Rivera ejemplificó zonas como el occidente, específicamente habló de los departamentos de Ocotepeque y Copán; en el litoral atlántico se refirió a Atlántida, Islas de la Bahía, Colón y La Mosquitia, u otros como Olancho que históricamente han sido escenarios de operaciones de crimen organizado.

Recomendó a los comisionados realizar una acción focalizada en alcaldes que se han enquistado en el poder.

Para Rivera, en esos gobiernos locales, “la Unidad debe hacer una investigación Ad-hoc porque estos funcionarios son proclives a instrumentalizar recursos del Estado para sus propósitos particulares”.

La información es la clave

Sugirió a la Unidad nutrirse de información clave que les pueda proporcionar el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la Fiscalía, agencias de investigación del Estado y el Poder Judicial. “Ahí pueden obtener valiosa información que les dará luces en torno a quienes son sospechosos de andar en actividades ilegales y que usan la política para tapar estas acciones”.

El representante de Sociedad Civil también hizo énfasis en investigar el testaferrato político. “Muchas personas cuestionadas, sobre las que hay persecución penal, extraditadas o privadas de libertad, utilizan a sus empleados y amigos para colocarlos en cargos de elección popular y algo se debe hacer al respeto”.

Desafíos

Proceso Digital también consultó la opinión del analista, Filadelfo Martínez, quien dijo estar escéptico con el papel que podría desempeñar la Unidad de Política Limpia, en vista de que faltan cuatro meses para los comicios y “todo el dinero que los políticos necesitan para financiar sus campañas y los recursos que el crimen tenía para ello ya fueron preparados con anterioridad”.

Continuó que “esta Unidad viene a ver cosas hechas, con poco tiempo para identificar esos abusos, pero sin duda se pone en el tapete la necesidad de controlar el financiamiento de las campañas políticas. Me parece que son esfuerzos casi extemporáneos, no vemos los recursos para controlar al monstruo del financiamiento de campañas”.

Martínez estimó que la Unidad de Política Limpia tiene un gran reto a 120 días de las elecciones generales. “Se habla de reglamentos porque todo tiene que hacerse en base a ley y como en Honduras la ley es enredada, favorece a la corrupción. A nivel rural será complicado realizar estos controles”.

Coincidió con otros estudiosos de la política local al decir que la labor de la Unidad se ve mellada por la falta de tiempo. “Nada está construido en este momento, por eso no puedo augurar un buen comienzo, pero se aprenderá de los errores, de eso no me cabe duda”.

Puntualizó que estos primeros pasos serán de aprendizaje para futuros comicios.

Ensayo

De su lado, el politólogo Edgardo Rodríguez, criticó que la Unidad de Política Limpia haya sido aprobada a meses del inicio de la campaña política. “Cualquier falla que estos funcionarios presenten va estar determinada por lo escaso del tiempo o de los recursos de que disponen por haberse aprobado tan cerca de las elecciones”.

Valoró las reuniones de los comisionados de la Unidad con representantes de partidos políticos, sociedad civil, Tribunal de Elecciones y otros organismos que vigilan el proceso.

“Veo entusiasmo, veo cierta proyección de ellos, lo cual lo hace a uno pensar que están haciendo su mejor esfuerzo poder dar ciertos resultados y avances en la implementación de esta política limpia”, arguyó.

Rodríguez enfatizó que “veo que están dinámicos y avanzan poco a poco en algunas tareas, y eso augura que puedan tener algunos resultados, quizás no los óptimos, de un cien por ciento quizás logren un desempeño del 60 por ciento, lo demás deberá afinarlo hacia el futuro”.

Sin embargo, refirió que será difícil que la Unidad frene la llegada de dinero sucio a la campaña política que se avecina. “Lo veo muy difícil por el escaso tiempo y los escasos recursos económicos y humanos que tienen. Pienso que van a sentar las bases y a hacer algún nivel de incidencia, más que todo va a ser un ensayo que les va a servir para perfeccionarlo en futuros procesos electorales” puntualizó.

La ruta del narco

Para ser alcalde de Tocoa, tierra de los Cachiros, están autorizados 4.9 millones de lempiras; mientras que en localidades como Florida o El Paraíso, ambos en Copán, los montos oscilan entre 1.5 y 1.2 millones respectivamente, según el techo límite para gastos de campaña autorizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los últimos dos municipios corresponden a las zonas de influencia en donde operó el también desmantelado cartel de Los Valle y al cartel conocido como “Doble A”.

