EEUU anuncia una política de "tolerancia cero" contra la MS-13

El presidente de EE.UU., Donald Trump, prometió hoy en un mensaje en Twitter que "eliminará rápidamente" a los pandilleros de la Mara Salvatrucha, una banda creada en la década de los 80 en las calles de Los Ángeles (California, EEUU) y que ha ganado gran fuerza en Centroamérica, especialmente en El Salvador.

Trump culpó a las "débiles políticas contra la inmigración ilegal" de su antecesor, el demócrata Barack Obama, de la "formación" de nuevos grupos de la Mara Salvatrucha en ciudades de Estados Unidos, aunque no proporcionó ninguna prueba para sustentar su acusación.

The weak illegal immigration policies of the Obama Admin. allowed bad MS 13 gangs to form in cities across U.S. We are removing them fast!