Maduro acorralado; los muertos ya son 89

- La muerte de cuatro personas fue confirmada este sábado por la Fiscalía venezolana. Los fallecidos tenían entre 20 y 49 años de edad, los hechos ocurrieron en la ciudad de Barquisimeto, con lo que aumentó a 89 la cifra de fallecidos en tres meses de protestas opositoras.

- A pesar de la pasividad de la OEA y ONU, donde proclama victorias, es el frente interno donde el mandatario venezolano enfrenta problemas.

Recién la semana pasada, tras concluir la asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la isla de Cancún, México, Maduro salió eufórico a celebrar la “victoria” de Venezuela sobre los países que impulsaban una resolución donde condenaban la convocatoria a la asamblea constituyente, a represión a la oposición y llamaban a elecciones generales.

Pero tras el triunfo en Cancún, la celebración duró unos cuantos días, ya que primero hizo cambios en la cúpula militar, removió el gabinete a fin de enviar varios de los pesos pesados del chavismo a que disputen una banca para la asamblea constituyente, con la cual piensa dejar atrás la herencia de su mentor Hugo Chávez, y consolidar su poder en el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), así como en el estamento militar.

Y esta semana vino lo más grave. Además, que las manifestaciones diarias de la oposición no cesan en la capital, ni en el interior del país, la represión se intensifica, asomó en la escena la primera deserción en el hasta ahora monolítico sistema de seguridad venezolano.

Un capitán de una unidad especial de investigación policial, junto a cuatro de sus miembros, se tomó un helicóptero de su unidad y en pleno vuelo disparó contra el Tribunal Supremo del país, así como contra las instalaciones del Ministerio del Interior.

Con la acción el capitán rebelde, identificado como Oscar Pérez, y sus cuatro agentes, se dio la primera muestra del malestar al interior de las poderosas e influyentes fuerzas de seguridad del país, como son las fuerzas militares, la Guardia Nacional Bolivariana (policía militar), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus unidades de élite e investigación.

El capitán Pérez leyó una proclama donde pidió la renuncia de Maduro y llamó a que se resuelva la crisis venezolana por la vía democrática.

Y, por si fuera poco, este jueves el mayor general retirado Clíver Alcalá, uno de los hombres que acompañó al coronel Chávez en la primera asonada golpista y luego durante todo su gobierno, denunció que el ejército está padeciendo las mismas penurias de la población.

“En el Ejército venezolano hay hambre y duele decirlo. En el Ejército hay baja moral. Después del desayuno no se sabe qué se va a almorzar, porque no se ha conseguido (comida) o porque no ha llegado debidamente. Eso no genera en lo absoluto nada positivo, todo lo contrario. Genera incertidumbre, desasosiego, genera desmoralización y ya sabemos que, en un Ejército desmoralizado, se anula y no logra ningún objetivo”, dijo el mayor general Alcalá, en un artículo publicado por La Tercera de Chile.

Llaman a general represor

Asimismo, la Fiscalía general imputó al excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Antonio José Benavides Torres, por la “presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde hace más de 80 días, según señaló el Ministerio Público venezolano y reproducido por la prensa venezolana.

Es la primera vez que un alto mando chavista debe responder por las muertes de casi 89 manifestantes durante las jornadas de protestas diarias en Venezuela.

Justamente Benavides Torres fue uno de los miembros de la cúpula militar cesados por Maduro la semana pasada y enviado a una tarea administrativa civil.

Persecución a Fiscalía general

Mientras el chavismo oficialista, conducido por Maduro y la cúpula castrense, mantiene la persecución contra las autoridades de la Fiscalía General, pertenecientes a la rama del chavismo disidente, y están próximos a cesarla.

Primero el Tribunal Supremo invalidó la elección del vicefiscal general Rafael González, y después inició las acciones para destituir a la combativa fiscal general Luisa Ortega.

Previamente los jueces congelaron las cuentas y bienes de Ortega y su familia, además de prohibirle salir del país.

La arremetida del chavismo oficialista contra la fiscal Ortega se dio cuando primero protestó por la decisión de la Suprema Corte de asumir las funciones del parlamento y luego por oponerse a la convocatoria a la asamblea constituyente impulsada por Maduro, una maniobra política que impediría la convocatoria a elecciones generales el próximo año.

Oposición sigue en las calles

Mientras, la oposición venezolana sigue en las calles de la capital y el interior del país reclamando la renuncia de Maduro y el llamado a elecciones generales para lograr una salida a la crisis venezolana.

El sábado, convocados por la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la coalición de partidos opositores, volvieron a salir masivamente y a poner mayor presión a Maduro y el chavismo. El saldo volvió a ser muerte: 4 fallecidos en la ciudad de Barquisimeto.

Por su lado la comunidad internacional, como lo demostró la OEA igual que las Naciones Unidas, solo asiste pasivamente a observar cómo se profundiza la crisis política, social y económica de Venezuela.

Solo el jueves en la ciudad de Mérida, los estudiantes realizaron una original protesta, para ilustrar lo grave del abastecimiento alimenticio, denominada “Te cambio mis órganos por alimentos”, según reportó el diario El Nacional.