Pero son al menos 36 municipios de Honduras diseminados en el norte, el atlántico, el Caribe, la región central, occidental y nororiental los que forman parte de la ruta del trasiego y comercialización de la droga, ya sea por su ubicación geográfica en zonas alejadas, su cercanía con la frontera con países vecinos o porque la institucionalidad es más permeable a contribuir a su presencia.

Esos 36 municipios concentran en conjunto un poco más de 64 millones de lempiras como techo límite para el financiamiento de las campañas políticas, autorizados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un comunicado en donde oficializó los límites al gasto de campañas.

De esos 36 municipios, 20 tienen un techo de gasto límite que va desde 1.2 hasta 6.2 millones de lempiras, según la carga electoral que tengan. Los otros 16 municipios, los límites en las campañas van desde un poco más de 241 mil lempiras hasta 979 mil lempiras.

Según los topes puestos por el TSE, para ser alcalde en Tocoa el gasto límite en campaña es un poco más de 4.9 millones de lempiras para una carga electoral municipal de un poco más de 63 mil electores. Es decir, los 10 partidos políticos legalmente inscritos en el país, en sus planillas municipales para esa localidad, sus aspirantes tienen ese límite de gasto. Es decir, para esta contienda electoral la inversión en campaña política podría andar por el orden de los 49 millones de lempiras en conjunto entre 10 aspirantes a la alcaldía municipal.

La Mosquitia

En el departamento de Gracias a Dios, tierra del capo hondureño extraditado a Estados Unidos desde Costa Rica, Wilter Blanco, quien ya se declaró culpable y decidió colaborar con autoridades estadounidense, los seis municipios en conjunto tienen autorizado un gasto en campaña de un poco más de 2.9 millones de lempiras.

Puerto Lempira, la cabecera del municipio de Gracias a Dios, tiene autorizado un gasto en campaña municipal de 1.4 millones de lempiras para una carga electoral de un poco más de 18 mil electores. Los otros cinco municipios de ese departamento en conjunto congregan un gasto límite autorizado de 1.5 millones de lempiras.

Wampusirpi, por ejemplo, tiene una carga electoral de un poco más de dos mil electores y un techo límite de campaña municipal por un poco más de 214 mil lempiras.

La región de la Mosquitia o Gracias a Dios ha sido por años una tierra apetecida en la ruta del narcotráfico por su ubicación geográfica en el Caribe, lo selvático de la zona y la facilidad que representa para el transporte de la droga en alta mar, entre otras facilidades de tipo estratégico. En los últimos años los esfuerzos estatales se han concentrado en recuperar el control del territorio y montar un escudo marítimo que ha permitido bajar en parte el trasiego de estupefacientes. Pero Winter Blanco no solo se movía en Gracias a Dios, también en regiones de los departamentos de Atlántida y Colón.

El Occidente

En el occidente, la zona de Florida, en el departamento de Copán, en donde el cartel de Los Valle Valle llegó incluso a tener regidores municipales y vicealcaldes, la carga electoral es de un poco más de 19 mil electores para un techo límite de campaña de 1.5 millones de lempiras.

Unos cinco municipios del departamento de Copán podrán gastar en conjunto un poco más de 13.8 millones de lempiras en el gasto de campaña a nivel municipal. Es decir, ahí los 10 candidatos municipales que corran en esta contienda de noviembre próximo están autorizados en conjunto a tener un techo límite de un poco más de 138 millones de lempiras.

En este proceso electoral, habrá que determinar tras el golpe al cartel de Los Valle si su influencia se mantiene, disminuye o sufre un reacomodo.

En Santa Bárbara, al menos unos 10 municipios se han convertido en zonas de interés en la ruta de la droga; en el departamento de Yoro, las autoridades puntean unos siete municipios, en Olancho al menos ocho municipios y así se ubican otros en el resto del país.

En principio se identifican 36 municipios que se han convertido en zonas atractivas para el trasiego de la droga, pero es probable que esta cifra suba, según las autoridades consultadas, al asegurar que, tras los golpes dados a importantes carteles del país, los mismos están migrando a otras regiones u otros municipios de las zonas en ruta, donde los ojos de la autoridad aún no están presentes.