“Capturas importantes” a personajes nunca tocados en Honduras, anuncia jefe de ATIC

- 25 grandes operaciones anticrimen se han ejecutado este 2017 y vienen golpes mucho más fuertes, reveló la cabeza de la ATIC.

- En el caso de los prófugos en el IHSS, urgió a las fuerzas del orden lograr la captura de estas personas y mencionó que trabajan de cerca para lograr este cometido con Interpol y Europol.

“Todavía estamos en noviembre, falta también diciembre y entonces en esos meses seguimos con nuestra planificación y habrán capturas importantes en todo este tiempo en sectores que todavía no han sido tocados”, detalló.

Adicionó que “no vamos a descansar antes de fin de año, creo que estaríamos haciendo algunas acciones contra sectores que no hemos tocado. Cuando digo sectores políticos, gremiales y esos que no se han tocado. Hemos detenido policías, militares, ministros, diputados, exdiputados, jefes de maras, estafadores, entonces hemos tocado varios sectores, ahora vamos por otros sectores que no han sido tocados en estos 20 años del Ministerio Público”.

La cabeza de la ATIC prometió que al estar concluidas las investigaciones, sea antes o después de las elecciones, se presentarán… ahora que no van a evitar el brazo de la ley y que se van a escudar en un cuestiones políticas, eso no va a poder pasar”.

Reiteró que antes de fin de año se ejecutarán estas acciones contra esos sectores que nunca han sido alcanzados por el brazo de la justicia.

Ricardo Castro este sábado en la graduación de 88 agentes.Explicó que el Plan Estratégico del Ministerio Público se ha desarrollado como se estructuró. “Los últimos golpes que se han dado a la criminalidad, lo único que nos deja al descubierto las grandes estructuras criminales que hay detrás de tanta estafa contra personas inocentes, como sucedió esta semana en San Pedro Sula”, afirmó.

Castró adelantó que como esta operación (Telaraña) habrá muchas más. “Estamos hablando de un sector que nunca habíamos tocado y ahorita vamos a investigarlos que no pueden seguir estafando a la gente con proyectos ficticios”, adicionó.

Sobre el total de las operaciones de este 2017, refirió que “creo que hemos hecho poco, hemos hecho 25 operaciones, las cuales en su mayoría han resultado con el 99 por ciento de efectividad. Lo importante en esto es que las personas que se han detenido están en prisión, eso es un mensaje para todos aquellos que están fuera de la ley”.

Ricardo Castro participó este día en la graduación de 88 agentes para fortalecer las capacidades contra la criminalidad organizada.

Citó que se abrirá la regional de ATIC en Santa Rosa de Copán, occidente del país, para cubrir Ocotepeque, Gracias y La Entrada Copán. “Vamos con otra regional posiblemente en La Ceiba la estemos abriendo el próximo año, a mediados de junio y creo que el otro curso que será en febrero o marzo, estaríamos contratando otros 100 agentes para iniciar acciones en esa ciudad”, concluyó.