EEUU prorroga TPS por seis meses, pero deja puerta abierta para extenderlo

Secretaria interina Elaine Duke

anuncia sobre el Estatus de Protección

Temporal para Nicaragua y Honduras Washington - Hoy, la Secretaria Interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, anunció su decisión de terminar la designación de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Nicaragua con una fecha de vigencia demorada de 12 meses para permitir una transición ordenada antes de que la designación finalice el 5 de enero de 2019. También determinó que es necesaria información adicional con respecto a la designación de TPS para Honduras, y por lo tanto no ha tomado ninguna determinación con respecto a Honduras en este momento. Como resultado de la imposibilidad de tomar una determinación, la designación de TPS para Honduras se extenderá automáticamente por seis meses a partir de la fecha de vencimiento actual del 5 de enero de 2018 a la nueva fecha de vencimiento el 5 de julio de 2018. La decisión de terminar el TPS para Nicaragua se tomó después de una revisión de las condiciones en las que se basó la designación original de 1999 del país y si esas condiciones sustanciales pero temporales impidieron a Nicaragua manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales, como lo exige la ley. Tampoco hubo una solicitud del gobierno nicaragüense para extender el estado actual de TPS. Con base en toda la información disponible, incluidas las recomendaciones recibidas como parte de un proceso de consulta interinstitucional, el Secretario interino Duke determinó que esas condiciones sustanciales pero temporales causadas en Nicaragua por el huracán Mitch ya no existen, y por lo tanto, según el estatuto aplicable, el TPS actual la designación debe ser terminada. Para permitir una transición ordenada, la fecha de vigencia de la terminación del TPS para Nicaragua se retrasará 12 meses. Esto proporcionará tiempo para que las personas con TPS busquen un estatus migratorio legal alternativo en los Estados Unidos, si es elegible o, si es necesario, organizar su partida. También dará tiempo a Nicaragua para prepararse para el regreso y la reintegración de sus ciudadanos. TPS para Nicaragua terminará el 5 de enero de 2019. Con respecto a Honduras, el Secretario interino Duke concluyó que a pesar de recibir aportes de un amplio espectro de fuentes, es necesario tiempo adicional para obtener y evaluar información suplementaria relativa a las condiciones del país en Honduras a fin de hacer una determinación apropiadamente deliberativa de designación de TPS. Con base en la falta de información definitiva sobre las condiciones sobre el terreno en comparación con el Huracán Mitch anterior, la Secretaria interina no ha hecho una determinación en este momento, extendiendo automáticamente la designación actual de TPS para Honduras por seis meses hasta el 5 de julio de 2018. Sin embargo, dada la información actualmente disponible para la Secretaria en funciones, es posible que la designación de TPS para Honduras termine al final de la extensión automática de seis meses con un retraso apropiado. Reconociendo la dificultad que enfrentan los ciudadanos de Nicaragua -y potencialmente ciudadanos de otros países- que han recibido la designación de TPS por casi dos décadas, la Secretaria interino Duke insta al Congreso a promulgar una solución permanente para este programa inherentemente temporal. Los nicaragüenses y hondureños con TPS deberán volver a solicitar documentos de autorización de empleo para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos hasta el final de los períodos de rescisión o extensión respectivos. Más detalles sobre esta renovación para TPS aparecerán en un aviso del Registro Federal.