Equipos de fútbol y abogados en la mira de la CNBS para prevenir lavado de dinero

Tegucigalpa – La reciente vinculación por parte de Estados Unidos del reconocido futbolista mexicano Rafael Márquez, capitán de la selección azteca y ex defensa central del Barcelona de España, junto al cantante Julión Álvarez con el narcotraficante Raúl Flores Hernández alias "El Tío" , han encendido las alarmas también en Honduras, donde la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), trabaja en el registro de entidades y profesiones no financieras, sectores que a nivel mundial están siendo utilizados por el crimen organizado para cometer el delito de lavado de activos y testaferrato.

-A raíz del caso de Rafa Márquez, la CNBS evalúa incluir en la supervisión también a los jugadores, ya que en la ley solamente se contempla a los equipos.

-El próximo 15 de agosto finaliza la inscripción por sectores, pero paralelamente se está brindando una capacitación para que estén enterados de los reglamentos.

Así lo confirmó la presidenta de la CNBS, Ethel Deras, quien detalló que el año pasado se aprobó en el Congreso Nacional, la Ley de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), y en este momento se está en la etapa final del proceso de inscripción por sectores ante esa comisión.

Equipos y jugadores

El plazo para la inscripción de los sectores, que ahora serán supervisados por la CNBS, concluye este próximo 15 de agosto, para lo cual paralelamente se trabaja en la capacitación para que los nuevos sujetos de supervisión vayan teniendo una comprensión sobre el tema ya que es algo nuevo y se están socializando los reglamentos, explicó Deras.

Indicó que en el grupo de actividades y profesiones que pueden ser permeables al testaferrato y lavado de activos, se incluyen los clubes de fútbol profesional, pero no están contemplados los jugadores, aunque con lo sucedido con Rafa Márquez en México "vamos a evaluar si ingresan ahora, porque hay que hacer una evaluación del riesgo y en base a eso definir el proceso".

En ese sentido, las actividades comerciales no financieras serán ahora vigiladas de una manera más exhaustiva de parte de las autoridades competentes, pues ya no solamente se lavan activos a través del sector financiero y asegurador, sino que se están blanqueando capitales a través de otras actividades que no se imaginaba que pudieran ser penetrados por el crimen organizado.

Las normas que ha aprobado Honduras apuntan a asegurar el riesgo que tienen esos sectores a través del lavado de activos.

Esos sectores incluyen rubros como la comercialización de vehículos, comercialización de metales y piedras preciosas, abogados, contadores, clubes deportivos y otros que tradicionalmente no tenían ninguna obligación en materia de prevención de lavado de activos, porque se pensaba que ese era un problema solamente del sector financiero.

Por eso ahora, hoy en día con la regulación que se está impulsando en Honduras, muy pronto esos sectores van a quedar sometidos a ese tipo de regulaciones, a través de la CNBS.

Prevención para no contaminarse

Según el sector asegurador, la prevención para no contaminarse con el dinero sucio no solamente estará dirigida al sector financiero, sino a otros rubros como los casinos, casas comerciales, joyerías y equipos de fútbol.

"Tenemos que estar cumpliendo con toda la normativa, con toda la regulación, saber que hay una Ley Contra el Lavado de Activos, una Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo y ahora vienen las normativas que son de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, donde está un gran grupo que anteriormente no tenía que cumplir con la ley al momento de ofrecer sus servicios o vender sus bienes", señaló la gerente de la Cámara Hondureña de Aseguradores (Cahda), Tethey Martínez.

Ejemplificó que en ese grupo figuran los contadores, abogados, distribuidores de vehículos nuevos, joyerías y casinos, entre otros.

"Este es un nuevo enfoque, un nuevo sector que va a tener que entrar con todas las regulaciones del lavado de activos puesto que está confirmado a nivel internacional que a través de esas actividades y profesiones, también se da el lavado de activos", acotó

En ese sentido, todas las instituciones en Honduras que estén sometidas a la supervisión de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, como el sector financiero tradicional que comprende los bancos, las aseguradoras, empresas que se dedican al manejo de valores, transacciones bursátiles y a operaciones de comercio exterior, están obligadas a cumplir con la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos, pero ahora además unos 22 subsectores adicionales de actividades y profesiones no financieras, están obligadas ahora a ese tipo de prevención contra el blanqueo de dinero.

