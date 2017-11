Dos terceras partes de los actuales diputados buscan reelegirse

Tegucigalpa – La renovación del Poder legislativo todavía se encuentra en el aire, ya que casi más de dos terceras partes de los actuales diputados buscarán renovar sus curules en el Congreso Nacional, mientras que los que no aspiran buscan otras instancias de poder, como las alcaldías municipales.

-En Francisco Morazán todos los actuales diputados del Partido Liberal ya no regresarán al próximo Congreso Nacional para el período 2018-2022.

-La mayoría de los diputados aspiran a regresar a su segundo período legislativo, sin embargo, hay varios que ya llevan décadas en el Congreso Nacional.

La relevancia, la popularidad y las prerrogativas que significan las mieles del poder, generan que unos 94 actuales diputados compitan para regresar a una curul en la Cámara Legislativa para el período 2018-2022, mientras que solamente 34 ya no volverán al Congreso Nacional.

Pero de esos 34 diputados que ya no regresan, muchos no lo hacen por renunciar al poder, sino que buscan otras instancias de mando y se postularon como candidatos a alcalde, unos lo lograron en las pasadas elecciones primarias tal es el caso del nacionalista Vicente León Rojas quien aspira a la municipalidad de La Entrada, Copán; el liberal Mauricio Lisandro Arias que aspira a ser el jefe edilicio de Copán Ruinas, el diputado suplente por Francisco Morazán, Osman Aguilar quien logro la candidatura a alcalde de la capital por el Partido Liberal y la diputada electa en el Partido Anticorrupción (PAC), en el departamento de Cortés, Fátima Mena y su candidato a vicealcalde Aníbal Cálix, ahora aspiran a llegar a la titularidad de la municipalidad de San Pedro Sula, esta vez arropados por la bandera del Partido Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

Otros como el caso de la diputada liberal Waldina Paz, no logró ganar la candidatura por su partido a la alcaldía capitalina, en tanto que María Aracely Leiva del Partido Liberal en Atlántida no fue favorecida con el voto en las pasadas elecciones primarias; otros sencillamente decidieron ya no postularse por diferentes razones.

Pero hubo casos como el de Bartolo Fuentes que postuló para buscar la reelección como diputado por Libertad y Refundación, pero no logró salir en las primarias, aunque al final logró colocarse en las planillas del Partido Innovación y Unidad (Pinu) y mantiene su ilusión de seguir representando a Yoro en el hemiciclo legislativo.

Atlántida, Colón y Comayagua



Carmen Esperanza Rivera Sin embargo, la gran mayoría de actuales parlamentarios aspiran a la reelección tal es el caso del departamento de Atlántida, donde los nacionalistas José Rodolfo Irías Navas, Carmen Esperanza Rivera Pagoaga; el liberal Christian Santamaría y el de Libre César Augusto Agurcia López, esperan ser favorecidos nuevamente para volver al Congreso Nacional, mientras que Audelia Rodríguez, quien en el período pasado fue electa por Libertad y Refundación, ahora corre por una curul por el recién creado partido Vamos.

En ese departamento, ya no regresan al Congreso Nacional, la diputada liberal María Aracely Leiva Peña; el nacionalista Antonio Leva Bulnes, quien ahora busca la alcaldía de La Ceiba; y Kritza Jerlin Pérez Gallegos, quien fue electa por el Partido Anticorrupción (PAC) y que luego se incorporó al Partido Liberal, pero no aspira a retornar a la Cámara Legislativa.

En el departamento de Colón aspira a reelegirse por sexta vez, Óscar Ramón Nájera, así como el liberal Midence Oquelí Martínez Turcios, no así Tatiana Ninoska Canales González, quien no aspira a otro período y Wilfredo Paz Zúniga, quien falleció de un infarto el 24 de octubre de 2015.

Mientras tanto, en el departamento de Comayagua, se postulan de nuevo los diputados nacionalistas Miguel Edgardo Martínez Pineda, José María Martínez Valenzuela y Gerardo Tulio Martínez Pineda, mientras que por el Partido Liberal lo hace Gloria Argentina Bonilla Bonilla y por Libre, Fanny Patricia Valladares Ortega y no retorna al Congreso Nacional la diputada Lilian Yaneth Villatoro García, quien en el presente período fue electa por el PAC.

