“Se mira una conexión clara entre depurados y la Alianza”: JOH

- “En la medida en que Honduras ofrezca mayores oportunidades y seguridad menos gente va a querer irse”.

- Asia también debe ser un continente al que Honduras debe incluir en sus agendas comerciales dice el candidato Juan Orlando Hernández.

- “Acepto que, si no hubiera un control en el repreguntar y criticar, se cometieran muchos más errores, la prensa juega el rol”.

Tiene clara su potencial agenda, de estar al frente del poder, en el próximo cuatrienio (2018-2022). Dice que mantendrá a los militares en las calles hasta que la Policía esté lista para asumir, por si sola, su responsabilidad frente a la ciudadanía. Agrega que quiere traducir el crecimiento económico en empleos y una riqueza equitativa. Le apuesta al desarrollo del turismo, la construcción y el agro.

Para estos días, cercanos a la cita de los hondureños en las urnas para elegir a un nuevo mandatario, Hernández ha estado activo en los medios de comunicación, al igual que sus oponentes que, aunque ya no pueden pedir el voto, procuran transmitir a la audiencia todas las conveniencias que representan sus propuestas de gobierno.

Juan Orlando Hernández, abogado de profesión, Presidente de la República, además de atender su campaña, debe hacerles frente a sus responsabilidades de Estado. Esto le coloca en una situación doblemente demandante.

Durante la entrevista, el presidenciable nacionalista reafirma que Venezuela tiene intereses geopolíticos que le hacen apoyar a la Alianza Opositora y acusa al candidato presidencial de esta agrupación de querer detener el proceso para depurar la Policía, e impulsar planes para intimidar a la población y evitar que acuda libremente a las urnas. Así se desarrolló el diálogo:

Proceso Digital - Estamos a dos días de las elecciones ¿Cómo percibe el ambiente electoral en el país?

JOH - Me he quedado con el sentimiento de lo que fue hasta el fin de semana que fue la época de pedir el voto y hacer eventos públicos, hay mucho entusiasmo en la gente de mi partido. También he visto que la gente ha estudiado más lo que significa que el país siga mejorando en materia económica y seguridad, miran mucho futuro y eso genera bastante expectativa.

Así como no dejan de pasar esas situaciones de que, a alguien, por ese calor político, se le va la mano y quiere agredir a otro, pero eso es lo menos. Así que diría que el proceso va bien, recibí visita de observadores y delegados que están optimistas. Serán las elecciones más observadas de la historia.

PD - Cuándo usted conversa con la gente de a pie ¿considera que hay un pensamiento más crítico en la población o se sigue votando por el color?

JOH - Se presentan las dos cosas, quizás nuestro partido es el que queda de los dos tradicionales, nos reinventamos como partido y tenemos una relación estrecha con sectores productivos, sociales e iglesias para compartir valores e impulsarnos. De las elecciones anteriores el partido ha crecido 13 por ciento, eso manda el mensaje que la reinvención que hicimos funcionó. Pero también existe el ciudadano que vota por lo que ha visto, por lo que admira o critica de las personas, creo que hay de las dos cosas, por ejemplo, en el sector rural y marginal conozco personas que solo con conocer la plataforma Vida Mejor me dicen, mire, soy de otro partido, pero quiero que usted continúe, ahora me tocó a mí, pero también quiero que les toque a otras personas pobres. Así como mucha gente liberal nos quiere dar el voto, tal vez no para alcalde o diputado, pero si para presidente, así como gente que perteneció al PAC y uno que otro Libre también.

PD - En el contexto de los nuevos escenarios políticos hay mucha actividad en redes sociales. El Partido Nacional dice que los mayores ataques le provienen de Venezuela, ¿Es así?

JOH - Recuerde que el régimen de Venezuela siempre tuvo una visión estratégica continental y también con ganas de incidir fuera del continente. En el 2008 y 2009 hubo una fuerte presencia de Venezuela acá con Hugo Chávez, casi lograron hacer lo mismo que hicieron en otros países cuando el coordinador de la Alianza que era el presidente (Manuel Zelaya) estaba en esa lucha. Diría que quieren hacer hoy con la Alianza lo que no pudieron hacer en ese momento.

Es obvio, este grupo musical (Guaraguao) que vino, al margen que el presidente (Nicolás) Maduro dice que no lo tratamos bien, si los tratamos bien, ellos fueron muy educados, les facilitamos comida y todo, cuando regresaron allá Nicolás Maduro los recibió diciendo que los habíamos atropellado y eso es una confirmación que evidencia que ellos están haciendo la intervención acá, mucha gente ha entrado con visa de empresario, pero a lo que menos vienen es a eso. Ellos buscan aliados y en esta elección tratan de ver como gana (Salvador) Nasralla porque él, después de que por varios años fue un crítico de Venezuela y del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y fue crítico de Libre, cuando ya Mel le ofreció la candidatura (presidencial), cambió su discurso y ha dicho que los medios nacionales e internacionales dicen cosas que no son ciertas del régimen de Venezuela . Él está claramente alineado, tanto así que dice que va destruir la Policía Militar, a retirar a los militares de los temas de seguridad.

