Demostración de fe, devoción y esperanza en Santo Entierro

- En las principales ciudades del país también sendas procesiones del Santo Entierro recordaron la muerte de Jesús hace más de dos mil años.

- Los Caballeros del Santo Entierro es una de las organizaciones que participa activamente en el acto litúrgico, todos los años se encarga de cargar las imágenes religiosas durante las procesiones de Semana Santa.

En horas de la mañana de este Viernes Santo el Vía Crucis contó con la presencia de miles de capitalinos que demuestran una gran devoción en esta semana mayor del mundo católico.

La Semana Santa además tiene programado para este sábado la vigilia que recibe las 12:00 de la madrugada, cuando Jesús vence la muerte y resucita de entre los muertos.

El Santo Entierro

La procesión del Santo Entierro inició cerca de las 6:00 de la tarde desde La Catedral en el Parque Central de Tegucigalpa, luego pasó por el Congreso Nacional y subió a la avenida Cervantes para después bajar hasta la Iglesia El Calvario.

Cada uno de los momentos del Santo Entierro se vivió al máximo, desde niños hasta personas de la tercera edad vieron como a paso lento se dramatizaba el sepulcro de Jesús.

El párroco de la iglesia San Martín de Porres, Carlos Rubio, explicó que la procesión del Santo Entierro es un acto conmemorativo donde se dramatiza el sepulcro de Jesús.

“Sabemos de la crucifixión fue rápida y se le sepulcró. Ahora nosotros de una manera majestuosa queremos vivir ese momento como lo hicieron los primeros cristianos”, explicó Rubio.

Agregó que “hacemos el honor que se le hace a una persona que fallece, darle sepultura y eso hacemos por Jesús. Esperamos que esto sea un momento de reflexión porque vemos funerales todos los días”.

El Santo Entierro, es una tradición católica que recuerda el cuerpo lacerado de Jesús, quien al ser bajado de la cruz ya no siente más el sufrimiento humano.

En cada una de las avenidas del centro de la capital se pudo observar como centenares de católicos tenían abarrotadas las aceras viendo cada detalle del Santo Entierro.

Uno de los momentos memorables de la procesión del Santo Entierro, es cuando se presentan el Ángel con las siete palabras, que son el mensaje final desde la cruz.

Las siete palabras son: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen"; "Yo te aseguro: hoy estarás conmigo en el Paraíso"; "Mujer, ahí tienes a tu hijo”; "¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?"; "Tengo sed"; "Todo está cumplido" y "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu".

El Anda del Santo Entierro, una estructura de madera, aluminios y otros materiales, recoge la imagen principal de la Virgen María y otras hechas de madera de cedro; así como un Cristo dentro de una gigantesca urna de vidrio.

Al compás de la música dolorosa que anunciaba el camino de Jesús a la tumba y bajo el ritmo pausado de los Caballeros del Santo Entierro.

Esa sociedad fue fundada en 1936 y su trabajo es hacer los preparativos, arreglar altares y vestimentas de todo lo referente al Santo Entierro.

En Tegucigalpa, el Santo Entierro es atractivo porque la procesión pasa por alfombras que son hechas por feligreses que trabajan con anticipación en ellas, donde hay mensajes de esperanza para el país.

Los niños tuvieron participación, llevaron un Anda con el objetivo de inculcarles el significado de la Semana Santa. Mientras las mujeres se encargaron de llevar el Anda de la Virgen María.

“No podemos cargar la cruz de la muerte, debe ser la cruz de la esperanza y con fe confiar en el amor misericordioso de Jesús”, reflexionó el párroco Rubio.

También hubo concurridas procesiones en las parroquias de Comayagüela y de otras ciudades importantes del país. Además una de las más importantes se realizó en la ciudad de Comayagua.

“No podemos quedarnos en el Viernes Santo, hay que llegar a la vigilia del sábado de gloria porque no todo terminó en el sepulcro, finalizó en la victoria”, cerró diciendo el párroco Rubio.