Opositores venezolanos inician "trancazo" de diez horas

Aunque la invitación a esta manifestación en la que se protesta principalmente contra la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro para cambiar la Carta Magna era para las 10.00 (14.00 GMT) algunos ciudadanos iniciaron el cierre de las vías desde más temprano.



Este domingo se generó un cruce de opiniones sobre esta protesta pues la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el coordinador encargado del partido Voluntad Popular (VP) y primer vicepresidente del Parlamento Freddy Guevara, dijeron que la manifestación no sería de diez horas sino de 12.00 a 14.00 (18.00 GMT).



Sin embargo, surgieron críticas desde la misma oposición entre las que destaca la del líder opositor Henrique Capriles que dijo: "Hay que tener buena memoria después de haber mentido. Mañana usted protesta las horas que quiera! Ud es dueño de sus derechos y del país!Seguimos!".



El diputado opositor Juan Pablo Guanipa dijo por su parte que en Zulia (oeste), estado que representa, la protesta se haría de la forma en la que se había hecho en la primera convocatoria, por diez horas: "El trancón mañana es de 10am a 8pm. Todos a la calle. ¡Estamos en rebelión! #ElZuliaDecide".



El diputado Juan Andrés Mejia dijo que el trancazo debía hacerse con pancartas alusivas al proceso de consulta del 16 de julio que organiza la MUD sin el apoyo del Poder Electoral para que los venezolanos digan si apoyan o no a la Asamblea Nacional Constituyente que será electa el próximo 30 de julio.



En este plebiscito se consulta además si se debe exigir a la Fuerza Armada Nacional que defienda la Constitución vigente y respalde a la Asamblea Nacional, actualmente controlada por la oposición.



Una tercera pregunta pide a las personas decidir si aprueba la renovación de los Poderes Públicos, la realización de elecciones libres y la conformación de un gobierno de unión nacional.



Este proceso ha sido calificado por el chavismo como un proceso ilegítimo y no vinculante porque no está contemplado en la Constitución vigente, mientras en el país se desarrolla una ola de protestas en el país que hasta ahora ha dejado 91 muertos, cientos de heridos y detenidos.