EEUU apenas registra a 600 mil ciudadanos nacidos en Honduras

Tegucigalpa - Contradiciendo todos los números aceptados en el país, un informe de U.S. Census Bureau, se afirma que al menos 599 mil 030 ciudadanos nacidos en Honduras residen en Estados Unidos.

- El mismo documento señala que 927 mil 596 guatemaltecos residen en EEUU, de los que 251 mil 733 tienen ciudadanía; mientras de El Salvador son un millón 352 mil 357 los que ahí viven, de éstos 432 mil 329 son ciudadanos.

- Las autoridades hondureñas manejan que más de un millón de nacionales viven en el país del norte.

A la cifra anterior habría que sumarles los de origen hondureño que reside en el país de las barras y las estrellas, por lo que la cifra se incrementaría ostensiblemente.

El informe de U.S. Census Bureau (la oficina de censo de Estados Unidos y dependiente del Departamento de Comercio), a través de su American Community Survey 2015, establece que de ese universo de hondureños 51.3 son hombres y 48.7 mujeres, una proporción repartida que demuestra que la migración ha sido equitativa.

La mayor parte de estos hondureños oscila entre edades de 18 a 64 años, según detalla el documento.

En cuanto al estatus migratorios de esos casi 600 mil ciudadanos, 136 mil 248 personas nacidas en Honduras son ciudadanas de EEUU.

En tanto, el Pew Research Center estima que hay un poco más de 350 mil hondureños no autorizados en los EEUU. Dicha cifra se calcula a partir de una metodología de estimación de residuos, en donde el número de inmigrantes no autorizados es igual a la diferencia entre el número de inmigrantes no permitidos permanentes de residencia y el total de inmigrantes estimados por American Community Survey (misma fuente utilizada arriba para la población total de migrantes hondureños en los EEUU).

Un dato a considerar es que el número total de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos se mantiene estable desde 2009.

Igualmente, de acuerdo a la información compilada por el CRS a partir de datos de USCIS, hay casi 60 mil hondureños migrantes no autorizados con un Estatus de Protección Temporal que les resguarda de no ser deportados (Temporary Protected Status-TPS), mismo que expiró el 9 de septiembre de 2016 y fue renovado por 18 meses, es decir vence en enero de 2018.

Honduras entre primeros cinco países con

inmigrantes más desautorizados en EEUU

A unque México es la nación de origen de los inmigrantes más desautorizados de los Estados Unidos, tres países centroamericanos vecinos -El Salvador (700,000 en 2014), Guatemala (525,000) y Honduras (350,000)- también figuran entre los cinco primeros.

Alrededor de 300 mil inmigrantes no autorizados que son de El Salvador, Haití y Honduras viven en los Estados Unidos con un estatus que los protege de ser deportados, debido a los continuos impactos de desastres naturales en sus países de nacimiento que podrían impedirles regresar a sus hogares. Se estima que 195 mil salvadoreños tienen un estatus temporal de protección que los protege de la deportación, debido a una serie de terremotos en su país de origen en 2001. Aproximadamente 50 mil haitianos tienen estatus de protección temporal debido al impacto continuo del terremoto de magnitud 7.0 ocurrido en 2010. Y se calcula que un poco más de 57 mil hondureños tienen estatus de protección temporal debido a problemas continuos derivados del huracán Mitch en 1998.

También en primeros lugares sobre

tendencias en orígenes nacionales

Los principales países de nacimiento de los inmigrantes no autorizados han sido notablemente estables durante al menos una década. Los seis primeros países en 2014 fueron los mismos que han estado entre los seis primeros desde 2005 -México, El Salvador, Guatemala, India, Honduras y China-. Las naciones restantes en el top 15 en 2014 -Filipinas, República Dominicana, Corea, Ecuador, Colombia, Perú, Haití, Brasil y Canadá- han estado entre los primeros 20 en la última década.

