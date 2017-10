Establecimientos nocturnos en la mira de delincuentes

- Policía llama a denunciar al 911 los atracos para que rápidamente tengan una respuesta de las autoridades.

- Casos de estrés se incrementan por estas condiciones de trabajo, afirman expertos.

Esa angustia en la que viven actualmente empleados de las jornadas nocturnas de comercios, farmacias y lugares abiertos al público en horas de la noche en una de las zonas más vivas de Tegucigalpa, el boulevard Morazán, uno de los más nutridos en comercios y con vida nocturna fluida.

Proceso Digital conoció de personas que laboran en ese sector vivo de la capital hondureña, en jornadas nocturnas y que son blanco de delincuentes casi de forma periódica. Casi todas las víctimas allí tienen la la percepción que volverá a suceder.

La Policía Nacional informó que tiene identificadas a bandas que asaltan negocios en horas nocturnas.

En Tegucigalpa y San Pedro Sula los trabajos nocturnos de meseros, cajeros y vendedores de farmacia se han convertido en un blanco de los criminales. Esta situación genera temores constantes y daña el estado emocional de los trabajadores.

Katia, una empleada de farmacia reveló, a este medio de prensa, el pánico con el que viven cada noche al pensar que en cualquier momento pueden ser asaltados en su centro de trabajo.

“Todas las semanas se paran personas en motocicletas y empiezan a interrogar al guardia, piden datos de a qué hora se cierra el local”, contó Katia.

Ella reveló que en los principales bulevares de Tegucigalpa asaltantes pasan después de las 9:00 de la noche rondando los diferentes negocios, en especial las farmacias, y no precisamente para comprar medicamentos.

“El otro día asaltaron a una compañera de otra farmacia, le robaron todo”, aseguró la entrevistada.

Siguió contando que “hace poco asaltaron tres farmacias del bulevar Morazán. Estas bandas lo que están haciendo es que llegan a averiguar horas de cierre y así saber en qué momento cometen su fechoría”.

La empleada que dio su testimonio no pudo ocultar el temor que siente cada vez que cumple su jornada laboral. “Es difícil pensar que en cualquier momento entran a su lugar de trabajo y nos quitan todo, pero, sobre todo, el riesgo de perder la vida”, citó.

“Nosotros después de las 10:00 de la noche ya tenemos un gran temor, pasamos pegadas al botón de emergencia (pánico) porque solo nos imaginamos que en cualquier momento pueden venir y asaltarnos”, confió.

Añadió que “mis familiares me aconsejan que si llegan a donde trabajo les de todo lo que me pidan, que no me oponga porque lo más importante es mi vida. Uno tiene miedo y hasta el guardia pasa con el mismo temor”.

Así trabajan los negocios nocturnos

Uno de los principales problemas de estos negocios nocturnos es que la seguridad que tienen es débil y son blancos fáciles para los delincuentes.

“Donde trabajo por lo general solo quedan dos personas en horas de la noche, el encargado y uno de atención al cliente. Las dos personas pasan con miedo”, detalló.

Siguió contando que “les contaré que hace poco asaltaron un negocio de esta zona, llegaron dos personas en moto y les pidieron el dinero de la caja. Nos dicen que fue horrible porque había clientes y ya casi a hora de cierre”.

“Hace dos semanas pasaron dos hombres en una moto y le preguntaron al guardia “Hey, ¿a qué hora cierran?”, yo te puedo asegurar que ese día nos iban asaltar, pero como el guardia estaba atento les dijo que no teníamos hora de cierre. Ellos se quedaron enfrente un rato y se fueron”.

Paranoia provoca estrés mental

El siquiatra Javier Uclés explicó que muchas personas pasan estresadas porque han sido asaltadas o tienen el temor de ser víctimas de este flagelo.

“El temor no solo es de ser asaltados, también que les hagan daño, incluso hasta matarlos”, dijo a Proceso Digital el profesional de la siquiatría.

Añadió que “particularmente las mujeres tienen más miedo que los hombres, las mujeres son blancos fáciles para asaltarlas, además puede haber maltrato, abuso sexual y hasta quitarles la vida”.

El doctor Uclés dejó claro que todos los humanos sabemos dónde hay peligro y que en el caso de las personas que andan en la noche, el peligro sube.

“No es de extrañarse que estas personas que trabajan en tiendas en la noche han sido asaltadas y los que no han sido asaltados tienen ese temor. Todos tenemos el miedo”, dijo.

Siguió expresando que “el miedo depende de la personalidad de cada individuo. Hay personas que han sido asaltados y donde trabajan no tienen la suficiente seguridad, naturalmente el riesgo es mayor y es inevitable no tener miedo. Todas las personas que han sido asaltadas tienen la paranoia y pánico”.

La versión de la Policía

El portavoz de la Policía Nacional, Yair Meza, le dijo a este medio digital que tienen una serie de operaciones destinadas a dar seguridad estos ciudadanos que trabajan en horas nocturnas.

“Sabemos de bandas que se dedican exclusivamente al asalto de lugar de negocios y centros comerciales tanto dentro como fuera. Nosotros le hacemos el llamado a la población para que hagan las denuncias y así nosotros poder establecer con las operaciones para encontrar a estas personas”, solicitó.

Añadió que “sabemos de estas bandas, pero nosotros ocupamos más detalles para capturar a estas personas que afectan a los ciudadanos trabajadores”.

El portavoz policial declaró que están trabajando en la identificación de los lugares que son afectados por bandas criminales, pero pide para eso que hagan las denuncias sin temor.

“Cuando miren personas sospechosas o vehículos rondando deben hablar al 911 porque tendrán ayuda inmediata porque las patrullas andan con GPS y pueden encontrar a los sospechosos”, cerró.

Los empleados nocturnos, además del cansancio, sufren de temor a un asalto o agresión. La paranoia convive con ellos mientras esperan que las respuestas lleguen por parte de las autoridades de seguridad.