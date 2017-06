Ordenan plan de emergencia para resolver crisis energética

- “No se pueden seguir postergando las decisiones en la ENEE, es complejo y difícil, van a haber reacciones amargas y complicadas, pero hay que resolverlo”, afirmó el presidente.

El mandatario criticó la falta de planificación y acción de administraciones anteriores en la estatal de energía. “Para ponerlos en perspectiva, algo que se planifica hoy en el tema de energía en cualquier país del mundo, tendrá su repercusión probablemente siete, ocho o diez años después, así de dinámico es esto por la serie de factores que están en juego”, reforzó.

Reconoció que la ENEE debe hacer su parte y todo eso pasa por revisar la conducta de sus funcionarios y servidores públicos que en muchas ocasiones se han prestado a afectar a la empresa con tal de tener una ganancia personal.

“Estamos identificando los posibles participantes de un boicot desde la empresa”, denunció.

Hernández mencionó que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) debe jugar un papel importante en este proceso de transformación, al igual que la propia ENEE y la Empresa de Energía Honduras (EEH).

“Lo triste es que por no haber hecho las cosas tiempo atrás, ahora tenemos un sistema tan deficiente que si hoy generamos energía desde un lugar, para trasladarla a otra zona, probablemente la mitad de la energía se pierde en el camino”, expuso aduciendo las fallas en el sistema de transmisión.

Citó que en el caso de los generadores de energía, éstos reciben un precio considerable, pero son los mismos que ahora recomiendan que hay que bajarle la tarifa al consumidor, - “y claro que hay que bajarle, pero también hay que revisar esos contratos de energía más cara de lo justo, y aquí hay que cuidar el tema de seguridad jurídica, pero eso no significa que el pueblo, en este caso la ENEE, tiene que cargar con un contrato leonino”.

Puntualizó que “es de especial interés” de los que están en la cadena de generación, transmisión, distribución, consumidores y otros actores, contar con un sistema de energía justo para todos. “Estamos claros que en este tema ya no se pueden seguir aceptando excusas, aquí se tiene que dar resultados, y para eso si hay funcionarios en la ENEE u otras entidades públicas que están en el sistema eléctrico, que no entienden que hay que arreglar esto o no lo quieren hacer por cualquier situación que sea, o no tienen la capacidad, pues que se hagan a un lado porque si no tenemos que hacerlos a un lado”, advirtió.

El jefe del Poder Ejecutivo reiteró que si algunos empresarios creen que pueden seguir evadiendo el pago por consumo de energía con la ENEE, “ese es un tema que se acabó. Si tenemos empresarios que generan energía a un alto costo para la ENEE y en consecuencia para el consumidor, eso también se tiene que terminar porque no es justo”, aseguró.

Igualmente, -dijo Hernández- que si existen empleados que por conflictos entre una empresa y otra o por conflictos ideológicos, porque son parte de determinada institución política, con el ánimo de hacer quedar mal a la ENEE, con el pueblo, también la investigación que está en proceso nos va a arrojar eso y tenemos que llevarlos a los tribunales para que ahí se defiendan de las acusaciones.

A renglón seguido, Hernández advirtió que si existen malos hondureños que “roban energía” también es algo que se acabó.

Acciones para expandir la ENEE

El mandatario dijo que giró instrucciones al ministro coordinador de gobierno, Jorge Ramón Hernández Alcerro, para que lo mantenga informado sobre las acciones para expandir la ENEE y todo el sistema eléctrico del país.

Entre las acciones planificadas, la ENEE instalará cuatro transformadores móviles de 25 megavatios: tres en San Pedro Sula y uno en Tegucigalpa. “Esperamos que la ciudadanía y los medios de comunicación acompañen la vigilancia de estos procesos”, citó.

El primero de estos transformadores estará instalado en Armenta, San Pedro Sula, que servirá para aliviar la sobrecarga de los transformadores de potencia de las subestaciones de Bella Vista y Bermejo y dispondrá de capacidad adicional de transformación para suplir la demanda proyectada a toda la zona noroeste de la ciudad industrial del país.

El segundo se ubicará en el sector de La Puerta, San Pedro Sula, que garantizará la disponibilidad para el verano de 2018 y se minimizarán las fallas, ya que se descargarán los tres transformadores de potencia existentes de esa subestación.

El tercero, colocado en Choloma, permitirá que el transformador de potencia pueda llevar toda la demanda de distribución en la zona de cobertura de esa subestación.

El cuarto, estará en la colonia Santa Fe de la capital hondureña, para permitir más capacidad de transformación en Tegucigalpa, específicamente para los circuitos L-228 y L-229 que energizan las colonias del norte de la ciudad.

Todo lo anterior, deberá estar instalado para la primera quincena de julio, en tanto, para la segunda quincena debe entrar en operaciones la subestación de San Nicolás, Copán, con capacidad de 50 megavatios que dará más confiabilidad a los circuitos que alimentan Santa Rosa de Copán, Copán Ruinas, La Entrada Copán y todo el departamento de Santa Bárbara.

Asimismo, se reubicará el transformador móvil de 25 megavatios en Cerro de Hule, aliviando la situación de los municipios del sur de Francisco Morazán.

Órdenes a la ENEE y EEH

El gobernante Hernández dijo que pidió a la CREE que en 15 días, a más tardar, debería emitir una normativa provisional que revise la calidad del servicio y que vaya orientada a la atención al cliente. Esta debe incluir: procesos de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias, denuncias, documentación y un sistema de seguimiento de las anteriores, así como sanciones que se impondrán en caso de incumplimiento en la calidad del servicio.

Remató que, “si hubo excesos en los cobros a la tarifa deben corregirse”.

Propuso crear el Comité de Protección al Usuario del Servicio Eléctrico, el que debe tener una línea de atención al cliente y además una plataforma virtual de peticiones, quejas y denuncias con personal capacitado.

Mencionó que actualmente entre la ENEE y la EEH, existe un debate de contar con toda la información para poder llevar a cabo los procesos de facturación e identificación de donde están los clientes. “Ellos tienen que resolver eso o por la vía de la conversación o por la vía judicial, pero no pueden estar tirando excusas a otro, si es una responsabilidad de ellos”.

Además, se ordena a ambas empresas “elaborar en conjunto una planificación para tener la claridad de que es lo que sigue y que es lo que se tiene que hacer”.

El presidente Hernández, de igual manera ordenó a la ENEE que se ejecute de inmediato los procedimientos legales de emergencia para lograr el arrendamiento de unidades móviles de generación eléctrica para reducir las labores de mantenimiento y distribución.

Comisión seguirá de cerca contrato con EEH

En otra parte de la exposición, el mandatario dijo que nombró una comisión que dará seguimiento al contrato con la Empresa de Energía Honduras (EEH). “Es necesario tener parámetros claros y saber cómo vamos a deducir las responsabilidades”.

Urgió a mejorar el proceso de facturación y para ello está en camino una auditoría de campo para verificar la lectura y facturación que permita la correcta aplicación de los procedimientos establecidos y las tarifas vigentes.

“Cierro este tema diciéndoles que estamos reparando algo sustancialmente dañado, en muchos lugares inservible. Algunas veces por el problema de la falta de planificación, otras veces, como ahora lo comentan algunos exempleados, se ponían fusibles de muy mala calidad a propósito porque se iban a dañar en determinado tiempo y muchos empleados iban a cobrar por horas extras y sabían que se iban a dañar. Ahora está surgiendo toda esta cantidad de información, la relación que tenían con empresarios generadores de energía, eso no puede ser, tenemos que resolverlo, aquí debe primar la justicia”, concluyó.