Entre los 15 principales países de nacimiento, el número de inmigrantes no autorizados disminuyó en dos y aumentó en tres durante el período 2009-2014.

Como se señaló anteriormente, el número de México disminuyó desde 2009. También hubo una disminución, de aproximadamente 40 mil, en el número de inmigrantes no autorizados de Brasil de 2009 a 2014.

Tres de los 15 países con mayor número de nacimientos tuvieron aumentos estadísticamente significativos en sus poblaciones de inmigrantes no autorizados que viven en los Estados Unidos. Incluyen Guatemala y Honduras, cada uno con un aumento de alrededor de 50 mil, e India, con un aumento de alrededor de 130 mil. La población de inmigrantes no autorizados de cada una de estas tres naciones también creció a partir de 2007, el primer año de la Gran Recesión, hasta 2014.

Nacimiento de inmigrantes no autorizados

México es el principal país de nacimiento de inmigrantes no autorizados en al menos 38 de los 50 estados.

Una variedad de otros países dominan a la población inmigrante no autorizada en otros estados. El Salvador es el principal país de nacimiento en el Distrito de Columbia, Maryland y Virginia. Filipinas es el país de nacimiento superior en Alaska y Hawái. Otros países de mayor natalidad incluyen Brasil en Massachusetts, India en New Hampshire y Guatemala en Rhode Island.

Para el caso, los principales países de nacimiento de inmigrantes no autorizados, por estado en 2014 en los que figura Honduras son:

Carolina del Norte: México en primer lugar con 60 mil, le siguen El Salvador con 7 mil y Honduras con 6 mil; Oklahoma con México que reporta 71 mil, seguido por Honduras y Guatemala con 6 mil cada uno; Tennessee siempre México con 49 mil a la cabeza, le siguen Honduras y Guatemala con 9 mil; Texas: México 71 mil, El Salvador 8 mil y Honduras 4 mil; Virginia: El Salvador ocupa el primer lugar con 25 mil, México 14 mil y Honduras 9 mil.

Esta información se acredita al Pew Research Center.

Otro dato a considerar es que Honduras figura entre los principales países de nacimiento de inmigrantes no autorizados, por estado en 2014, siendo estos: La Florida que encabeza México con 19 %, Haití y Honduras con 8 %; también Louisiana con México 39 %, Honduras 26 % y El Salvador 5 %.

Finalmente, tres de los 15 países con mayor número de nacimientos tuvieron aumentos estadísticamente significativos en sus poblaciones de inmigrantes no autorizados que viven en los Estados Unidos. Incluyen Guatemala y Honduras, cada uno con un aumento de alrededor de 50,000, e India, con un aumento de alrededor de 130,000. La población de inmigrantes no autorizados de cada una de estas tres naciones también creció a partir de 2007, el primer año de la Gran Recesión, hasta 2014.

Asimismo, en torno a estimaciones de inmigrantes no autorizados, para los países más grandes de nacimiento en el rango de años 1990-2014, son: México 5.8 millones; El Salvador 700 mil; Guatemala 525 mil; India 500 mil; y Honduras 350 mil.

Cancillería de Honduras anuncia

Matrícula Consular para agosto

Una herramienta que ayudará a conocer un dato real aproximado de los hondureños que residen en EEUU es la Matrícula Consular anunciada por Cancillería de este país centroamericano.

Según se anunció este sábado por la vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios de Honduras, María Andrea Matamoros, el próximo mes se empezará a emitir la Matrícula Consular, un documento de identificación para hondureños radicados en Estados Unidos, con el que podrán realizar diversas acciones como abrir una cuenta bancaria, entre otros beneficios.

Datos como cuántos hondureños radicados en EEUU son hombres o mujeres y cuantos están inscritos bajo el programa Estatus de Protección Temporal (TPS) serán posibles gracias a la emisión de este documento, comentó la vicecanciller Matamoros.

Las tarjetas o matrículas consulares, son documentos que otorgan los consulados para identificar a los ciudadanos de su país que viven en el exterior.