Trump Jr. tuitea correos sobre sus reuniones con rusos

Y es que Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente de EE.UU, publicó hoy los correos electrónicos con los que acordó mantener una reunión con una abogada rusa en junio pasado para obtener información comprometedora sobre la entonces candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton.



El hijo mayor del presidente Donald Trump divulgó la cadena de correos en su cuenta de Twitter para ser, en sus palabras, "totalmente transparente" sobre cómo y por qué se gestó el encuentro con la abogada rusa Natalia Veselnitskaya, celebrado el 9 de junio de 2016 en la Torre Trump de Nueva York.

En uno de los correos divulgados, Rob Goldstone, el publicista que preparó la reunión, advierte a Donald Trump Jr. de que en el encuentro con la abogada iba a recibir "algunos documentos oficiales e información que podrían incriminar a Hillary (Clinton) y sus relaciones con Rusia" y que serían "muy útiles" para su padre.

"Se trata obviamente de una información de muy alto nivel y sensible, pero es parte del apoyo de Rusia y su Gobierno al señor Trump", agrega Goldstone en el correo.

La respuesta de Donald Jr. a ese correo, fechado el 3 de junio de 2016, es la siguiente: "Si es lo que dices me encanta, especialmente más adelante en el verano".

En los siguientes correos se concreta el encuentro con una persona a la que se identifica como un "abogado del Gobierno ruso" y el hijo de Trump comenta que probablemente acudirán con él el yerno del presidente Trump, Jared Kusher, y su entonces director de campaña, Paul Manafort.

Kusher, asesor de Trump en la Casa Blanca, y Manafort están en la mira de los investigadores desde hace tiempo por sus contactos con funcionarios rusos durante la campaña.

Poco antes de la divulgación de los correos de Donald Jr., Veselnitskaya negó en una entrevista tener nexos con el Kremlin y también haber dado en ese encuentro información comprometedora sobre Clinton.

En una entrevista con la cadena de televisión NBC, la abogada ofreció su versión de lo ocurrido en el encuentro con el hijo de Trump, al que también asistieron Kushner y Manafort.

"Yo nunca he tenido información dañina o sensible acerca de Hillary Clinton. Nunca fue mi intención tenerla", afirmó Veselnitskaya.

No obstante, a juicio de la abogada, es "muy posible" que el hijo mayor del presidente Donald Trump esperase obtener ese tipo de información de la reunión, porque "ellos (la campaña del magnate) la querían desesperadamente".

En línea con lo afirmado por el Kremlin, Veselnitskaya negó estar conectada o trabajar para el Gobierno ruso y detalló que, durante la reunión en la Torre Trump, Donald Jr. le preguntó si tenía "registros financieros que pudieran probar que fondos usados para patrocinar al DNC (Comité Nacional Demócrata, por sus siglas en inglés) venían de fuentes inapropiadas".

Por otro lado, la abogada sostuvo que un hombre que no conocía y cuyo nombre no ha facilitado la llamó por teléfono mientras estaba en Nueva York por trabajo para que acudiera a una reunión con la campaña de Trump.

