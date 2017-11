Efervescencia en manifestaciones genera entusiasmo electoral

- En contraste son las nutridas marchas se han visto conatos de violencia que han sido desentrañados rápidamente por las autoridades.

El entusiasmo de los electores se manifestó con fuerza desde el fin de semana cuando los nacionalistas inundaron las calles de la capital hondureña en apoyo a su candidato Juan Orlando Hernández. Una similar jornada ocurrió en Tegucigalpa este martes cuando la Alianza de la Oposición hizo una importante marcha, donde sus partidarios también mostraron su musculo electoral, en el que de nuevo el expresidente Manuel Zelaya mostró su hegemonía y fue replicado en su mensaje por el candidato Salvador Nasralla.

Pese a su planteamiento de no reconocer los resultados electorales emitidos por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de acuerdo con lo que manifestaron sus líderes este martes, al participar en el proceso electoral, la Alianza Opositora, avala tácitamente con su accionar el proceso y sus instancias de dirección.

17 días separan a los hondureños de acudir a las urnas para participar en las elecciones generales y escoger nuevas autoridades para el período 2018-2022.

A 17 días de las elecciones generales, ¿qué percibe en el ambiente político hondureño? — Proceso Digital (@ProcesoDigital) 8 de noviembre de 2017

Pese a que hasta hace unos días el clima electoral era relativamente calmo y hasta frío, el mismo se ha ido calentando al ritmo de las manifestaciones y reuniones políticas multitudinarias.

Los liberales también mostraron su fuerza en otra reciente marcha en la primera ciudad del país y reafirmaron su respaldo a Luis Zelaya, su presidenciable.

Este martes las agendas se ensombrecieron por el asesinato de un dirigente político a manos de estructuras criminales.

Todo ocurrió la noche del lunes cuando se rompió la tranquilidad en la vivienda de Mauricio Reinieri González, ubicada en la colonia 21 de Octubre de la capital hondureña. Miembros de pandillas irrumpieron y le quitaron la vida frente a varios de sus familiares.

El hecho disparó las alarmas porque se trata de un reconocido dirigente nacionalista de la zona, además hermano de Juan Fernando González, aspirante a diputado por el Partido Unificación Democrática (UD).

A la víctima, los asesinos le dejaron un rótulo arguyendo los motivos de su muerte. Las mismas tendrían que ver con sus actividades políticas, pero este extremo es investigado por las fuerzas del orden.

Sin embargo, en menos de 24 horas las autoridades de seguridad lograron presentar a los presuntos responsables del hecho criminal. Se trata de once miembros de pandillas, incluidas mujeres y menores de edad. Fueron detenidos en posesión de armas, municiones y otros artefactos.

Portavoces de la Policía Nacional hicieron un llamado a la población para que denuncien a estos sujetos que pretenden crear pánico previo a la contienda electoral, al tiempo aseguraron que el proceso eleccionario del 26 de noviembre está garantizado.

Analistas independientes recordaron a Proceso Digital que en cada elección siempre hay componentes que generan ruidos, al tiempo que llamaron a la población a acudir a las urnas.

Circunstancias difíciles en el país como la vivida en el proceso eleccionario de noviembre de 2009, tras la crisis política que dejó fuera del poder al expresidente Manuel Zelaya Rosales, fue sorteada con buen pie por los hondureños, remembraron para luego señalar que este proceso no tiene razón para ser diferente, a la vez que previeron que la ciudadanía acudirá a ejercer el sufragio.

Cronograma electoral viento en popa

En relación de estos hechos, las máximas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), no han detenido sus actividades y han manifestado en todo momento que estas serán las elecciones más observadas en la historia de Honduras.

El cronograma marcha como se planificó desde un inicio y las solicitudes de observadores internacionales siguen llegando al órgano electoral. Se estima que unos 16 mil observadores nacionales e internacionales darán fe de la contienda cívica.

El pleno de magistrados del TSE ya recibió el primer lote de papeletas en los tres niveles electivos, mismas que comenzarán a distribuirse desde el 20 de noviembre.

De su lado, las organizaciones de sociedad civil continúan sus jornadas para poner acento en la democracia hondureña. La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), acuerpada por jóvenes voluntarios ha puesto en vigencia la iniciativa #3de3 que inéditamente ha roto paradigmas al lograr que un centenar de candidatos (entre aspirantes presidenciables, a diputados y a alcaldes) expongan sus declaraciones patrimoniales, impositivas y su plan de gobierno a la ciudadanía a través de un mecanismo virtual de acceso público.

De su lado, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) continúa con la firma del “Pacto Morazánico” con los aspirantes presidenciales, con el objetivo que los candidatos a la máxima magistratura de la nación se comprometan en el tema de transparencia y rendición de cuentas cuando sean gobierno.

Otras instancias como la el Grupo de Observación N26, la UNAH con sus visiones académicas y de vinculación UNAH-Sociedad y las Iglesias entre otros, son parte de los impulsores y guardianes del proceso electoral que se avecina.

Pánico no influirá en votaciones masivas

Edgardo Rodríguez.El analista político, Edgardo Rodríguez, cree que pese al temor que se ha querido introducir en los últimos días no se afectará las votaciones masivas en las elecciones generales.

“El asesinato de este dirigente preocupa porque las condiciones en lo que ocurrió es por amenazas de grupos que se oponen a un posible triunfo de Juan Orlando (Hernández) porque continuaría golpeando a estas estructuras criminales, pero se sabe que estos grupos desde hace tiempo miran la reelección como un problema de ellos”, analizó Rodríguez.

El politólogo agregó que “también preocupa que personas identificadas con maras estén prohibiendo poner publicidad del Partido Nacional; eso era de esperarse, habíamos tenido una campaña tranquila, pero ya vemos brotes fuertes como este asesinato y he sabido de amenazas a dirigentes del Partido Nacional”.

Creo que la Policía debe poner mayor atención a este asunto porque podría escalar más el temor que quieren infundir las maras”.

A pesar de estas amenazas, el analista político no duda que las elecciones serán masivas en el país. “Esto es algo que se manejaba en el interior del Partido Nacional, pero la gente debe ir a las urnas, hay que denunciar a estos grupos, así que no va a incidir en la masa votante”, estimó.

Prudencia política

Miguel Cálix.Mientras el analista, Miguel Cálix, pidió a los medios de comunicación que mantengan la prudencia entre la población.

“No podemos decir que esto sea violencia política, continuará el fervor hasta el día de las elecciones”, previó Cálix.

Añadió que “siento que no hay que generalizar por un caso, hay que esperar la investigación de los hechos, por eso pienso que hay que llamar a la calma porque esto no es una guerra, son unas elecciones y no debe ser el fin del mundo” apostilló.

Mientras tanto, el entusiasmo se volvió a manifestarse en las últimas horas del martes cuando en el Valle de Sula se intensificaron las manifestaciones proselitistas, en un ambiente que parece acentuarse en la medida que el “Día E” se acerca.

El momento de elegir, al final, concitará a la ciudadanía y ésta deberá reflexionar y elegir con madurez y sabiduría, se trata de marcar por otros cuatro años el destino del país y de cada hondureño.