Estamos a 90 días de las elecciones

-Hondureños consultados por Proceso Digital, coinciden en que esperan una campaña transparente y de respeto.

-A partir de hoy, el TSE tiene 15 días para entregar a los partidos políticos el Censo Nacional Electoral definitivo.

A partir de este lunes, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha dado el banderillazo inicial, los hondureños comenzarán a ser bombardeados de publicidad en la campaña política de cara a las elecciones generales del próximo domingo 26 de noviembre.

En ese sentido, a partir de hoy las calles, avenidas y bulevares comenzarán a ser tapizados de afiches, mientras que a través de los medios de comunicación se desatará un cañoneo de anuncios y propaganda proselitista.

Para el presente proceso de comicios generales, la proyección es alcanzar un Censo Nacional Electoral de 6.2 millones de hondureños con 900 mil nuevos votantes, mientras que el último dato indica que se habían tramitado más de 50 mil traslados domiciliarios, aunque el dato final se establecerá luego que a la medianoche del domingo venciera el plazo para hacer esa gestión. Los hondureños elegirán entre más de 27 mil aspirantes a cargos de elección popular en el nivel de la fórmula presidencial, diputados al Congreso Nacional, Parlamento Centroamericano (Parlacen) y corporaciones municipales.

Para los entendidos en la materia, esta es una campaña política inédita pues es la primera vez donde un presidente corre por la reelección; Además, participa una alianza entre dos partidos y un hombre con poca experiencia en política, pero muy conocido entre los televidentes nacionales, quien encabeza la fórmula presidencial. Igualmente nueve aspirantes presidenciales compiten en la contienda.

Según el cronograma electoral, la campaña abierta es permitida desde este lunes 28 de agosto a las 12:01 de la medianoche y la mayoría de los hondureños desean que sea un proceso transparente y de respeto entre los candidatos.

Cronograma electoral

El inicio de la campaña no contempló ningún acto protocolario oficial sencillamente es una fecha que ya se comunicó a todos los partidos políticos dentro del cronograma electoral.

El magistrado suplente del TSE, Marco Ramiro Lobo, dijo que "esperamos una campaña que sea propositiva, que los candidatos orienten sus debates a los principales problemas que enfrenta el pueblo hondureño, que ofrezcan soluciones, que sea una campaña de respeto entre los candidatos, que haya mucho debate, pero manteniendo la altura".

Agregó que va a haber un control en el gasto a través de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, de acuerdo al techo que se les ha establecido en la ley de financiamiento y el reglamento de política limpia. Igualmente dijo que desde el TSE se velará por el cumplimiento de las normativas de rigor.

Plazos fatales

Lobo aseveró que se está cumpliendo con el cronograma tal como fue definido; ayer domingo 27 de agosto a las 12:00 de la medianoche, venció el plazo para que los jóvenes que cumplen 18 años puedan tramitar su tarjeta de identidad para ser entregada antes del 25 de noviembre.

Igualmente, ayer domingo venció el plazo para que los ciudadanos que residen en un municipio diferente al lugar donde ejercen el sufragio, puedan solicitar su cambio de domicilio para votar en el lugar que actualmente viven.

"Son dos fechas fatales que finalizaron y no se van a mover y las personas que no comparecieron en esa fecha, los jóvenes sobre todo, no van a aparecer en el Censo Nacional Electoral, aunque siempre podrán tramitar la entrega de su tarjeta de identidad a partir de este lunes 28 de agosto", acotó el magistrado Lobo.

Agregó que a partir de hoy, cuando se abre la campaña, el TSE tiene 15 días para entregar a los partidos políticos el Censo Nacional Electoral definitivo, lo que podría ocurrir el próximo 13 de septiembre.

Proceso inédito

Sobre la campaña política a 90 días de las elecciones generales, el analista político, Julio Navarro, consideró que la única novedad en este proceso electoral, es que nunca se había tenido un presidente como candidato presidencial.

Refirió que los antecedentes electorales de lo que ha pasado en el último año y medio indican que las elecciones se las van a disputar la Alianza Opositora y el Partido Nacional, éste último con algunas ventajas comparativas fundamentalmente en la organización y en recursos, externó Navarro.

Por su parte Navarro considera que la Alianza Opositora tiene una leve opinión favorable entre la población en la medida que es oposición a un partido político que ha estado durante ocho años en el poder, con una característica histórica en los procesos electorales en Honduras.

Destacó que nunca, ni el Partido Nacional ni el Partido Liberal, que han sido los conocidos, han ganado tres períodos electorales consecutivos y esta podría ser la primera vez que un partido rompa ese paradigma electoral.

Considera que la Alianza tiene sus problemas fundamentalmente de gerencia en el nivel de candidaturas a diputados, donde aspirantes aparecen dentro de las planillas del Partido Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), otros en las nóminas de Libertad y Refundación (Libre), e incluso algunos dentro de otros partidos.

"Eso es desventaja para la Alianza porque no va a poder llamar a un voto uniforme o en plancha o de arrastre entre todos sus diputados, algo que el Partido Nacional sí lo está logrando", acotó.

Falta de emoción

Navarro destacó la presencia de una tercera fuerza, representada por el Partido Liberal, que en las primarias creó muchas expectativas con un candidato no tradicional.

No obstante, apuntó que luego de realizadas las acciones primarias, "el candidato pareciera que se escondió o fue a prepararse para estos próximos 90 días del proceso electoral. ¿Podrán reinventarse los liberales en esto que falta del proceso electoral para poder disputarles las preferencias que hay entre el electorado hondureño entre la Alianza y el Partido Nacional?, eso habrá que verlo", externó Navarro.

Añadió que por el discurso que tiene el candidato del Partido Liberal, Luis Zelaya, "uno lo ve demasiado plano, demasiado horizontal, sin emociones para motivar a un electorado, uno ve que será muy difícil; hay que tomar en cuenta que en Honduras al elector hay que entusiasmarlo, hay que llegarle a sus emociones, a sus sentimientos para que pueda realmente ir a votar a favor de un candidato presidencial, eso en el Partido Liberal no se ve".

Preocupaciones y conflictividad

El inicio de la campaña también se ha marcado por la inexistencia de reformas electorales demandadas especialmente por la Alianza Opositora en la búsqueda de un representante del TSE y el Registro Nacional de las Personas (RNP). Igualmente los liberales, que en ese campo solicitan la despolitización de ambos organismos.

Con solo 5 semanas de trabajo para los diputados, antes que se los legisladores se retiren de la cámara para atender las campañas proselitistas, la expectativa que existen reformas electorales es casi inexistente, prevén los conocedores de temas parlamentarios.

El sociólogo Armando Orellana cree que la falta de reformas electorales plantea ciertas preocupaciones respecto al ambiente de conflictividad entre los actores que participan en el proceso electoral y se avizoran posibles escenarios de agresiones.

De tal forma que la campaña ha entrado a su recta final, las tres principales fuerzas políticas ya han presentado sus propuestas de gobierno y está en el voto de los electores la decisión de escoger quién de ellos gobernará los destinos de Honduras de cara al próximo cuatrienio.