Transversalidad del delito

La CNBS, como entidad supervisora de los sujetos obligados en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo (LA/FT), dirigirá con esta ley sus capacidades técnicas hacia aquellas instituciones que realizan actividades profesionales no financieras, vulnerables a esos ilícitos.

Esto porque la transversalidad del delito de lavado de activos en sectores no financieros, son susceptibles a dar apariencia de legalidad a las operaciones de origen ilícito.

El proceso de registro de las APNFD se está realizando a partir del 1 de mayo pasado de manera virtual, a través del portal de la CNBS, para lo cual se preparó una norma de registro, en la que se detalla el proceso y los diferentes actores involucrados en el mismo, como los organismos de auto regulación, siendo estos las entidades de derecho público que sean asociaciones o gremios, cuyos miembros realicen actividades y profesiones no financieras designadas.

Caso de los abogados

Uno de los casos de esas profesiones no financieras, es el gremio de los abogados que por su naturaleza son buscados por los narcotraficantes para utilizar sus servicios con el fin de tratar de legalizar actividades de origen ilícito.

En ese sentido, fuentes del Ministerio Público, indicaron que investigaciones realizadas por la división de lavado de activos de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), Fiscalía de Extinción de Dominio y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), han logrado establecer que muchos profesionales del derecho conscientes o no, han contribuido con bandas y sujetos dedicados al narcotráfico para legalizar propiedades producto del blanqueo de dinero.

En ese sentido, mediante la Operación Tormenta de Fuego, ya son varios los abogados que han sido capturados por contribuir en la comisión del delito de lavado de activos.

¿Quiénes deberán cumplir esta ley?

Ahora las APNFD que estarán sujetos a la supervisión son las personas naturales o jurídicas que realicen actividades y profesiones no financieras designadas por el monto de 10 mil dólares, y que su campo de acción, como las entidades que prestan servicios financieros internacionales que operan en el territorio nacional no sujetas a supervisión por la CNBS; las empresas que son prestatarias o concesionarias de servicios postales o de encomiendas que realicen operaciones de giros de divisas o de traslados de distintos tipos de caudales, valores o dinero y las entidades que, en forma habitual, se dediquen a operaciones de explotación de juegos de azar, tales como: casinos, tragamonedas, bingos y loterías, de manera tradicional o electrónica.

Asimismo, las que presten servicios de transferencia y/o envío de dinero; las que se dediquen a la actividad habitual de arrendamiento, compra y venta de bienes raíces; las que se dediquen a la compra y venta de antigüedades, obras de arte, inversión filatélica u otros bienes suntuarios y las que se dediquen a la compra y venta de metales preciosos, la compra y venta, elaboración o industrialización de joyas o bienes elaborados con metales preciosos.

También las que se dediquen a la compra, venta, arrendamiento y distribución de automóviles, aeronaves y medios de transporte marítimo; las que se dediquen de forma habitual al servicio de préstamos no bancarios; las que tengan como actividad el transporte o traslado de caudales, valores, o dinero; las que se dediquen al servicio de blindaje de vehículos e inmuebles y los abogados, notarios y contadores públicos cuando lleven a cabo operaciones para sus clientes relacionados a las actividades de: compra y venta de bienes inmuebles, administración de dinero, títulos y otros activos, creación, operación, administración o compra y venta de sociedades mercantiles; así como sus estructuras jurídicas y las operaciones de ahorro y préstamo.

Se registran también las operaciones sistemáticas o sustanciales en cheques o cualquiera otro título o documento representativo de valor; las operaciones sistemáticas o sustanciales realizadas en forma magnética, electrónica, telefónica u otras formas de comunicación; de emisión, venta o compra de cheques de viajero, giros postales o cualquier otro título o documento representativo de valor y los clubes o asociaciones deportivas;

Entran asimismo, los juegos deportivos de carácter internacional en los que haya participación de venta de boletería, salvo los de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) o que estén dentro de la estructura deportiva oficial; los conciertos o espectáculos; los hoteles y casas de empeño; las transacciones de bolsas de valores y las transferencias sistemáticas o sustanciales de fondo y cualquier otra actividad o transacción realizada en circunstancias o medios actuales o por usarse en el futuro.

Los sectores que entran en la ley APNFD, deben además de actualizar anualmente su información en el registro que llevará la CNBS y cumplir también con la Ley Especial Contra el Delito de Lavado de Activos y la Ley Contra el Financiamiento al Terrorismo, Ley Sobre la Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, además de los reglamentos y resoluciones emitidos por la comisión y el Banco Central de Honduras (BCH).