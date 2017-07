Instalarán 400 mil medidores de energía para solucionar “cobros indebidos”

Tegucigalpa - El presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (ENEE), Óscar Gross, informó este domingo que procederán a instalar 400 mil medidores de energía para solucionar el impasse de cobros indebidos, lo que además permitirá que el usuario pague una tarifa basada en el consumo y no en lectura promedio.

- Ahora se cobrará de acuerdo a la lectura, afirmó.

Relató que a raíz de lo ordenado por el presidente Juan Orlando Hernández, hubo una amplia investigación para verificar “cobros indebidos” en la factura de energía. “Mediante los trabajos de campo se descubrió que se habían hecho muchos promedios en las lecturas, por lo que consideramos que fueron mal hechas y eso resultó en cobros indebidos”, adicionó.

Gross recordó que el informe detalla más de 30 mil usuarios fueron afectados por estos cobros, por lo que se devolverán alrededor de 14 millones de lempiras.

“Estamos reforzando con la ENEE el reglamento de servicio que está vigente con algunos artículos adicionales como lectura, promediación y cobros para evitar que esa situación vuelva a repetirse”, afirmó en entrevista con la cadena radial HRN.

El funcionario manifestó que como CREE estarán más atentos al trabajo que realiza la Empresa de Energía Honduras (EEH).

Remarcó que los servicios públicos deben ser cobrados únicamente con lecturas y no con promedios. “Uno de los principales puntos es que les vamos a dar un tiempo para que le pongan medidor a todo el mundo, que es una obligación contractual de EEH, para eso se ha pensado en cierto tiempo la instalación de 400 mil medidores que todavía no existen en el sistema”, desglosó.

Adicionó que para tal fin se dará un tiempo prudencial a la ENEE, vía EEH, con el afán de cobrarle al usuario mediante medidas adecuadas.

“La persona que no tenga medidor, la ENEE tendrá el derecho de cobrar únicamente los cargos fijos, si no hay lecturas no hay cobros, esa es una de las principales regulaciones que estamos poniendo”, explicó.

Reconoció que instalar 400 mil medidores no es un proceso sencillo. El plazo podría ser un año e incluso un poco más de prórroga. “En el término de un años se deberá haber instalado el 90 por ciento de los medidores y luego el siguiente año el 95 por ciento y el siguiente llegar al 100 por ciento”.