Sueño con que los derechos de la mujer no sean teoría: Merlin Eguigure

Tegucigalpa - La lucha en defensa de las mujeres y contra la impunidad no se estancan en la agenda del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, “Las Chonas”, quienes sufrieron la sensible pérdida de Gladys Lanza, su cabeza, cuyo legado se mantienen incólume en el prontuario de sus sucesoras y cuya bandera ha sido alzada por Merlin Eguigure Borjas, quien de entrada destaca el trabajo colectivo en la organización.

-Una Chona es sinónimo de defensa y de derechos, una mujer que reclama sus derechos y no se deja pisotear.

La coordinadora del movimiento Merlin Eguigure Borjas, una “chona” con alma en la búsqueda de equidad e inclusión de sus congéneres, fue una de las colaboradoras más cercanas y entrañables en torno a Gladys Lanza. Lleva más de 33 años de lucha en favor de las mujeres y ese largo espacio le ha colmado de frustraciones, logros, desafíos, pero sobre todo le ha servido para consolidar su visión en torno a los derechos humanos, los femicidios y la necesidad de no cejar en la lucha por las reivindicaciones femeninas.

¿Cómo es el día a día para la coordinadora de “Las Chonas”?

Como soy docente y me desempeño en el sistema público nacional, me levanto a las 4:20 de la mañana, salgo a las 5: 40 de mi casa y a las 6.00 de la mañana estoy en mi centro de estudio, prefiero estar antes para organizar bien el día; realizo una labor de coordinación en el instituto en el que brindo mi servicio, al mediodía salgo del instituto y me dirijo hacia la sede de la organización (Visitación Padilla) y estoy aquí dependiendo las labores que tenemos, ya en la tarde dejo un pequeño espacio para el ejercicio y luego a mi casa, con mi esposo, eso es un día normal.

¿Cómo maneja sus roles?

Creo que, de una manera integral, mis hijos ya están grandes, fuera del país, pero estoy en constante comunicación con ellos porque uno no deja de ser madre, aunque estén fuera del país y darles amor, normalmente los fines de semana toca hacer labores de la organización, pero cuando no, visito amigas, hermanas, digo que relativamente vivo una vida normal y por lo general prefiero estar en mi casa temprano por asuntos de seguridad.

¿Cuándo inicia la lucha en defensa de la mujer?

Antes de ser defensora de los derechos de la mujer fui parte de un movimiento estudiantil en secundaria, luego en la antigua Escuela del Profesorado con un grupo de mujeres que formamos un frente y a partir de marzo de 1986 me integré a Visitación Padilla, por lo que tengo 33 años de lucha.

¿Cuáles han sido sus logros?

Mi logró personal son mis hijos, pero en esta organización los logros son de todas porque es un trabajo colectivo desde su creación hasta la fecha, pero creo que uno de los logros que tiene la organización es el hecho de ser Chona, porque una Chona es sinónimo de defensa y de derechos, una mujer que reclama sus derechos y no se deja pisotear, otro de los logros es sacar la violencia dentro de las cuatro paredes de una casa, antes el hombre pensaba que solo el hecho de que una mujer fuera su esposa o su pareja tenía derecho hasta a golpearla y no es así, antes la violencia doméstica era “normal”, ahora no, ahora es un delito y hay leyes que amparan a las mujeres, entonces poner la violencia en la palestra pública es un logro, vamos avanzando, otro de los logros es la abolición del servicio militar obligatorio ya que eso generaba mucha intranquilidad en las madres de familia, hermanas, parejas y el daño sicológico y económico que causaba era significativo y ese fue el origen para que emprendiéramos esa lucha.

¿Una de sus frustraciones?

Una de mis frustraciones ha sido toda la impunidad en que quedan los femicidios, a nosotras nos da dolor ver como las mujeres mueren a diario y no sabemos hasta donde irá avanzando.

¿En qué momento se ha sentido más amenazada?

Además de los años 80s, que como organización sufrimos persecuciones y hostigamiento, fue en la crisis política (2009) que fui encarcelada, esos han sido mis momentos de mayor tensión.

