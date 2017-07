Ronaldinho da una sonrisa a Honduras

Ronaldinho jugará el domingo a las 3:30 de la tarde el Partido de la Paz en el Estadio Nacional. Lo hará un medio tiempo con Motagua y el otro con Real España.

La cita era para las 7:00 de la noche, pero las instalaciones del centro comercial estaban repletas con centenares de fanáticos del exjugador brasileño que dio muchas alegrías a los amantes del fútbol con sus regates y goles.

En las gradas instaladas en el Mall se observaban a muchas personas que llevaron camisas, pancartas y banderas del Barcelona y Brasil. El único deseo era poder ver al astro brasileño.

“Ronaldinho, eres el mejor del mundo”, decía una de las pancartas que llevó una joven a la conferencia de prensa.

Hubo una previa animada, música al estilo carioca y la presencia de jugadores emblemáticos como Carlos Disca y Amado Guevara.

Eran las 8:00 de la noche y los celulares empezaron a disparar flash de tantas fotografías porque iba caminando con sencillez el que en su momento fue el dueño de la pelota.

Ronaldinho llegó con esa sonrisa que se le caracterizó toda la vida, con su vestimenta relajada, una calzoneta y camiseta negra y su equipamiento que cubría su cabellera.

“Vengo a pasarla bien, quiero agradecer a todos”, fueron las primeras palabras del brasileño en Tegucigalpa.

Mientras Ronaldinho saludaba a todos sus fanáticos, desde lo más lejos a lo más cercano del centro comercial bajaba un grito que decía “Ronaldinho, Ronaldinho”. Mientras se escuchaba el grito se observaba a muchos hinchas gestos de pasión y mucha emoción, algunos estuvieron a punto de llorar.

Todos recordaron los grandes momentos que el brasileño tuvo en el terreno de juego, goles inolvidables, título de liga y de la Champions League con el Barcelona, la Copa del Mundo en sus manos y hasta la ovación de los aficionados del Real Madrid en el Santiago Bernabéu en el 2005.

“Fue difícil llegar acá, pero muy contento y espero que sea un espectáculo el próximo domingo”, expresó el brasileño.

El brasileño vivió grandes momento en el fútbol y no fue capaz de elegir tres en especial.

“Han sido tantos los momentos lindos que he tenido en el fútbol, no puedo decir tres, el Barcelona fue uno de los mejores momentos, todos los clubes que he pasado los llevo en el corazón, así que es difícil elegir tres momentos”, declaró.

Además dijo estar sorprendido por el recibimiento que tuvo en Honduras, señaló que sabía que habría seguidores, pero no se imaginó que fueran tantos.

“Este es un recibimiento mucho mejor de lo que me esperaba, muchas gracias por estar acá”, añadió.

Ronaldinho, también tuvo un momento para enviarle un mensaje a su compatriota Neymar en este momento que se debate si continuará o no en el Barcelona porque tiene una oferta del Paris Saint Germain.

“A Neymar le recomiendo que siga su corazón y sea feliz”, dijo con mucha reflexión”.

Dinho cerró deseando que en Honduras exista paz, que en los estadios las familias disfruten de cada partido y confío que aceptó venir al país para demostrar que el fútbol solo es un espectáculo para disfrutar.

Acá hay amor por el fútbol y el objetivo es hacer un partido para que las familias regresen a los estadios”, cerró.

Ronaldinho nació en Porto Alegre, Brasil, el 21 de marzo de 1980 y actualmente es embajador del FC Barcelona.

Debutó como futbolista profesional en el club Gremio de Porto Alegre, luego fue fichado por el París Saint-Germain, donde dio un gran salto hacia el Barcelona.

Ronaldinho ganó dos títulos de la Liga de España, dos Supercopa de España y una Champions League con el Barcelona.

Ronaldinho siempre fue reconocido en el mundo como la sonrisa del fútbol, hoy esa sonrisa la trajo a Honduras.