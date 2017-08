Quiso ser médico forense, pero la vida la llevó a maras y sicariato

Entre sus crímenes se le atribuyen secuestros, terrorismo, asesinato y extorsión.

Proceso Digital visitó la penitenciaria de mujeres, ubicada en el valle de Támara, y conversó con una sicaria y miembro de una pandilla reconocida del país. Se trata de “La Escondida”, una mujer que llegó hasta las aulas universitarias con la ilusión de ser médico forense, pero, esa quimera no solo se apagó, sino que su vida dio un giro de 180 grados que le convirtió en una temible pandillera, capaz de matar a su mejor amigo, entre muchos otros crímenes y delitos en su haber.

Docta en el delito

Habla de todo lo que tiene que ver con el delito. Cree tener autoridad en el mundo del crimen para exponer sus opiniones. Empieza contando su visión sobre la quema de buses, carros repartidores y asesinatos en ese rubro.

Según “La Escondida” la quema de camiones repartidores y el asesinato de conductores de transporte urbano tienen un motivo.

“Las apariencias engañan y muchas personas mueren porque deben dinero de droga” justifica.

“Al Barrio nadie le tiene que quedar debiendo nada, la mayoría de los buseros muertos no es por extorsión, eso es mentira, deben dinero de droga y se venden con los enemigos, con los mismos MS, les venden la plaza y luego les pegan a nuestros traqueteros (vendedores de droga)”, relató La Escondida.

Puso como ejemplo que si “yo lo tengo a usted acá activo y viene un busero y le compra droga, se hace amigo suyo, luego viene y se va para allá donde venden los contrarios y no le quiere pagar a usted. Luego allá se hace activo comprador y cuando quiere sacar fiado en aquel lugar y debe dinero, viene y por no pagar vende al nuestro y le pegan un par de blimbinazos (disparos)”.

“La Escondida” tiene claro que los consumidores siempre traicionan. “Es casaca eso de la renta”, reiteró.

Sobre la quema de camiones repartidores, según “La Escondida”, los incendian porque las empresas hacen que la Policía los persiga.

“Lo de los camiones repartidores es porque las empresas nos echan la jura (Policía), el repartidor no tiene la culpa”, aclaró.

Luego parece tener sentimientos de piedad y expresa que “duele que maten, yo anduve en la pandilla y aprendí a entender a la gente, en lo personal libré a muchas personas y yo nunca toque a un repartidor porque no se metían con nadie, pero hay paisas que tienen poder y quieren más, esas muertes pasan por poder”, dijo.

Añadió que “da cólera ver tanta sangre, no todas las personas son como uno, yo estudiaba a la gente, pero las nuevas generaciones solo piensan en masacres, ellos no quieren el diálogo”, externó al explicar la actuación cruel de la última generación de pandilleros.

Mató a su mejor amigo

“La Escondida” se encuentra en PNFAS acusada por los delitos de secuestro, terrorismo, asesinato y extorsión.

La pandillera revela que ellos actúan en muchos casos por miedo y entiende que la gente esté molesta. “Cuando entre acá a PNFAS mi pensamiento era explotar la penitenciaria, acá hay gente que me tiene miedo”, dijo.

Contó que fue duro matar a su mejor amigo porque no había cumplido con el código de la pandilla.

“Lo más doloroso fue matar a un perrito mío (amigo), así les decimos perritos, comía en mí mismo plato, me cuidada la espalda y lo maté porque planchó”, dijo.

“La Escondida” compartió que cuando un miembro de la pandilla se equivoca no hay nada que hacer. “Las reglas se respetan, aunque sea mi perrito (amigo), me dolió hacerlo, pero o era él o yo”, recordó.

La privada de libertad confesó que mató a su amigo porque abusó sexualmente de una joven en una fiesta y eso es imperdonable en los códigos internos de la pandilla.

“No sabía lo que había hecho, violó a una chava y la violación no va con la pandilla, la tomó a la fuerza. Me pusieron a mí porque así es, así son las reglas y se deben respetar”.

“La Escondida” no niega que le dolió matar a su amigo, pero también dice que le molestó que hiciera eso con una mujer y que es imperdonable.

“Maté mucha gente y me arrepiento de algunas, de otras no porque no hicieron cosas rectas, por ejemplo, el perrito que te digo me dio pesar porque lo quería mucho, pero violó a una mujer, que hubiera pasado si se hubiera encontrado una cachorrita de tres años, le hubiera destrozado la vida”, analizó.

Aclaró que ella nunca mató por una extorsión o simplemente por hacerlo. “Yo averiguaba todo, o eran violadores o ladrones, en eso me enfoque”.

Además, compartió que no tiene tatuajes y que nunca le gustaron. “Siempre dije que si me tatuaba iba a ser el barrio, pero me lo iba a ganar porque todo lo que pase en una pandilla es ganado”, reveló.

Agregó que “en una pandilla se gana todo, el apodo, el rango, los tatuajes y cualquier cosa”.

La médico forense que no fue

“La Escondida” le compartió a Proceso Digital porque se hizo miembro activa de una pandilla; dice que su infancia fue como cualquier niña en la colonia Villa Franca de Tegucigalpa, estudiando en escuela y luego en el colegio.

“Me gradué del colegio, luego estuve en la universidad porque soñaba ser médico forense, pero no terminé la carrera porque me amachiné con el papá de mis dos hijos mayores. Era cobrador de bus y no le gustaba que yo estudiara, me decía que como era burro no quería que yo me superara, entonces hizo que dejara de estudiar y él empezó a andar con otras mujeres, yo me separé con un hijo y embarazada de otro”, relató.

Prosiguió que “empecé a trabajar, un día salí tarde de mis labores y tres tipos me violaron. Cuando recuperé la conciencia estaba en el hospital, con los golpes, todo me daba miedo, tenía miedo a salir, a tener comunicación con otra persona. Recuerdo que solo tenía 21 años”.

“La Escondida” nos dijo que después de ese momento no volvió a ser la misma persona, que le agarró odio, amargura y resentimiento a todo. Empezó a consumir alcohol y tabaco.

“Luego consumí marihuana y ahí comencé a conocer la paisada, cuando compraba los puros miraba quienes estaban y quiénes no. Así comencé a tener una amistad, desde que era pequeña ya estaba en el barrio, pero no tomaba acciones hasta después de eso. Luego empecé a vender marihuana, a tirarles esquina, punto. Me fui vinculando y ahí fue que la cipota miedosa iba ascendiendo poco a poco y me hice una de las más peligrosas de Tegucigalpa”, relató.

Añadió que “ahora estoy acá por el delito de asesinato, ocurrió hace tres años, no lo efectué, me detuvieron porque me dijeron que andaban detrás de mí desde hace mucho tiempo. Me dijeron vas jalada y eso paso”.

“La Escondida” dice que en el juicio la acusaron por asesinato y que la testigo protegida dijo que ponía a aterrorizar a la gente de la zona y que era una sicaria.

“Dicen que sumado todo eso son más de 200 años de cárcel y los hará el diablo. Yo sé que un día voy a salir y si lo hago, puedo cambiar personas. Tengo mis momentos que lloro, tengo mis dos hijos en un internado, yo acá estoy sola, mi mamá viene una vez a los dos meses porque prefiere ver a mis hijos”, declaró con algo de nostalgia.