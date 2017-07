Suicidios, la puerta falsa que hace tambalear a muchos

“El que dice que se va quitar la vida no lo hace, eso es un mito, el que dice que se va quitar la vida, lo hace”. “El que se quiere matar no lo dice, también es mentira, lo dice y lo hace” Prevención y control según la OMS - Restricción del acceso a los medios de suicidio (por ejemplo, plaguicidas, armas de fuego y ciertos medicamentos). - Información responsable por parte de los medios de comunicación. - Introducción de políticas orientadas a reducir el consumo nocivo de alcohol. - Identificación temprana, tratamiento y atención de personas con problemas de salud mental y abuso de sustancias, dolores crónicos y trastorno emocional agudo. - Capacitación de personal sanitario no especializado, en la evaluación y gestión de conductas suicidas. - Seguimiento de la atención dispensada a personas que intentaron suicidarse y prestación de apoyo comunitario.