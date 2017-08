La Sábana Santa arropará Honduras

La Sábana Santa es considerada una reliquia del cristianismo, que evidencia la pasión, muerte y sobre todo la resurrección de Jesucristo.

Honduras tendrá el honor de tener una réplica oficial de la Sábana Santa que se quedará permanente en el país y será ubicada en la puerta del altísimo de la Basílica de Suyapa.

La Sábana Santa será expuesta totalmente gratis para los feligreses en Expo Centro, San Pedro Sula en dos jornadas, primero el 14 y 15 de agosto con la exposición de Bruno Barberis, profesor asociado de física matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Turín. Luego del 29 de agosto al 10 de septiembre estará abierto para que todos la puedan observar.

Mientras en Tegucigalpa la exposición del expositor Bruno Barberis será el 17 y 18 de agosto, luego quedará abierta para los feligreses hasta el 27 de agosto.

Luego de las exposiciones de la réplica Sábana Santa, la misma quedará permanente en la Básilica de Suyapa, siendo la segunda en Centroamérica porque la otra está en Panamá.

El rector de la Basílica de Suyapa, el padre Carlos Magno, explicó que tener la Sábana Santa en nuestro país es una bendición y una gran oportunidad para que todos los hondureños reafirmen su fe.

“La Sábana Santa es un momento para encontrarnos con un estudio histórico de la prueba de la resurrección de Jesucristo, es una prueba de que Cristo se levantó entre los muertos”, dijo Magno.

Agregó que “el tener una réplica en Honduras es un privilegio y quedará permanente en la Basílica de Suyapa y es una prueba de nuestra fe, todos los que creemos en la resurrección de Jesucristo fortaleceremos nuestra fe con esta Sábana Santa”.

Para el empresario Jorge Canahuati, coordinador del comité organizador “¿Quién es el hombre de la Sábana?”, contó que pudo observar la verdadera Sábana Santa y que eso provocó que le inspirara para que trajeran una réplica al país.

“Creo que en el momento que miras la Sábana Santa lo que piensas es en compartirlo con tu familia, me dije que quisiera que mis hijos tuvieran esta experiencia y luego pensé en los amigos, entonces me motivó y empezamos con mi esposa que teníamos que llevar eso a Honduras para que la observen personas que no tienen posibilidad de ir allá”, dijo Canahuati.

Añadió que “el creer o no es algo personal, pero tener esta experiencia de tener el conocimiento de esto que se pierde, nada, solo estar una o dos horas y por eso invito que no pierdan la oportunidad de conocer esta exposición”.

El empresario señaló que el ver la Sábana Santa hizo que reafirmara la fe en Jesucristo y que cree totalmente en su resurrección.

“La realidad es que los actos de fe son todos los días, comienza cuando uno se levanta cada mañana, lo que creemos en la resurrección de Jesucristo tendremos una experiencia única que reafirmará nuestra fe”, expresó.

Prosiguió diciendo que “yo con esta experiencia reafirmé mi fe, eso se hace con cada una de los cosas que se viven”.

Una explicación de la Sábana Santa

La Sábana Sana mide 436x113 centímetros y la réplica que tendrá Honduras tiene las medidas exactas a la que se conserva en Turín.

La Sábana Santa ha sido sometida a varios estudios científicos que Jesucristo vivió, fue crucificado y mucho menos que resucitó.

El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, padre Juan Ángel López, explicó que Sábana Santa realmente existió y que en Honduras tendremos una réplica de la original.

“La Sábana Santa, es la prueba real que Jesucristo resucitó. Voy por parte, la manera de cómo eran enterrados los judíos era lo que quedó plasmado en la Sábana. Es una tela que fue cocida de una manera excepcional y que fue hecha en el siglo primero, es un lino fino blanqueado posteriormente que luego fue blanqueado”, explicó López.

Continúo diciendo que “eso era de lo más fino que podía haber en ese tiempo. Se colocaba el lienzo y se ponía el cuerpo después de ser crucificado, luego se doblaba el lienzo y lo cubría por enfrente y por detrás. Por eso las marcas que tenía el lienzo era de un hombre de 1.81 metros de altura y las marcas no están pintadas”.

El padre Juan Ángel López dejó claro que la Sábana Santa realmente existió, que aunque se realizaron estudios científicos que buscaron desacreditarla, lo más importante es que todas las personas que creen en Jesucristo tengan claro que es cuestión de fe.

Honduras tendrá su Sábana Santa y estará todos los días para que los feligreses puedan observarla. La entrada será totalmente gratis y el único objetivo es que se reafirme la fe por Jesucristo.