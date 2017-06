El obstinado José G y los riesgos de migrar

“La Bestia es mi coyote” dice migrante hondureño que busca por quinta vez llegar a EEUU

Ese pensamiento invade la mente de potenciales migrantes, que no miden los riesgos y que han puesto sus ojos en llegar a los Estados Unidos a cualquier precio. Los coyotes les alientan y además obtienen provecho de ello.

Mientras los gobiernos de la región ejecutan políticas para prevenir y atender a los migrantes y a los retornados, también los traficantes hacen lo propio e incluso logran mayores ventajas económicas ante el panorama hostil para los que toman el riesgo de emprender la ruta, que en el caso de Honduras los lleva a cruzar desde este país, atravesar Guatemala, México hasta llegar a la Unión Americana.

El camino de por si encuentra mil obstáculos y peligros. La vida se pone en riesgo a cada instante, y las políticas para evitar el flujo migratorio cada vez se tecnifican más. Todo ello muestra que son menos los que toman el reto, pero otros no miden los peligros o son mayormente vulnerables ante la labia de los traficantes de personas.

Miles de hondureños y centroamericanos arriesgan su vida subiendo a La Bestia para llegar a Estados Unidos.

El obstinado José G

Su nombre es José G, tiene 35 años, es un obstinado con llegar al norte y buscar allí su destino, pese a sus múltiples y fallidos intentos en los que el peligro le ha acechado. Su nombre real es otro, pero por razones de seguridad pidió que lo identificaran con otro en este trabajo.

Desde sus 20 años ha intentado cruzar a Estados Unidos, lo ha logrado dos veces, pero ha tenido la “mala suerte” en caer en redadas antinmigrantes y por consiguiente ha sido deportado.

José G reside en la colonia Villa Vieja, es padre de tres hijas, la mayor tiene 16 años y fue quien lo impulso a viajar a Estados Unidos, justifica.

“Ella apenas tenía un año cuando decidí irme de mojado para Estados Unidos, estuve un tiempo en México y cuando quise cruzar me agarró “la migra”, me devolvieron al país, sin dinero y con responsabilidades, tuve que trabajar como cobrador de buses, la situación no era la mejor y decidí volver a irme”, relató.

Agregó que su segunda experiencia no fue la mejor, ya que iba con un amigo y el murió en el camino tras caer de “La Bestia” (un tren de carga que es usado por los migrantes en su cruce por tierras mexicanas), al llegar a la frontera nuevamente me agarraron y me devolvieron al país”.

“Cuando regrese nuevamente embarace a mi esposa y había más responsabilidad y volví a intentar esta vez y sí, logré cruzar, entonces me puse a trabajar en la construcción, ganaba bien, el sacrificio hasta ese momento valía la pena ese año y medio, pero en una redada me agarraron y me metieron preso tres meses y me devolvieron a casa”, describió.

Dijo que al regresar volvió a dejar embarazada a su mujer y determinó volver agarrar camino y buscar ingresas a los EEUU. “Ya no éramos cuatro, sino cinco, la leche y los pañales son costosos, el estudio y la alimentación también, me daban dolor de cabeza y me volví a ir sin gastar nada porque “La Bestia es mi coyote”, ella me lleva hasta donde tengo que llegar”, aseguró.

Relató que al llegar a Estados Unidos en su cuarto intento no dudó y se puso a trabajar nuevamente en la construcción, esta vez permaneció más tiempo, lo hizo por casi tres años, pero nuevamente lo detuvieron autoridades migratorias y guardo prisión casi siete meses antes de ser retornado a Honduras.

José G dijo que estos dos últimos años han sido difíciles. Detalló que ha trabajado como conductor de taxis para poder llevar el sustento a su casa, relató que hace cuatro meses en la casa de su mamá se subió al techo a arreglar el mismo, de allí se desplomó y tuvo un accidente, se golpeó la cabeza, el brazo y uno de sus tobillos.

“Solo estoy esperando salir de esto, recuperarme y me volveré a ir para Estados Unidos, sé que la situación está difícil allá, pero tomaré de nuevo a “La Bestia” y me iré a trabajar”, insistió.

Casos como el de Gómez se repiten a diario. Anualmente más de 100 mil hondureños emprenden la ruta migratoria pero solo un pequeño porcentaje logra tocar suelo estadounidense antes de ser deportado.

Unos 15 mil hondureños menos han emigrado en comparación al 2016.

Retornados

Datos oficiales indican que, hasta este junio, existe una reducción de 37 por ciento de hondureños deportados, esencialmente de México y Estados Unidos.

Las autoridades hablan de una reducción de 37.7 por ciento, lo que representa unos 15 mil hondureños menos que han emigrado en comparación al año anterior. La proyección es que serán más 20 mil menos los que emigrarán en comparación a 2016, de acuerdo a fuentes relacionadas a asuntos consulares del gobierno.

La vice canciller hondureña Andrea Matamoros es del criterio que las cifras anteriores “significan que los esfuerzos del gobierno para reducir los índices de migración irregular y crear oportunidad en Honduras están dando resultados positivos”.

Hasta este junio van más de 20 mil hondureños retornados en el presente año, de los cuales más de mil 600 son niños, indican los datos oficiales.

Fuentes de la Red Jesuita por Migrantes vinculan la baja del flujo de migrantes del Triángulo Norte de la región centroamericana a circunstancias similares a las ocurridas en 2014, cuando desde esta zona se disparó una diáspora, constituida especialmente por niños y mujeres.

Según su análisis es una especie de contención, de repliegue, pero luego de este espacio, ellos prevén que el flujo vuelva a incrementarse.

La Bestia es uno de los caminos más utilizados por migrantes para llegar a Estados Unidos.

Pero mientras las políticas migratorias locales buscan crear condiciones y paliar la migración y la administración estadounidense endurece el blanco, los coyotes alientan a los migrantes, cuyos testimonios son muchos al momento de afirmar que siempre reciben aliento para arriesgarse a hacer la travesía.

Ellos relatan como los “coyotes” les dicen que las medidas de contención serán temporales, pero, además, les ofrecen llevarlos, aun bajo estas circunstancias, eso sí, cobrando precios mucho más altos, en una clara manifestación de que el tráfico humano siempre encuentra portillos en la ruta.