PD - ¿Los militares deben retornar a los cuarteles?

JOH - Me parece que sería un grave error, si es cierto la Policía hondureña ha crecido bastante en logística, en lo personal digo que no está lista para enfrentar esto sola, de tal manera que vamos a seguir necesitando de los militares en los temas de seguridad, claro, espero que alcancemos el nivel de un país de primer mundo y estoy seguro de que lo vamos a lograr porque vamos por buen camino.

PD - ¿La depuración de la Policía debe ser una constante en el país?

JOH - Sin duda, usted sabe que hubo varios intentos en el pasado y fracasaron todos, cuando nosotros dijimos que íbamos a depurar la Policía me auxilié de líderes de Sociedad Civil que venían cuestionando el orden de la Policía, ahora son ellos mismos los que han salido al paso porque les quedó claro que después de una reunión en la que Salvador Nasralla tuvo con los ex policías depurados en Siguatepeque, él hizo un compromiso con ellos y la primera evidencia de ese compromiso fue que los lleva en las planillas y les prometió que los iba a reintegrar y lo dijo públicamente, ese no es un tema que alguien más lo dijo, fue el candidato de la Alianza y eso es grave porque sería regresar al desorden, la violencia, caos que teníamos antes, yo creí que a esta altura todo mundo iba a entender lo difícil que ha sido ir recuperando la seguridad del país y lo que vale eso. Miramos ahora ciertos conatos de grupos ligados a las maras que han querido generar miedo, pero se les revirtió eso, pero se mira una conexión muy clara de los policías depurados con el partido de la Alianza porque llegan y dicen usted no trabaje por el Partido Nacional porque aquí tiene que ganar la Alianza, ¿qué más evidencia que esa?

PD - ¿Qué replanteamiento tendrá en su lucha con el crimen organizado?

Creo que algo que no debemos soltar es esa determinación y empuje por ir mejorando en el tema de seguridad, si recuerdan en la campaña pasada solo dije una frase, que iba a hacer lo que tenía que hacer, no decía que actividades, pero tenía claro lo que tenía que hacer y ahora con las nuevas cárceles de máxima seguridad, con cerrar la cárcel de San Pedro Sula y Santa Bárbara, luego la depuración policial, los escudos marítimos, terrestres para evitar el paso de la droga, la presencia de los militares, todas esas cosas tienen que continuar, pero también la etapa de trabajar en la prevención y ahí necesitamos trabajar con los líderes locales, no importa de qué partido, obviamente que los que estén ligados al mundo criminal no van a querer eso, pero la gran mayoría de los hondureños queremos vivir en paz y tranquilidad. Cuando fui a ver el centro penal de San Pedro Sula me encontré con leyendas y dibujos, decían fuera JOH, yo sé que no les soy agradable, lo entiendo, pero también entiendo que en los barrios y colonias han sentido un respiro y yo les digo que no permitamos que nos terminen de robar la libertad.

PD - ¿Usted es amante de las redes sociales?

JOH - Tanto así como amante no, podría decir que curioso porque me gusta informarme y comunico mucho a través de ahí, no siempre encontramos la verdad a través de la información que se encuentra en las redes, pero el público ya entendió que en las redes se debe ser cauteloso. Me preocupa cuando miro videos de niños peleando, eso se viraliza y lo ponen de moda y hace mucho daño…

PD - Si pudiera resumir un hito de sus cuatro años en la presidencia, ¿a cuál le apuntaría?

JOH - Al cambio en la seguridad.

PD - ¿A qué propósito le apunta, prioritariamente, en el caso de ser elegido nuevo presidente de Honduras?

JOH - Un país con un crecimiento económico, con oportunidad para los que no han tenido empleo, un país moderno, líder en la región. Ya nos miran con respeto y eso me llena de orgullo porque yo sufrí en nombre de Honduras muchas humillaciones y ha pasado poco tiempo y los mismos que nos cuestionaban piden aplausos para Honduras por los avances que hemos tenido y eso lo hemos demostrado a pulso. Antes decíamos que los mismos hondureños éramos el problema de Honduras, que el país había tocado fondo y no había manera de levantarnos y ahora mírennos.

PD - ¿Aparte de Estados Unidos, tradicional aliado de Honduras, apunta usted a Asia y a otros aliados estratégicos?

