Investigación Criminal da pasos firmes para enfrentar al crimen

- La Fiscalía promueve el Manual Único de Investigación Criminal para enfrentar los procesos judiciales en el país.

El brazo investigador del Ministerio Público, la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) potencia sus capacidades con la certificación de 200 nuevos agentes, los que de aprobar los rigurosos procesos de inducción combatirán el crimen en los próximos meses.

De este universo de 200 potenciales agentes, 100 aspirantes pertenecen a la ATIC y 100 formarán parte de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN); todos superaron un filtro de pruebas de confianza y de aptitudes, en las que se postularon mil 600 participantes.

La certificación se desarrolla bajo el auspicio de la Sección de Asuntos Internacionales Contra el Narcotráfico y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, quienes han apoyado también las primeras tres promociones de agentes de la ATIC y detectives de la DLCN.

ATIC y DLCN con mejores

investigadores de CA

El fiscal hondureño Óscar Chinchilla mencionó que cuando comenzó se enfocó en el Plan Estratégico 2015-2020. “Aunque no estaré en 2020, pero la realidad es darle continuidad a las cosas, construir institucionalidad que en Honduras no hay”.

Reconoció la labor ardua del director de fiscales, José Arturo Duarte; del abogado José Mario Salgado en el campo de la planificación; la fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico, Soraya Cálix y del director de ATIC, Ricardo Castro.

Específicamente valoró el trabajo de los agentes de ATIC, que el próximo 3 de enero cumple tres años de operación.

Chinchilla recordó que “no comenzamos nuestra gestión reclamando que nos dieran más dinero porque eso era ser más de uno de los funcionarios de América Latina, no hago nada porque no hay dinero con esto ustedes solucionan y entonces bueno hagamos lo que se puede con lo que tengamos y cuando ya no exista un solo lempira pidamos apoyo y eso podría llegar”.

Agradeció la cooperación de EEUU y dijo que al inicio de su gestión esta estaba prácticamente en cero porque se había perdido confianza en ese ente acusador del Estado.

En palabras dirigidas a los jóvenes aspirantes a ingresar al MP, exteriorizó: “A ustedes jóvenes llegan a unas agencias que están en un punto realmente importante de nuestra historia. Yo decía que de no tener agencia de investigación de tener una DLCN que estaba un poco desplomada, ahora yo siento que tenemos una ATIC y una DLCN que tiene los mejores detectives e investigadores de Centroamérica”.

En sus lugares todos saben quién es narco

El fiscal Chinchilla reflexionó que “se puede tener en la cabeza muchos conocimientos, puede tener las mejores habilidades, pero sino tiene determinación y valor de hacer las cosas eso de poco o nada sirve. Cuando uno va a los departamentos todo mundo sabe quién es narcotraficante, cuando llega la Fiscalía todo mundo sabía que era narcotraficante”.

Rememoró que “antes de entrar acá hablábamos con el Presidente de la República el tema que la Unión Aduanera pueda facilitar la circulación de mercadería de manera ilícita si hay algo en que son buenos, es que los delincuentes son eficientes. Por ejemplo si usted es de un cartel o de una mara usted no le va a confiar su vida o su libertad a alguien incapaz sencillamente lo terminan matando en caso de la Ley ustedes expone a esos fiscales, entonces eso no puede seguir así”.

Desglosó que las facilidades que tiene Centroamérica, cruza océanos rápidamente, está a dos horas del mercado más grande del mundo, nosotros estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos que los que están en California, pero no lo sabemos usar de manera comercial para generar riqueza y empleo, los delincuentes sí, ellos pueden estar en la mañana en San José, en la tarde en Honduras, en la noche en Guatemala y de regreso.

“Esa actividad que se usan para hacer sus bienes, su dinero, su mercancía ilegal, su capacidad de operar es lo debemos hacer ahora nosotros como Ministerio Público trabajar juntos”, valoró.

Ardua preparación

Siempre en palabras dirigidas a los aspirantes a agentes y detectives, citó que “sepan que estos meses que vienen, aparentemente pocos solo tres meses serán duros, está diseñado para que sean duros, de hecho la meta de algunos instructores es llevarlos a ustedes que los que no estén listos mejor se retiren, estoy seguro que esto no va a pasar, son muy pocos los que se retiran”.

Desde el momento que ustedes están aquí –continuó Chinchilla- es porque tiene la determinación de llegar hasta el final, pero esa graduación solo va a marcar el punto que ustedes van a comenzar hacer su trabajo, no hay trabajo más incomprendido poco reconocido que ser fiscal o agente de investigador.

“Cuando las cosas salen malas siempre hay un fiscal o un agente a quien echarle la culpa, cuando las cosas salen bien algo pasa, siempre hay una frase muy norteamericana que las derrotas son buenas entonces no estén esperando muchos reconocimientos cuando las cosas salgan bien, normalmente la gente problema resuelto, problema olvidado”, ratificó.

Trabajo contra el narco

La cabeza de la Fiscalía hondureña recordó que en la zona occidental del país mucha gente se quejaba en esa zona de cómo el narcotráfico no los dejaba operar, como los narcotraficantes compraban hoteles y los daban a precio que ni siquiera el costo de habitación salía.

“Combatimos esas estructuras criminales en el occidente, estas mismas personas que se quejaban que el narcotráfico no dejaban que sus negocios crecieran de forma normal y organizada, ya se les olvidó que la DLCN hizo el trabajo, el Ministerio Público”, subrayó.

