Trasciende que Yani Rosenthal se declara culpable

COMUNICADO DE YANI ROSENTHAL A mis queridos compatriotas En relación a la acusación en mi contra en el distrito Sur de Nueva York, y después de un minucioso análisis así como una profunda reflexión de todo lo sucedido así como de las implicaciones que tendrá este asunto jurídico internacional, pero sobre todo en un esfuerzo por evitar mayores afrentas a terceros, he determinado, en consulta con mis abogados y familiares, declararme culpable de uno de los cargos contra mí y así llevar a un cierre este período que es, por el dolor y la incertidumbre causada a mi familia y allegados, el más difícil de mi vida. Quiero agradecer a Dios, a mi familia y a todos ustedes el nunca dejarme solo durante esta profundaprueba emocional y la decisión que he tomado hoy. Tomar esta decisión, arrepentirse y sufrir el justo oinjusto castigo para iniciar la reconstrucción de mi vida y circunstancia, no es una derrota sino unaoportunidad que me da Dios para mejorar como persona, padre, esposo, hijo y hondureño. Julio 26, 2017 New York, NY