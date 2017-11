En vela por un sueño mundialista

La selección de Honduras clasificó a las últimas dos Copas del Mundo de manera consecutiva. Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Es la primera vez en la historia que Honduras está disputando una repesca mundialista.

Catrachos que habitan desde las más lujosas, hasta las que viven en las pobres tendrán prendido sus televisores a las 3:00 de la mañana, hora que empezará el partido definitorio de la repesca entre Australia y Honduras.

¿Se desvelará viendo el partido Honduras - Australia, que otorga un boleto a Rusia 2018? — Proceso Digital (@ProcesoDigital) 15 de noviembre de 2017

Los jugadores de la selección hondureña están a 15 mil 709 kilómetros de su tierra si se mide en una línea recta, volaron más de 17 horas en un avión, sus cuerpo se tienen que acostumbrar al cambio de horario, pero tienen la vibra de millones de catrachos que estarán pendientes de ellos.

Honduras empató sin goles en el partido de ida de la repesca en el estadio Morazán. Eso en teoría es un pésimo resultado porque estaba de casa, pero en la realidad no es del todo malo, porque ganando o empatando por cualquier marcador con goles clasifica al Mundial de Rusia 2018.

El técnico Jorge Luis Pinto ya cuenta con el capitán Maynor Figueroa y el delantero Alberth Elis que no estuvieron en el juego del estadio Olímpico por acumulación de tarjetas.

El entrenador de la Bicolor, Jorge Luis Pinto, dejó claro que buscarán "un triunfo", pero está "consciente" que el rival es difícil.

Pinto tiene claro que Australia tendrá que salir con una formación más ofensiva por el empate sin goles y cree que habrá más espacios en defensa.

"Van a tener que jugar más adelantados y van a haber más espacios. No lo niego. Vamos a buscarla de esa manera. No sé si la rueda de prensa la está viendo el profesor (Postecoglou), pero vamos a utilizar ese arma (la velocidad y balones en profundidad", comentó Pinto.

El seleccionador hondureño también aseguró que su equipo, tras el largo viaje "está bien, muy bien".

"Ayer no descansamos, no paramos, no dormimos, pero en la noche hicimos lo que teníamos que hacer, dormir bien. El grupo descansó. Pienso que mi equipo va a estar físicamente al ciento por ciento para el partido", señaló.

Pinto consideró que el mal estado del terreno de juego en San Pedro Sula perjudicó más a su equipo que a los 'Socceroos' y también explicó que el césped del ANZ Stadium no está en buenas condiciones. "La cancha no está muy bien, está irregular, lo sentimos, porque aquí he visto canchas maravillosas", agregó.

Por otra parte el seleccionador de Australia, Ange Postecoglou, que la selección australiana tendrá una mejor actuación en Sydney por el buen estado de la cancha del Estadio ANZ, lo que no tuvo en San Pedro Sula, ya que estaba "pesada" por la lluvia de horas antes del partido.

Postecoglou no ocultó tras el partido en San Pedro Sula que les "preocupa" que Honduras pueda "anotar un gol", porque le complicaría las cosas a Australia.

Honduras tiene el partido más importante en los últimos años, se juega la gloria en Sidney, el último boleto a la Copa del Mundo y en nuestro país todos estaremos en vela.

Posibles alineaciones

Australia: Maty Ryan; Mathew Jurman, Milos Degenek, Trent Sainsbury; Mathew Leckie, Mile Jedinak, James Troisi, Mark Milligan, Aaron Mooy; Tomas Rogic y Tomi Juric o Tim Cahill.

Seleccionador: Ange Postecoglou.

Honduras: Donis Escober; Brayan Beckeles, Maynor Figueroa, Henry Figueroa, Emilio Izaguirre; Alfredo Mejía, Bryan Acosta, Alex López, Romell Quioto; Alberth Elis y Anthony Lozano.

Seleccionador: Jorge Luis Pinto.

Árbitro: Néstor Pitana (ARG).

Estadio: ANZ de Sydney.

Hora: 3:00 am