“Ahora los veo en las redes sociales insultando y criticando por temas políticos porque así es la gente, problema olvidado es problema resuelto, entonces prepárense para esto. No van a recibir muchas felicitaciones, no van recibir muchos aplausos, van a encontrar algo y eso en el día a día lo van a ver el reconocimiento de la gente, pero no de la gente de condiciones óptimas sino en los ciudadanos de a pie y con el apoyo y la voluntad de esos millones de hondureños campesinos, obreros que están en barrios y colonias que están exigiendo que se resuelvan los problemas que ustedes tiene que trabajar”, discursó.

Aludió que el éxito de las operaciones que realiza la Fiscalía radica en que se ejecutan centenares de órdenes de captura que antes no se hacían. Se está capturando desde el violador del barrio y el que se robaba las bicicletas hasta los sicarios y narcotraficantes.

Puntualizó que su gestión ha girado en el combate a tres sectores ilícitos: crimen organizado, narcotráfico, y maras o pandillas. “Estos son los tres grandes objetivos que nos centramos en nuestra gestión, creo que debe darse continuidad y seguir trabajando en estos temas hasta que llegue el día que no debe de trabajarse porque la delincuencia al menos que haya una puntuación enérgica el ser humano siempre ha tenido delincuencia, toda sociedad la tiene lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad del Estado para dar respuesta”.

Un Ministerio Público diferente

El presidente Juan Orlando Hernández destacó durante el inicio del Cuarto Curso Básico de Investigación Criminal para aspirantes a ocupar cargos de agentes y detectives, el aporte del Ministerio Público (MP) a la recuperación de la paz y la tranquilidad del país.

Hernández afirmó que “todos hemos coincidido en algo: este Ministerio Público es muy diferente. Muchos no creyeron que en tan corto tiempo se iba a llegar a estos alcances. Hemos sido facilitadores en ese proceso de evolución".

Miembros del MP, “gracias por la contribución al país. Hoy, la gente empieza a aplaudirlo. Más tarde la historia dirá que son agentes transformadores de una Honduras que estaba perdida”, agregó el mandatario.

En los últimos tres años, Honduras ha logrado reducir más de 30 puntos la tasa de homicidios y la proyección es que este 2017 se reducirá 10 puntos más.

En ese sentido, Hernández dijo que eso no se hubiese logrado sin haber luchado frontalmente contra la corrupción e impunidad en el país.

“Lo que tenemos hoy es parte del trabajo de fiscales, jueces, miembros de la ATIC y de la DLNC, es un trabajo complementario de todos”, apuntó Hernández.

“Hoy todo el mundo sabe que el que anda mal, va a caer hoy, mañana o más tarde, pero va a caer”, remarcó el titular del Ejecutivo.

Enfatizó que el trabajo y servicio de operadores de justicia ahora permite la temprana captura de las personas que andan cometiendo actos delictivos.

“El trabajo de ustedes permite, además, confianza en la población con la generación de fuentes de empleo y crecimiento económico”, puntualizó.

Apoyo constante del gobierno al MP

El gobernante señaló que “por eso, muchachos que están empezando estos cursos, no se preocupen por las críticas. Hay que darle para adelante. Sus familias estarán orgullosos por el trabajo que han realizado”.

“Nosotros estaremos dispuestos a apoyarles siempre”, acotó Hernández al tiempo que le expresó al “fiscal Chinchilla que el pueblo hondureño le reconoce mucho su trabajo, a los directores, fiscales y agentes. Hoy, lo que se ve en Honduras en parte es por el trabajo de ustedes en el MP”.

“Lo que se ha llegado a hacer ahora son cosas que antes eran impensadas”, indicó.

“Hoy es válido que los hondureños buenos somos más y agarramos las riendas de nuestros destinos”, expresó el presidente de la República.

El titular del Ejecutivo resaltó que los nuevos agentes de la ATIC y la DLCN tienen altos estándares para continuar con ese trabajo ya realizado por las tres generaciones anteriores.

EEUU: Se sienten aires

de cambio en Honduras

La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos, Chargé Heide Fulton, exteriorizó que “se sienten vientos de cambio y progreso en materia de seguridad y justicia en Honduras. Soy testigo de una nueva etapa que culminará con el entrenamiento de 200 nuevos agentes de investigación que con seguridad harán la diferencia y realizarán un gran aporte a la sociedad hondureña”, manifestó la representante de Washington.

En su mensaje dirigido a los aspirantes a agentes de investigación y detectives de la DLCN, Fulton refirió que “ustedes van a jugar un papel importante en la lucha frontal contra las pandillas y el crimen organizado que ha causado violencia y luto en las familias hondureñas”.

Citó que en los últimos años ha sido testigo de una gran labor que ha realizado el Ministerio Público enfrentando de manera decidida la lucha en contra de los flagelos de la corrupción y delincuencia organizada, especialmente en el apartado de narcotráfico, lavado de activos, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes y mucho otros ilícitos.

Fulton reconoció el liderazgo del fiscal óscar Fernando Chinchilla, así como el compromiso decidido de sus fiscales, peritos de investigación y agentes de ATIC en el Ministerio Público.

“En los últimos meses hemos visto el trabajo conjunto y el esfuerzo de los miembros de las instituciones de aplicación de la ley y a través de los mega operativos realizados alrededor del país como Avalancha I y II, Tormenta de Fuego, Perseo, Estigia y un sin número de operaciones que han dado resultados positivos en esta lucha contra los criminales”, desglosó.

Aseveró que “ya Honduras ya no es el país más peligroso del mundo, al contrario se están convirtiendo en un país con mucha proyección en la región. El gobierno norteamericano se siente complacido de estar apoyando estos enormes avances en el comercio, fortalecimiento de la democracia, la seguridad y justicia, siendo su aliado estratégico”.