En Copán, todos los actuales diputados por ese departamento: Héctor Hugo Pinto Aguilar, José Vicente León Rojas y Jorge Humberto Pinto Portillo del Partido Nacional; Lisandro Mauricio Arias Aquino y el fallecido José Eduardo de Jesús Gauggel Medina del Partido Liberal y José Omar Rodríguez Interiano y Elvia Argentina Valle Villalta, ya no retornan a la Cámara Legislativa.

Cortés, Choluteca y El Paraíso

Alberto ChedraniEntretanto, en el departamento de Cortés, el segundo en importancia del país, aspiran a renovar su presencia en el hemiciclo legislativo, los nacionalistas Alberto Chedrani Castañeda, Welsy Milena Vásquez López, Yaudet Burbara Canahuati y ahora se suma Jaime Enrique Villegas Roura, quien renunció al PAC para sumarse al partido de gobierno; en el Partido Liberal, lo hace Ángel Darío Banegas Leiva y Walter Alex Banegas Aguilera, quien tras su salida del PAC se integró al liberalismo donde le permitieron optar por una curul y en Libre pretenden la reelección Scherly Melissa Arriaga Gómez, José Edgardo Castro Rodríguez, Yenny Yessenia Murillo Peña y José Luis Cruz Rivera.

Por Unificación Democrática (UD), busca la reelección Edwin Roberto Pavón León y por el partido Vamos, José Eduardo Coto Barnica, que llegó al Congreso por Libertad y Refundación, siendo el primero de los diputados de esa agrupación que salió de las mismas.

Mientras que el diputado que pertenecía al PAC, Luis Rolando Redondo Guifarro, ahora aspira a volver al Congreso, a través del Partido Innovación Nacional y Unidad (Pinu).

No regresan al Congreso Nacional en representación de Cortés, el nacionalista Arturo Bendaña Pinel y Leda Lizeth García Pagan; los liberales Marlon Guillermo Lara Orellana y Rafael Tadeo Nodarse Banegas, tampoco del PAC retornarán Fátima Patricia Mena Baide, Luis René Oliva Romero y Aníbal Javier Cálix Fúnez.

Entretanto, en el departamento de Choluteca quienes buscan la reelección por el Partido Nacional son: el actual presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva Herrera, Carlos Roberto Ledezma, María Emérita Bardales Hernández y el actual diputado suplente Edgar Fabricio Reyes Cruz; en el liberalismo aspiran de nuevo a una curul Yuri Cristhian Sabas Gutiérrez y Carlos Alfredo Lara Watson; por Libre lo hace Ángel Enrique Sandoval López, mientras que Héctor Enrique Padilla Hernández, quien fue electo por Libre, ahora aspira por el partido Vamos y David Armando Reyes Osorto, quien perteneció al PAC ahora se postula por el Pinu. Para el próximo período ya no regresa el nacionalista Francisco Antonio Macías Ortega.

En el departamento de El Paraíso, aspiran a la reelección los nacionalistas José Celín Discua Elvir, Sara Ismelda Medina Galo y Walter Antonio Chávez Hernández, mientras que en el Partido Liberal lo hace Ramón Chacón Ferrufino y por Libre pretenden retornar Claudia Lorena Garmendia Garay y Francisco Javier Paz Laínez.

Francisco Morazán

David Guillermo ChávezPor su parte, en Francisco Morazán, corren por una reelección por el Partido Nacional, David Guillermo Chávez, Wilmer Raynel Neal Velásquez, Antonio César Rivera Callejas, Rossel Renán Inestroza, Juan Diego Zelaya, José Oswaldo Ramos y Ana Joselina Fortín Pineda, quien salió del PAC; en tanto que en el Partido Liberal ninguno de los actuales representantes del departamento volverán a ocupar su curul, y en Libre aspiran de nuevo Pedro Rafael Alegría Moncada y Jari Dixon Herrera, en tanto que Esdras Amado López Rodríguez y su suplente Javier Aguilera se postulan ahora por el Frente Amplio, conocido como Faper, y Rafael Virgilio Padilla Paz, quien pertenecía al PAC ha sido incorporado a la planilla del Pinu.