JOH - Me fui a Asia cuando era presidente del Congreso, me fui a Singapur, Hong Kong y Corea del Sur, me interesaba mucho aprender dos cosas: como manejaban sus sistemas educativos y como habían creado las zonas especiales de desarrollo. Lo estudiamos por muchos años y ya están creadas, ya hicimos la primera subasta, vinieron las primeras empresas de Taiwán y China Continental, ese es un gran mensaje. En Patuca, el diseño de los planos lo regala Taiwán, pero quien lo construye es una empresa de China Continental. Creo que Asia representa una gran oportunidad de mercado para Honduras, por ahí estamos entrando con café, melón que está entrando a Japón, cada vez los taiwaneses toman café y eso es una oportunidad para nosotros, pero eso se debe a la infraestructura que estamos construyendo, porque cuando le digo a alguien de Asia que puede entrar con un contenedor por San Lorenzo, ahí puede atracar el barco y recorrer el canal seco hasta llegar a Puerto Cortés, donde está el otro barco, es menos tiempo que recorrer todo el Canal de Panamá, claro, el desafío ahora está en el volumen y por eso les interesa mucho el concepto del ferrocarril. Nos ha costado aprobar esto porque había que construir primero la estructura básica. Diría también que el mercado europeo y estadounidense representa mucho para el país.

Así como vamos, llegaremos a crecer 6.5 o 7 por ciento y el reto está en que se mantenga, ya conocemos la fórmula que es potenciando el turismo, construcción de vivienda y el tema del agro que son los sectores que nos mantienen creciendo.

PD - La migración hondureña, ¿qué lugar ocupa en su plataforma?

En la medida que el país sea más seguro, menos gente se quiere ir, en la medida que el país tenga más fuente de empleo, menos querrán irse, nadie quiere irse de su tierra y más adelante muchos de los que migraron van a querer regresar porque verán que su capital será más rentable aquí.

PD - ¿Quiere compartir una anécdota de su vida?

JOH - Cuando se produjo la ola de niños migrantes hacia Estados Unidos, nunca creí que nuestro plan de gobierno iba a ser base del plan de la Alianza para la Prosperidad y tampoco creí que en tan poco tiempo un país tan grande como Estados Unidos iba a tener una estrategia con nosotros.

Cuando tomé posesión le hice un llamado al presidente de Estados Unidos que asumiera una responsabilidad por la desgracia de Honduras y que nosotros íbamos a tomar la nuestra. En un momento, dos senadores, un republicano y otro demócrata, me pidieron que me dirigiera al Congreso de Estados Unidos para hablar a las cámaras sobre este tema, pero no sentía bien diciéndole a los padres que estaban allá que no mandaran a sus hijos, ¿cómo pedirle a un padre que sus hijos no estén con ellos? Me insistían y les dije que no podía…Fue un momento difícil.

PD - ¿Ha tenido tiempo de leer en los últimos días?

JOH - Estuve leyendo unas páginas de un libro que me regaló el presidente Lenin Moreno, escrito por uno de sus asesores sobre el tema de estrategias políticas, de cómo el mundo de las campañas ha cambiado, ellos explican sistemáticamente lo que habíamos detectado. Hoy en día más, en las campañas grandes, se apela a las relaciones personales.

PD - ¿Su escritor favorito?

JOH - Me gustan muchos, Mario Puzo es uno de ellos. También me gusta mucho el cine y en los últimos años la comedia. Siempre le comento a Ana (su esposa), que me gustaría llevar un poco más de comedia al ámbito popular y que sea parte de la agenda cultural en los espacios públicos. Eso es bueno para la gente.

PD - ¿Qué piensa de la libertad de expresión? Un candidato dice que la prensa está comprada.

JOH - Uno de los mayores receptores de críticas soy yo, pero acepto que, si no hubiera un control en el repreguntar, tirar unas críticas se cometieran muchos más errores, la prensa juega el rol, que le diga a uno cuando se equivoca, a veces le cuesta a uno explicarle a sus hijos porque le dicen muchas cosas a uno, pero creo que Honduras está avanzando y la libertad de prensa es fundamental. Pero también es importante conversar como cuidamos el manejo apropiado de las notas de violencia, eso es muy importante porque al hondureño esta ola de violencia le ha golpeado tanto que muchos perdieron la capacidad de tener esperanza, no podemos convertirnos en una sociedad sin esperanza, donde se propicia que la delincuente suba en los estratos del mundo criminal y se contribuye en eso.

En general me parece que es una pena escudarse y decir que los medios están comprados para obviar la realidad de Venezuela y Corea del Norte, quien quiere escudarse en una frase como esa, comete un grave error.