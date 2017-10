No me importa si son drogadictos, alguien mató a mi hijo: madre de Collier

- Carlitos me dijo en un sueño que no se suicidó y que quiere justicia.

- Confío que el Ministerio Público hará todo lo posible para que en este caso se haga justicia.

Tatiana y Carlos solían salir

juntos muy a menudo.Tatiana Núñez, joven madre de 39 años, dice que la fuerza la saca del espíritu del propio Carlitos, como le llama, quien en un sueño le confió que no se suicidó y que exige justicia.

Este caso, que ha tomado matices mediáticos por las circunstancias que rondaron el hecho, involucra a cinco jóvenes amigos del ahora occiso, todos involucrados en el homicidio, del que una jueza una hondureña les considera encubridores.

Esa decisión de la togada refleja un inédito crimen: un muerto, cinco cómplices y ningún homicida.

Frente a ello, la sociedad hondureña, que a través de seguimiento mediático se mantiene atenta al caso se pregunta: ¿quién mató a Carlos Collier?

Fotografía de las recién pasadas vacaciones morazánicas en Utila.

La madre de Collier, Tatiana Núñez, tuvo una plática con Proceso Digital. Acompañada de su madre acudió a la cita periodística y de nuevo mostró el temple que le mantiene de pie. Ella desglosó algunos episodios de la vida de su hijo hasta ahora desconocidos.

Foto del álbum familiar. Doña

Tatiana y Carlitos.Reveló que por circunstancias de la vida decidió tener únicamente un hijo, al tiempo que mencionó que con el papá de Carlos Collier se dejaron cuando su hijo tenía dos años, sin embargo, como familia han mantenido buena comunicación. “Nunca mi hijo fue testigo de un pleito, un desacuerdo, problemas entre padres, eso nunca existió”, contó.

Recordó que Carlos era simpatizante del Barcelona, y el Olimpia en Honduras. Tuvo la oportunidad de viajar mucho, le gustaba el fútbol y compartía esa pasión con su padre.

Carlos, de 20 años, estudiaba Ingeniería en Sistemas en un principio en la Universidad Tecnológica Centroamericana (Unitec) y luego pasó al Centro Universitario Tecnológico (Ceutec), donde se cambió a Informática.

En una parranda con amigos -el pasado 11 de octubre- perdió la vida su hijo. Muchas nebulosas rondan el hecho. Doña Tati -como le dicen- conversó y contestó con aplomo nuestras interrogantes.

Proceso Digital (PD): ¿Cómo han sido estos 19 días sin Carlos Collier?

Tatiana Núñez (TN): Todavía no acepto el hecho de que mi hijo ya no está o por lo menos no me doy cuenta porque hay momentos de crisis que son básicamente por las noches, sin embargo, como paso mucho tiempo en esta lucha para que se haga justicia, entonces, creo que el momento de darme cuenta de que mi hijo no está, no ha llegado.

PD: ¿Recuerda qué fue lo último que habló con él?

TN: Claro. Hablamos sobre la posibilidad para que entrara a la escuela de aviación porque él quería ser piloto y le llamaba mucho la atención. Lucía encantado y me dijo que iba a hacer todo el intento. Y la noche de su muerte -11 de octubre- le mensajeé ¿dónde estás?, me dejó en visto, pero no me contestó.

PD: ¿Esa noche fatídica, usted como madre tuvo algún presentimiento?

TN: Hace varios días yo estaba como extraña con respecto a él, aparte estaba incómoda por el tipo de amistades que tenía, básicamente por Carlos Alvarenga (Susano) y Olga López. De los demás no eran amigos íntimos de él, sino que de parranda. Elías (Chaín) hacía las fiestas en su casa; (James) O‘Connor era amigo de Elías… pero jamás me imaginé que podría ocurrir algo así.

PD: ¿Cómo fue esa relación madre e hijo?

TN: Siempre fue una bonita relación. Yo encima de él diciéndole que cumpliera con sus estudios y se portara bien, que aprovechará a viajar, a conocer el mundo. Lo típico de una madre que quiere lo mejor para su hijo.

PD: ¿Por qué fue la última vez que le llamó la atención a su hijo Carlos?

TN: Recuerdo que veníamos de viaje de Utila, después del feriado Morazánico -a inicios de octubre-, discutimos porque el sábado en la noche quería salir en la ciudad de La Ceiba y no le presté el carro. Ese día se enojó súper montón conmigo, y me dijo bueno siempre voy a salir y lo hizo con una tía y una primita.

PD: ¿Qué comidas le gustaba que usted le hiciera?

TN: Era un comelón de primera. Le gustaba todo lo que le preparaba, lo único que no le gustaba era el hígado, yo le decía: ‘ya te hiciste bayunco que ya grande no te gusta el hígado’.

PD: ¿Cuáles eran las principales quejas de los maestros?