No retornan al Congreso Nacional por Francisco Morazán, los nacionalistas Lena Karyn Gutiérrez Arévalo y Nelson Abdalah Grawl; por el Partido Liberal Jarriet Waldina Paz, Yadira Esperanza Bendaña Flores, Gabriela Núñez Ennabe, Osman Aguilar (suplente) y el fallecido Marco Antonio Andino Flores y en Libre no volverán Rasel Antonio Tomé Flores, Mario Hernán Sorto Deras, José Luis Galdámez Álvarez y Delia Beatriz Valle Marichal.

Los casos de Gabriela Núñez y Rasel Tomé es que buscaron la candidatura presidencial de sus agrupaciones partidarias.

Gracias a Dios, Intibucá e Islas de la Bahía

En Gracias a Dios, aspira de nuevo el único diputado que pertenece al Partido Liberal Seth Paisano Wood, mientras que en Intibucá anhelan la reelección el nacionalista Elden Vásquez, los liberales Jorge Maynor Vargas Díaz y José Alberto Vásquez Cruz y en Islas de la Bahía el actual diputado Jerry Dave Hynds Julio no volverá a la Cámara Legislativa.

La Paz, Lempira y Olancho

Gladis Aurora LópezEn el departamento de La Paz busca la reelección la actual vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladis Aurora López Calderón por el nacionalismo; Manuel Iván Fiallos Rodas por el Partido Liberal y Abel Benítez por Libre.

Asimismo, en Lempira buscan la reelección Samuel Armando Reyes Rendón, Juan Carlos Valenzuela Molina, Salvador Valeriano Pineda; el liberal Nery Orlando Reyes Hernández y por Libre Yester Omar Muñoz, mientras que por Ocotepeque aspiran a volver a la Cámara Legislativa, el nacionalista Román Villeda Aguilar y el liberal Hugo Ricardo Hernández.

En el departamento de Olancho buscan la reelección por el Partido Nacional Reinaldo Antonio Sánchez Rivera, Teresa Concepción Cálix Raudales y José Francisco Rivera Hernández y por Libre buscan retornar Mario Alexander Ayala Turcios, Miguel Ángel Navarro Cruz, pero no regresan José Manuel Zelaya, de Libre; Fredy Renán Nájera Montoya del Partido Liberal y el nacionalista José Alfredo Menocal Zavala.

Santa Bárbara, Valle y Yoro

Por el departamento de Santa Bárbara, aspiran a la reelección María Concepción Figueroa Torres, Rolando Dubón Bueso, César Enrique Handal Fernández y Mario Alonso Pérez López por el Partido Nacional; Víctor Rolando Sabillón por el Partido Liberal y Carlos Alberto Interiano, Alejandra María Mencía Gómez y Edgardo Antonio Casaña Mejía por Libre y no retorna Dennys Antonio Sánchez Fernández, quien fue elector por Libertad y Refundación y ahora pertenece al Partido Liberal.

José Alfredo SaavedraEntretanto, en el departamento de Valle anhelan a volver a la Cámara Legislativa los nacionalistas José Tomás Zambrano Molina y Marcos Antonio Velásquez; el liberal José Alfredo Saavedra Paz y Eleazar Alexander Juárez Sarabia de Libre.

En el departamento de Yoro, por el Partido Nacional solamente Milton de Jesús Puerto Oseguera aspira a reelegirse; José Vivian Portillo y Maritza Janeth Varela Martínez por el Partido Liberal y por Libre se postulan de nuevo Irma Aída Reyes Coello y Paula Crescencia Durán Soto y por el Pinu lo hará el ahora exdiputado del PAC, José Liberato Madrid.

