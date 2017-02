Mototaxis, cuestionado eslabón del transporte

- La FNA está investigando si determinadas terminales de buses, taxis y mototaxis son controlados por despachadores de estructuras criminales.

- Un total de 1,942, mototaxis han sido censadas en todo el país por el IHTT. Pero se estima que más de 5,000 operan en el país.

El cambio se nota especialmente en los barrios donde tradicionalmente radican las estructuras de maras.

Además de que sus oscuros negocios, adquieren otra dinámica, ellos también modifican y perfeccionan sus prácticas para eludir a las autoridades policiales, de lo se derivan férreos controles en sus zonas, al punto de conocer al detalle quienes entran o salen del sector.

Los pandilleros han convertido el transporte, en todas sus modalidades, en un sector vulnerable a sus operaciones, mientras autoridades investigan la consolidación de presuntos mareros-transportistas, también se busca determinar los ligues que en el sector pudieran tener. No son pocos los transportistas y trabajadores del rubro que han muerto en acciones vinculadas al cobro de las extorsiones o derecho de piso que estos grupos les obligan a pagar por permitirles trabajar.

Hace unos ocho años, en los barrios denominados “calientes” por el control que en ellos ejercían las pandillas, especialmente las dos agrupaciones más potentes: el Barrio 18 y la MS -13, los pandilleros colocaban en las esquinas más circuladas a los denominados “banderas” para avisar si se acercaban agentes policiales o enemigos de su grupo. Los “banderas”, generalmente jóvenes y niños, les prestaban ese servicio al tiempo que el entrenamiento les servía de iniciación en la organización.

Pero ahora la historia es diferente. Los pandilleros parecen haber transformado el reciente negocio de los mototaxis en una extensión de su red de información, así como a los despachadores de los puntos de taxis, según han señalado autoridades de diversas fuerzas del orden.

Según esas versiones, para ello presionan o reclutan a los conductores de mototaxis quienes vigilan zonas enteras en un mecanismo que en la estructura consideran eficiente porque el movimiento propio del transporte les da un mayor control. Los mototaxis entonces son una especie de alerta temprana, con múltiples sombrillas, pero los “banderas”, en menor escala, siguen dando algún servicio a las pandillas.

Proceso Digital, consultó a un transportista urbano de la capital hondureña, para ahondar en el tema y con temor respondió que es un rumor que se escucha y se profundiza con el paso de los meses, pero a su juicio, las autoridades aún no lo desentrañan.

ATIC tras flotas de mototaxis

El director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Ricardo Castro, en una entrevista con Proceso Digital, explicó que tienen el conocimiento que una considerable flota de mototaxis y buses pertenecen a estructuras criminales y por ello, las autoridades hacen sus investigaciones profundas.

Castro advirtió y comunicó que la ATIC en el 2017 hará un trabajo especializado para combatir que las prácticas delictivas en el transporte.

“Con respecto a eso, estamos trabajando en varios casos, el sector transporte ha sido extorsionado, se ha dicho por parte de otras instituciones como la Policía Nacional que hay personas del sistema transporte involucradas y nosotros vamos a decir el día que sea capturado un transportista si es que existe”, dijo Castro.

Y añadió que “creo que este año habrá mucha actividad y el tema del transporte está sonando bastante, nosotros lo hemos analizado y creo que cuando se hacen las operaciones es mejor decir si tiene o no participación en algo”.

El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT), informó que hasta la fecha ha censado un total de 1,942, mototaxis en todo el país, de las 14 mil unidades censadas sumando los buses y taxis.

Las mototaxis representan el 13.46% de los medios de transporte censados por el IHTT en el territorio hondureño. Se estima que hay más de cinco mil mototaxis en todo el país, la mayoría de las cuales no están legalmente registradas.

Las mototaxis no deben trabajar en las ciudades

De su lado el empresario del transporte, Jorge Lanza, conversó con Proceso Digital y le compartió que las mototaxis solo deben circular en ciertos lugares del país, como los sectores turísticos y rurales.

“Siempre he creído que es un transporte para ciertos lugares del país y no por donde andan ahora por todos los lugares de ciudad. Estoy de acuerdo que todas las personas tienen derecho al trabajo, pero deben funcionar en lugares donde no hay otro acceso”, dijo Lanza.

Y agregó que “el reglamento del IHTT dice que las mototaxis se autorizaron para lugares turísticos y no para colonias o lugares céntricos, será la ley la que deberá regular este tipo de problemas”, acentuó.

Al consultarle sobre la vinculación que hacen de los dueños de las mototaxis con estructuras criminales, Lanza contestó que “eso le corresponde investigar a los entes de seguridad, yo solo soy un transportista que busca el bienestar del gremio”.

Y añadió que “deben investigarnos a todos, nosotros a la gente que contratamos le pedimos documentos y están limpios, pero este documento lo revalidan en seis meses. Las autoridades son las deben investigar a cada conductor”.

Autoridades del IHTT, con la colaboración de la Policía de Tránsito realizaron, el 27 de diciembre pasado, operativos con el objetivo de confiscar mototaxis que operan en la ilegalidad.

El inspector de Transporte, José Lobo, explicó que el operativo se realizó simultáneamente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, los que son coordinados con la Dirección Nacional de Tránsito.

Indicó que se decomisó toda una flota de mototaxis que circulaban sin documentación.

Despachadores infiltrados por estructuras criminales

La Fuerza Nacional Antiextorsión hace unas semanas realizó un operativo en los puntos de taxis de la capital de Honduras con el objetivo de capturar a despachadores que estarían vinculados con las organizaciones criminales, informaron fuentes a lo interno de este cuerpo de seguridad.

Según información de la FNA, terminales de servicios colectivo de las colonias San Miguel-Centro y El Sitio-Centro son víctimas de extorsión por parte de varias organizaciones criminales.

Según información de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), los taxistas están sufriendo más porque las estructuras criminales tienen controlados a todos los carros porque utilizan despachadores como sus fuentes de información.

La portavoz de la FNA, Norma Moreno, detalló que tienen el conocimiento que en interior de varios puntos de taxis de la capital están operando diferentes estructuras criminales en el cobro de extorsión.

“En el punto de taxis de la San Miguel-Centro están cobrando una fuerte cantidad de dinero por parte de una estructura criminal denominada ‘Los 12 Discípulos’”, compartió Moreno.

La portavoz anunció que están haciendo investigaciones profundas sobre el cobro de extorsión en los puntos de taxis y que la FNA está trabajando de oficio. “Hay denuncias sobre este tema y también estamos realizando investigación de oficio”, dijo.

Norma Moreno cerró diciendo que la FNA tiene como objetivo, mantener actualizado un registro de los diferentes puntos de taxis, con el objetivo de investigar a los miembros que están trabajando y evitar que se mezclen despachadores que pertenezcan a las estructuras criminales.