TN: Siempre fue inquieto e hiperactivo. Lo llevamos varias veces al sicólogo y siempre nos recomendaron que controláramos su hiperactividad.

PD: Como madre, ¿qué virtudes resalta en Carlos?

TN: Su calidad humana, él era alguien que siempre defendía a todas las personas, no importa cómo éstas fueran, no había diferencias, para él todos éramos iguales. No le gustaba que los demás hicieran diferencias y lo defendía abiertamente.

Fíjese que cuando llegaba a su escuela (Estancia School) las señoras encargadas del aseo se me acercaban y me decían: ‘Usted es la mamá de Carlitos, qué bello es él’… valoro en él que siempre fue simple y sencillo.

PD: ¿Era detallista con usted?

TN: Sí, con todo el mundo. Cuando regresamos de Utila me dijo: ‘Mami comprémosle un regalo a Grace (su novia)’… fuimos y se lo compramos y no tuvo la oportunidad de entregárselo.

PD: ¿Y qué papel tiene Grace en toda esta historia?

TN: Solo que se amaban. Él la amaba, me lo dijo en Utila, que era la mujer de su vida. Ella no vive en la colonia, tampoco se lleva con nadie, es una muchachita con visión y muy trabajadora.

PD: ¿Las salidas de su hijo, con estos muchachos ahora involucrados, eran frecuentes?

TN: Precisamente por eso varias veces lo sacamos del país. Sí estaban como bien engavillados en esas fiestas.

PD: ¿Recibió alguna vez alguna alerta que estos jóvenes no eran buena compañía para su hijo?

TN: Por parte de algún vecino nunca recibimos algún tipo de estas alertas, pero el papá y yo sabíamos que no eran buenas personas, básicamente “Susano” y Olga. Precisamente hacíamos la fuerza para que no se llevara con ellos. A “Susano” hasta de escondidas lo llevaba a mi casa, ahí le daba comida.

PD: La gente se pregunta de dónde saca tantas fuerzas usted para visitar medios de comunicación y exigir justicia.

TN: En este país existe un patrón y es la adicción al sufrimiento. A mí me destrozaron, yo estoy destrozada por dentro, casi que estoy muerta, pero no quiero ver más casos como estos, a mí me mueve la justicia. Una, por las madres que no quiero que vivan lo que estoy pasando, que no pierdan a sus hijos por situaciones como estas; dos, porque el sistema tiene que funcionar, exigimos justicia, el sistema tiene que hacer su trabajo porque la jueza tiene que ponerse la mano en la conciencia y darse cuenta de la gravedad de lo que ha hecho: dejar libre a cuatro sociópatas.

PD: Usted prácticamente libera de culpas a José Zamoray carga contra las otras cuatro personas, ¿por qué?

TN: Quizás yo esté equivocada. Yo no es que lo libero de culpas porque no conozco la verdad, lo que siento es que con José (Zamora) podemos llegar a la verdad, él era el único de ese grupo que era amigo de mi hijo y él lloraba ese día.

Sin embargo, todos -los cinco jóvenes- saben qué fue lo que pasó ese día y por algún motivo nadie quiere decir quién mató a mi hijo. Pienso que el motivo es el abogado que tienen, este señor les ha aconsejado que no declaren, sin embargo, hay miles y miles de declaraciones en los medios de comunicación de ellos mismos, claro son testimonios que no pueden ser tomados en cuenta porque no han sido ante un juez competente.

PD: Otra cosa que la gente se pregunta es, ¿por qué en toda esta historia no aparece el papá de Carlos Collier?

TN: El papá de mi hijo no está en condiciones ni de salud física, ni emocional, como para salir a hacer algún tipo de declaración. El papá de mi hijo lo fue a levantar (cadáver) a un basurero. Él está en estado de shock, con medicamentos, me ha tocado a mí dar la cara y las fuerzas salen de mi hijo, no me verán derrotada y seguiré luchando.

PD: ¿Qué lección le debe dejar esto que ocurrió con Carlitos?

TN: Yo en lo personal ya no tengo nada, a mí ya se me acabó todo. Personalmente voy a luchar para que esto no siga pasando en este país y se haga justicia. Los jóvenes no pueden seguirse perdiendo, los jóvenes no pueden seguir yendo a fiestas y viviendo en excesos, tampoco pueden seguir matándose entre sí.

Carlos Emilio jamás de los jamases hubiese permitido que, a nadie de este grupo, ni de otro, le pasara lo que a él le pasó.

PD: ¿Qué opinión le merece todo lo que circula en las redes sociales: videos, fotos, audios, etc?

TN: Me parece que es una campaña de los mismos jóvenes que ahora están libres, una estrategia de los abogados, que quieren desviar el tema, que se trata de un homicidio.