Sin embargo, no regresarán al Congreso Nacional los nacionalistas Jeffrey Alexander Flores Chavarría y Diana Patricia Urbina Soto, quienes buscan las alcaldías de las ciudades de El Progreso y Yoro respectivamente.

Caudillos legislativos

Rodolfo Irías NavasAunque la mayoría de los diputados buscan optar por su segundo y tercer período, hay caudillos legislativos que ya llevan más de tres décadas en el Congreso Nacional, tal es el caso del nacionalista José Rodolfo Irías Navas, quien lleva 36 años ocupando una curul por el Partido Nacional.

De su lado, la también nacionalista Concepción Figueroa, mejor conocida como Chonita Guevara, es la única mujer política que resalta entre los caudillos. Su liderazgo en el departamento de Santa Bárbara es indiscutible, aunque su participación en las sesiones es muy discreta. Ella busca su octava diputación y lleva más de 28 años en la Cámara Legislativa.

Otro nacionalista que lleva a cuestas más de dos décadas en el Legislativo es Óscar Ramón Nájera, líder en el departamento de Colón, lo que lo motiva a aspirar a su séptima diputación, después de permanecer por más de 24 años en el Congreso Nacional.

Asimismo, otro caudillo que también representa al nacionalismo, es el líder del departamento de El Paraíso, José Celín Discua Elvir quien igual que Óscar Nájera, corre por una séptima diputación y es uno de los congresistas que más asisten a sesiones y es considerado como uno de los miembros más leales al Partido Nacional.

Uno de los más veteranos es el también nacionalista por Francisco Morazán, José Oswaldo Ramos Soto, quien es uno de los personajes que ha ocupado puestos relevantes como rector de la Universidad Nacional y expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otros. Él exrector aspira a su quinto período.

Finalmente, figura el liberal José Alfredo Saavedra, líder del departamento de Valle, quien ocupó interinamente la presidencia del Congreso Nacional durante la crisis política de 2009, va por su cuarto período, al igual que lo hacen sus correligionarios por La Paz, Manuel Iván Fiallos y por Santa Bárbara, Víctor Rolando Sabillón.

DIPUTADOS QUE NO SE REELIGEN 1.Gabriela Núñez (PL) 2.Waldina Paz (PL) 3.Yadira Bendaña (PL) 4.Marco Antonio Andino (PL Fallecido) 5.Marlon Guillermo Lara (PL) 6.Tadeo Nodarse (PL) 7. Jerry Dave Hynds (PL) 8. Mauricio Lisandro Arias (PL) 9.José Eduardo Gauggel (PL Fallecido) 10. Aracely Leiva (PL) 11.Lena Karyn Gutiérrez (PN) 12. Diana Patricia Urbina (PN) 13. Jeffrey Alexander Flores (PN) 14.Leda Lizeth Pagan (PN) 15. Arturo Bendaña (PN) 16.Vicente León Rojas (PN) 17. Hugo Pinto (PN) 18. Jorge Pinto (PN) 19. José Manuel Zelaya (Libre) 20. Rasel Antonio Tomé (Libre) 21. Delia Beatriz Valle (Libre) 22. José Luis Galdámez (Libre) 23. Enrique Sandoval (Libre) 24.Wilfredo Paz (Libre) 25. Elvia Argentina Valle (Libre) 26. Tatiana Canales (Libre/PL) 27. José Omar Rodríguez (Libre/PL) 28. Fátima Patricia Mena (PAC/Pinu) 29.Aníbal Cálix (PAC) 30. Luis Oliva (PAC) 31. Kritza Jerlin Pérez (PAC/PL) 32. Marlene Alvarenga (PAC) 33. Lilian Villatoro (PAC) 34. Augusto Cruz Asensio (DC/Vamos)

*Los diputados Juan Antonio Hernández Alvarado, suplente del nacionalista Samuel Armado Reyes Rendón en el Partido Nacional por Lempira ya no regresa a la Cámara Legislativa por un impedimento establecido en la Constitución de la República y Osman Aguilar suplente de Yadira Bendaña en el Partido Liberal por Francisco Morazán, ya no regresa pues es el candidato a alcalde del Distrito Central.