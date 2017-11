“El ganador ya está, simplemente tenemos que esperar las actas para decirlo”: Matamoros

- “Nosotros no llenamos ningún acta, el resultado vamos a dar a conocer es el resultado de las urnas, así que no hay ninguna división, el Tribunal no es pronosticador, no vende ilusiones”, apuntó.

“Los resultados simplemente lo vamos a dar a conocer de manera oficial, el Tribunal está firme y estamos trabajando arduamente”, dijo Matamoros.

¿Qué le generan los resultados oficiales del TSE a dos días de concluidas las elecciones en Honduras? — Proceso Digital (@ProcesoDigital) 28 de noviembre de 2017

Agregó que “yo no voy a pelear con nadie, soy el presidente del Tribunal y tengo una responsabilidad con el pueblo hondureño, no he peleado con ninguno de los candidatos y mucho menos con los magistrados, entendamos claramente que el ganador ya está, simplemente tenemos que esperar las actas para decirlo”.

Cuándo le consultaron el nombre del ganador, el presidente del TSE con un tono alto respondió que lo dirán “cuando tengamos las actas”.

Añadió que “el Tribunal no da resultados con las copias, da el resultado con las actas, son dos instancias distintas”.

El magistrado del TSE, expresó que a más tardar el jueves darán el resultado final de las elecciones y dejó claro que pusieron a la disposición del pueblo hondureño la sala de monitoreo.

“Nosotros estamos trabajando permanentemente, ayer (lunes) empezamos en presencia de los observadores internacionales y de la prensa a descargar maletas, en esas maletas vienen las actas que expresó la voluntad del pueblo hondureño, el resultado de las elecciones se dio el 26 de noviembre y eso no lo va cambiar nadie, lo vamos a dar a conocer”, dijo Matamoros.

Siguió diciendo que “ayer llegaron dos mil 500 actas de Francisco Morazán y teníamos dos mil 200, solo actualizamos las 300 que no teníamos”.

Matamoros Batson señaló que donde tienen atrasos es a nivel de diputados.

“Vamos a ir cerrando la brecha, pero le damos importancia a las actas de presidencia. Hoy tendremos cuatro departamentos adicionales, mañana cinco y el jueves la totalidad, estamos respetando la decisión del pueblo hondureño, eso no lo cambiara el Tribunal, no lo cambiara ningún candidato y ningún partido”, declaró.

El presidente del TSE dice sentirse satisfecho con el sistema de transmisión de datos, lo define como fluido y no duda que cada día avanzará más.

“En horas de la tarde daremos un informe de cuanto hemos avanzado, dentro de dos días tenemos cerrado todo el proceso”, detalló.

Puntualizó diciendo que ellos están actualizando frecuentemente el sistema para no tener problema.

“Nosotros no llenamos ningún acta, el resultado vamos a dar a conocer es el resultado de las urnas, así que no hay ninguna división, el Tribunal no es pronosticador, no vende ilusiones, si gano Salvador Nasralla será declarado presidente, si ganó Juan Orlando Hernández será declarado presidente”, concluyó.