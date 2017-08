Ultrajada sexualmente, Sonia es una reclusa que no perdona

Cuando Sonia era una escolar principiante, las trasgresiones de su tío se repetían una y otra vez y se daban especialmente cuando la pequeña retornaba de la escuela. La crudeza de su historia chocó frente al escepticismo de su madre, quien nunca creyó en la existencia de los agravios.

Las historias de vida de mujeres reclusas están marcadas, en muchos casos, por la violencia y los abusos que vivieron en su infancia.

Sonia huyó tempranamente de su hogar. Era aún muy pequeña, pero cuenta que no soportaba las reiteradas violaciones y decidió guarecerse en la calle y compartir con los lustrabotas y otros jóvenes en abandono.

Allí se inició en el consumo de droga y dice que se sintió como una reina.

“Fui violada sexualmente desde los seis años por un tío, mi mamá no me creía porque era su hermano y a raíz de eso la vida cambió, ha sido demasiado difícil”, dijo.

Rememoró los momentos más duros del abuso y dijo que “el problema fue mi tío, me usaba cuando venía de la escuela y me fui para la calle, me revolví con los que lustraban zapatos y ellos me cuidaban como una reina”.

Lo demás es historia: se sumió en las drogas, parió, trabajó y delinquió.

Sonia conversando con Proceso Digital.

Larga data en la cárcel

Por eso purga una pena de 26 años; 20 por secuestro y seis por tráfico de drogas. Desde que entró a la cárcel ya han trascurrido 13 años y su vida parece haber cambiado, según su testimonio.

La cocaína, la piedra y la heroína, son parte del catálogo de drogas que Sonia usó hasta el cansancio.

Ahora la mujer dice llevar más de una década sin probar sustancia prohibida alguna. “Tengo 11 años de estar rehabilitada, los primeros dos años era drogadicta y me drogaba acá. Fumaba marihuana, coca, heroína, piedra, era adicta a la heroína, pero tengo 11 años de no hacerlo”, expresó.

Sonia paga una pena por el secuestro de una niña y el tráfico de drogas. Pese al fallo del juez, ella dice ser inocente.

Originaria de la occidental Santa Bárbara, Sonia acepta su participación en el mundo de las drogas.

Pero dice que no tuvo participación en secuestro alguno, aunque los agentes que investigaron su caso le interceptaron llamadas que le comprometieron.

“Todo empezó cuando le di trabajo a una muchacha y no sabía que ella tenía una niña secuestrada, se perdió dos días seguidos y cuando le hablé me dijo que estaba ocupada, luego pasaron cuatro días y no regresaba, no sabía que la Policía tenía intervenido mi teléfono y me vincularon…”, contó.

Siguió relatando su verdad: “me dieron una pena de 20 años por el delito de secuestro, después una condena de seis años más por el delito de una droga que no era mía, me la puso una persona que le caí mal cuando estaba dentro del penal…”

La sentenciaron como la cabecilla del secuestro. “Ya llevo 13 años (de) prisión, me dieron una condena de 20 años y no me dieron un criterio de oportunidad”, externó.

El área recreativa de la penitenciaría de mujeres ubicada en Támara.

Una emprendedora que abriga rencores

Marcada por la sospecha o quizá los temores a represalias, Sonia dice que recibe solo una vez al año a su madre y a sus tres hijos. Dice que lo hace por la seguridad de ellos, porque dentro del penal “se hacen enemigos de gratis”.

La mujer es conocida dentro del penal porque tiene una pulpería y un comedor. Vende panqueques, baleadas y frutas. Todo con el objetivo de ayudar a sus hijos, asegura.

“Tengo 11 años de estar trabajando en un local, le di mucho trabajo a internas que estuvieron rehabilitándose conmigo, algunas se fueron, otras tienen fines de semana libre y otras están acá trabajando”, detalló.

“Todo lo que he vivido acá es difícil, con poco dinero comencé a hacer bolsas, gorros, trajes de niño y empecé a trabajar para ayudarle a mis hijos afuera, tengo dos hembras y un varón, no es fácil estar preso, las demás personas fuera del penal deben comportarse mejor porque esto es difícil”, aconsejó en un tácito reconocimiento de los errores del pasado.

“Es difícil estar sin su familia, considero que es un castigo suficiente, este es un camino largo y difícil”, reflexionó.

En medio de su encierro y de su pasado doloroso y al margen de la ley, esta mujer recuerda a la muchacha que secuestro a la niña y que, según dice, es la que la tiene guardando prisión. “Ella estuvo presa por siete años, cuando cumplió su sentencia quedó libre, me pusieron más años a mí porque para el juez soy la culpable. No la perdono”, concluyó.

Sonia ha vivido muchos años en estos predios de la penitenciaría de mujeres.