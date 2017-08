Morales dice "ningún tribunal" puede injerir en decisión sobre jefe de Cicig

Morales, ratificó su decisión expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, al asegurar que "se excedió" en sus facultades al presionar al Congreso y a los jueces a través de los medios.



En un mensaje a la nación, emitido por el canal del Gobierno, Morales apeló a la soberanía e independencia de su país y mantuvo su decisión de declarar persona "non grata" al abogado colombiano, un acto, dijo, "de lealtad a la patria" ante las presiones "ilegítimas, ilegales e inconstitucionales" que habría cometido Velásquez.



"Confirmo mi decisión plena de declarar persona 'non grata' a Velásquez en su calidad de comisionado" de la Cicig", dijo Morales, quien aseguró que "ningún tribunal nacional" puede injerir en sus decisiones de política exterior, como hizo la Corte de Constitucionalidad al amparar a Velásquez y cancelar su expulsión.



Aunque aseguró que no está obligado a revelar los motivos de su resolución, porque lo hace por el "fortalecimiento del Estado de Derecho y la institucionalidad" y "no por razones personales", Morales pidió a la ciudadanía su "confianza" y reiteró que no hay un rompimiento del orden constitucional porque actúan "apegados a derecho" y que, por ende, no habrá efectos "nefastos" para el país.



"El rumbo de las acciones (del comisionado) se estaba alejando de cumplir" con su mandato y del marco jurídico nacional, explicó el presidente y argumentó que Velásquez "se ha excedido" en su mandato al haber intentado presionar a los diputados para la aprobación de reformas constitucionales sin dejar que actuarán "libremente".



Según el presidente, no se pueden permitir "presiones ilegítimas, ilegales e inconstitucionales" como estas, y aseveró además que el jefe de la Cicig también violó estos principios haciendo publicaciones en medios de comunicación sobre ciudadanos guatemaltecos "sin observar la garantía de presunción de inocencia y debido proceso".





Así es como Velásquez, continuó, utilizó a los medios para "presionar a los encargados de impartir Justicia" para que estos, "con una fuerte opinión mediática", resolvieran o pudieran resolver "de manera contraria a lo que establece nuestra Constitución y nuestro ordenamiento jurídico".



"He sido respetuoso de la ley y lo sigo siendo, como seguramente quedará demostrado con las decisiones que vendrán tras esta decisión de Estado", dijo el presidente sin dar más detalles sobre estas acciones.



La declaración de "non grato" a Velásquez sorprendió esta madrugada al país, provocando una oleada de reacciones, y se produce después de que las autoridades solicitaran retirarle el fuero al presidente para que pueda ser investigado por un supuesto delito de financiación electoral ilícita durante la campaña que lo llevó al poder en 2015.



También se da en medio del juicio que enfrentan Sammy y José Manuel, su hermano y su hijo, por un causo de fraude en el año 2013 y cuyo inicio está previsto para finales de este mes.



El portavoz del Constitucional, Santiago Palomo, dijo a Efe que la Corte "emitió un fallo en el uso de sus atribuciones recogidas en la Constitución y en la ley de amparo" y que por ende se espera que "se cumplan"