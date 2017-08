Presidente de Ecuador retira las funciones al vicepresidente Glas

"Deróguese el decreto ejecutivo número 9 suscrito el 24 de mayo de 2017 (..), retirándose así todas las funciones asignadas al vicepresidente de la República", dice el decreto enviado hoy a la prensa por la Secretaría de Comunicación.



Según este organismos la disposición no fija plazo alguno en la suspensión de funciones.



El decreto número 100 también puntualiza que se retira a Glas de la integración del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, así como del Comité para la reconstrucción de las zonas afectas por el terremoto de abril de 2016.



"Deróguense todas la normas de igual o mejor jerarquía que contengan delegaciones al vicepresidente de la República", señala el decreto, que entrará en vigencia "a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial".



En el documento, Moreno señala que el funcionamiento de la Revolución Ciudadana -proyecto que inició el expresidente Rafael Correa en 2007 y del que Glas también fue vicepresidente-, "radica en una nueva forma de convivencia social en diversidad y armonía, para alcanzar el buen vivir".



Añadió que "la lealtad absoluta al pueblo ecuatoriano que respaldó el proyecto político de la Revolución Ciudadana se expresa en la exigencia máxima de una relación diáfana entre los gobernantes y sus mandantes, lo que implica la transferencia de información veraz sobre los grandes temas de interés nacional".



En el escrito se señala que "no ha sido debidamente entendido" por Glas que tanto la lealtad como el compromiso asumido por el proyecto político de la Revolución Ciudadana "implican servir a la patria en unidad de esfuerzos".



La tensión entre Moreno y el ala más fiel a Correa, del que forma parte Glas, se agudizó a partir del viernes cuando el presidente dio a conocer -en un discurso a la nación- los datos de la deuda pública ecuatoriana y aseguró que la situación financiera del país era "crítica".



Este miércoles el vicepresidente se sumó a las críticas de Correa sobre las cifras económicas y en una carta pública criticó además otras actuaciones del nuevo presidente, que asumió el poder el pasado 24 de mayo.



Glas dijo hoy que no sabía cómo sería su relación con Moreno y, al ser consultado por sus intenciones en el caso de que le llegase a retirar sus funciones, indicó: "Me pondré a trabajar con la ciudadanía, estaré como ciudadano recorriendo con la gente y exponiendo la calidad de los servicios públicos".



E insistió en que no renunciará al cargo para el que fue elegido en abril pasado por cuatro años, pese a las crecientes demandas en ese sentido por las sospechas de corrupción que pesan contra él.