Los Collier: padre e hijo.El tema es que mataron a alguien y hay cuatro cómplices. A mí no me importa si la muchacha era ninfómana, si los jóvenes eran drogadictos, no me interesa si “Susano” vendía drogas como dicen, no me importa nada de la vida de ellos… lo que me interesa es que alguien mató a mi hijo y que esa persona tiene que hacerse responsable de sus actos y sí me importa que los cuatro jóvenes actuaron deliberadamente tirándolo (cadáver), bañándose, cambiándose de ropa, actuando como que sí nada había pasado, escondiendo un arma que hasta el día de hoy no aparece.

Me importa el acto en sí, el homicidio y lo que hicieron después del homicidio.

PD: Del arma homicida hemos escuchado muchas versiones ¿de quién era?

TN: No sabemos de dónde salió. Unos dicen que el arma era de mi hijo, que no es cierto porque mi hijo no tenía armas. Este mismo muchacho “Susano” declaró que él mismo la fue a esconder a un hoyo ahí por Loarque, la cosa es que hasta el día de hoy el arma no aparece.

PD: ¿Estaremos ante un caso que deja muchas dudas en la sociedad en torno a la valoración de las pruebas?

TN: Le puedo mencionar que en el caso de la Miss Honduras (María José Alvarado y su hermana) los que fueron señalados por encubrimiento estuvieron presos dos años mientras se seguía el proceso judicial. Sin embargo, estos muchachos andan en la calle, felices de la vida, burlándose del sistema y jactándose que pueden hacer lo que se les da la gana.

PD: ¿Qué sabor le deja la justicia?

TN: Yo confío en el Ministerio Público, ellos sabrán hacer su trabajo, hay algo que me dice que van a lograr que se haga justicia.

PD: ¿Ya recusaron a la jueza?

TN: Ya lo hicimos.

PD: ¿Hay algo que hasta ahora no se ha dicho en este caso?

TN: Que me siento insegura, que me da miedo andar por la calle, no sé qué les puede pasar por la cabeza a estos muchachos para hacer.

PD: ¿Cómo define a estos jóvenes involucrados en la muerte de su hijo?

TN: Para mí ellos son sociópatas, no son personas buenas para la sociedad porque tienen problemas de actitud.

PD: ¿Sea quien sea el culpable, usted lo que quiere es llegar a la verdad?

TN: Confío que así será. Creo que ellos no hablan porque la defensa lo que quiere es probar que fue un accidente, que mi hijo se disparó solo, ya no suicidio porque ya no lo pueden probar, pero ahora lo que quieren es cambiar la versión, quieren hacer ver que Carlitos agarró la pistola y se disparó.

No quiero que me ayuden a encarcelar a personas inocentes, los cinco estaban ahí y la víctima fue mi hijo, lo que quiero saber es quién lo mató y que pague por ello. Si hubiera sido un accidente ellos lo llevan al hospital, el médico forense dio declaraciones y dijo que mi hijo estuvo vivo 45 minutos después de los disparos, o sea que ellos pudieron salvarle la vida y no lo hicieron.

PD: ¿Por qué cree que José Zamora estuvo prófugo y luego decide presentase?

TN: Supongo que, por directrices de su padre, porque seguramente querían ver cómo evolucionaba el caso, después vieron que los otros cuatro fueron beneficiados con medidas sustitutivas, entonces eso lo habría animado. Ya el miércoles seguramente (José) Zamora tendrá sus medidas sustitutivas.

PD: La respuesta de la sociedad, ¿cómo la valora?

TN: Estoy muy agradecida con las muestras de apoyo. Veo que la gente está indignada porque estos muchachos están fuera.

PD: ¿Cuál cree que es el fondo de la decisión judicial de dejarlos libres?

TN: Podría pensar que la jueza (Dariela Galo) no tiene la experiencia y que no se tomó la molestia de leer el expediente. En la audiencia de revisión de medidas para “Susano” se puso histérica y se enojó con mi abogada, dijo que nosotros la habíamos acusado de corrupta y no fue así.

PD: ¿Quiere mandarle un mensaje a todas las madres que tienen hijos jóvenes y que pueden estar propensas a este tipo de situaciones?

Carlitos cuando apenas tenía meses de nacido.TN: Estén pendientes de sus hijos, no es fácil el control de los adolescentes en estos momentos, pero hay que platicar con ellos todos los días, yo personalmente lo hacía, tratar de llevárselos de una manera un poco más suave, trabajar para que los jóvenes en este país encuentren maneras más sanas de diversión.

No le deseo esto a nadie, es el peor dolor que cualquier persona se puede imaginar. A las mamás les pido que estén cerca de sus hijos.

PD: Usted que como nadie conoció a su hijo, si él viera todo lo que está pasando ahora mismo, ¿qué cree que le aconsejaría?

TN: Él ya se manifestó mediante los sueños y me pidió justicia, él quiere justicia, ya dijo por medio de un sueño que no suicidó y que quiere justicia.