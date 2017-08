El 47 % de familias de emigrantes del Corredor Seco sufre falta de alimentos

La inseguridad alimentaria en esos hogares es moderada en el 30 % de los casos y severa en el 9 %, niveles que no se habían registrado nunca antes en la región.



"Este resultado, bajo cualquier dimensión de análisis, de derechos humanos o de desarrollo, es inaceptable, porque no hay democracia estable cuando millones de nuestros hermanos padecen hambre", dijo hoy el secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Néstor Méndez, en la presentación del estudio.



Además, el 72 % de los hogares encuestados aplican estrategias de emergencia para afrontar la situación, como vender la tierra, otro dato que está por encima de lo visto en la región en otras épocas de crisis.



El 19 % de las familias tiene niveles de consumo alimentario considerados "inaceptablemente bajos", al tiempo que se calificó como "preocupante" la pobre diversidad de la dieta incluso en hogares con consumo aceptable.



En particular, Guatemala mostró niveles preocupantes de consumo alimentario, pues el 42 % de los hogares entrevistados en el país tenía niveles de consumo en las categorías "pobre o fronterizo".



"La violencia ha sido dominante como causa de emigración en El Salvador. Esta causal resulta menos importante en Guatemala y Honduras", apunta el informe.



El estudio, en el que han participado diversas instituciones, tiene como objetivo orientar políticas para mitigar el impacto de las variables promotoras de la emigración, con énfasis en la inseguridad alimentaria.



Para elaborar el informe se entrevistó a familias con miembros recientemente emigrados, especialmente desde el inicio del último episodio de El Niño (2014-1016), en 22 comunidades del Corredor Seco en los tres países.



En la presentación del documento hoy en la OEA participaron el canciller de El Salvador, Hugo Martínez; el titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutrición de Guatemala, Germán González, y la viceministra para la Cooperación Internacional de Honduras, María Andrea Matamoros.



Las instituciones que han participado en el estudio son la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (IFAD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).