Gabriela Núñez “abandona” campaña del PL y desea “suerte” a Luis Zelaya

- Pidió respeto para la fuerza política de 200 mil liberales que la acompañaron en los comicios primarios.

- “Hago una pausa y retornaré cuando no dañe a nadie”, señaló.

“No renunció al Partido Liberal porque soy liberal de por vida, tampoco creo ser un factor de derrota porque faltan cinco meses para la elección”, señaló.

Justificó que abandona la comisión de campaña por las declaraciones del candidato Luis Zelaya, quien la acusó de hacerle daño a esa centenaria institución política.

“Soy liberal por convicción, por ideal y respeto de todos aquellos que hacen crecer y fortalecer este partido, mi liberalismo no vence y no voy a traicionar al Partido Liberal”, dijo.

La actual diputada en el Congreso Nacional, agregó que “mi respuesta a la frase del candidato que dice que le hago daño al partido, al país y a sus intereses, me obligó a reaccionar y decir que me retiro de la campaña y regreso en la próxima, hay que hacerse a un lado y que ellos lleven al partido liberal al poder”.

“No continuaré como miembro de coordinación de Francisco Morazán”, ratificó.

Gabriela Núñez recordó que al terminar las elecciones internas reconoció el triunfo en las urnas del candidato Luis Zelaya y declaré que no tendría arreglos para su interés personal.

“El interés de participar como diputada no nació por mí, es porque fue ofrecida por el candidato y no iba a tomar una casilla de alguien que no fuera de mi corriente como se ofreció en aquel momento, ni tampoco presionar a alguien de mi movimiento a renunciar”, explicó.

Añadió que “ningún liberal puede ser excluido, ni marginado, deben abrir espacios. Se dicen que no se va seguir con la vieja política, pero la vieja forma de hacer política es tomar en cuenta la opinión de los demás y no imponer los criterios de uno mismo, ese es el mensaje que debe llevarse porque este es un partido donde todos opinan y deben ser valorados”.

La excandidata presidencial señaló que representó a aquellos liberales que valoraron y confiaron en ellos.

“Acaso no se vale reconocer el trabajo de aquellos que nunca han abandonado el partido, los que nunca se han escondido, si esto no tiene valor son decisiones particulares. Que tengo los espacios abiertos me dicen, no estoy negociando nada, esa es mi respuesta”, dejó claro.

Prosiguió diciendo que “los espacios abiertos los quiero para los liberales que trabajan día y noche sin tregua para que este partido vuelva al poder de la nación”.

Núñez vertió sus declaraciones en una conferencia de prensa a la que acudieron los que estuvieron en su movimiento en las elecciones primarias del pasado 12 de marzo.