¿Cuál es su principal desafío?

Lograr que los derechos de las mujeres no sean teoría sino una práctica cotidiana; que no tengamos que ir a pedir en las diferentes instancias que se cumplan esos derechos.

¿Qué significa Gladys Lanza para usted?

Gladys Lanza es inspiración, fuente de sabiduría, amor, la que nos sigue inspirando en esta lucha, es la que nos enseñó en la práctica lo que nosotros decimos en la teoría, así que sigue siendo esa mujer que nos da el norte en esta organización.

¿Cómo han sido estos meses sin Gladys Lanza?

Difíciles, duros, seguimos haciendo el duelo, Gladys fue una gran compañera, una madre, amiga, confidente, entonces no es fácil.

¿Cómo se han recompuesto “las Chonas” sin su presencia?

Tenemos la fortuna de tener un estilo colectivo, si bien es cierto que ella era la coordinadora general, la asamblea la aclamó siempre como su máxima representante, las cosas al final las decidíamos en equipo y esa es una de las fortalezas que nos dejó ella en la organización, aquí no ha existido el Yo… entonces estamos en ese proceso de recomponernos. Hay diferentes niveles de integración, las militantes, las amigas, las voluntarias y están a nivel nacional.

¿Cómo valora Visitación Padilla la situación de la mujer en la política y la igualdad de género?

Las mujeres hemos avanzado, pero estamos en pañales y falta mucho por hacer, la participación política de las mujeres tiene que tener respeto, aun los partidos políticos actúan como sinvergüenzas y machistas.

Independientemente de eso queremos ver mujeres en el Congreso Nacional preocupadas por las mujeres comunes y corrientes, preocupadas por los femicidios, por la violencia, por los embarazos en adolescentes, quisiéramos ver en los partidos políticos mujeres demandando espacios, y que no sean ignoradas.

Nos alegra que de 1984 a la fecha haya avances, pero todavía nos hace falta mucho, quisiéramos ver que las mujeres no tengamos de andar suplicando por cosas que es obligación del Estado, quisiéramos por ejemplo que en materia de violencia hayan casas refugios en todas las ciudades del país para que las mujeres que sufran de ese flagelo tengan un lugar donde refugiarse, nos falta bastante, pero vamos firmes y vamos a seguir con nuestras demandas porque queremos que nuestros hijos y nietos tengan mejores condiciones para vivir.

¿A qué atribuye que en materia de muertes violentas las mujeres representan un porcentaje significativo?

A la impunidad, porque cuando un Estado no manda señales claras que los femicidios no son tolerados entonces vamos a seguir encontrando que las mujeres van a seguir muriendo.

¿Porque el involucramiento de la mujer en la extorsión y el sicariato?

Es difícil decir el porqué, pero podemos pensar que se debe a la poca oportunidad de empleo que hay en el país, también podemos pensar que se debe a las presiones que tienen por parte de sus parejas si estos están recluidos en una cárcel, o si se dedican al flagelo y las amenazan con matarles a sus hijos, hay muchos factores, pero un país que no ofrece las condiciones básicas, este es uno de los móviles que empujan a las mujeres a introducirse al crimen organizado, no estoy justificando con esto a las mujeres que se involucran en estos ilícitos, pero es la realidad que vive el país, no aceptamos estas acciones.

¿Las muertes de mujeres por violencia doméstica han disminuido o continúan igual?

Las estadísticas indican que continúan en aumento, por ejemplo, en 2015 se generaron más de 28 mil denuncias por violencia doméstica, en 2016 estimamos fue más alta.

¿Qué espera Visitación Padilla de los entes de justicia del país?

Que no se queden con los brazos cruzados, ni con los ojos tapados frente a la problemática que estamos atravesando como son los femicidios, queremos que actúen diligentemente, que se condenen a los culpables y que cada uno ponga su cuota para erradicar la violencia en el país. Al sistema educativo le corresponde enseñar que los niños y niñas son iguales, a las iglesias concientizar a sus feligreses, así como los funcionarios deben hacer valer las leyes.