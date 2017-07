Diez fuerzas políticas tras dos joyas: la Presidencia y el CN

A menos de un mes para que se abra oficialmente el bazar de las campañas políticas y las calles, paredes, aceras e incluso los peñascos en los cerros se tapicen de propaganda electoral, los partidos políticos en contienda ya empezaron a aceitar sus maquinarias con encuentros entre sus bases, organizando cuadros y pidiendo el voto en plancha para los diputados.

Todos ellos, en especial tres—Nacional, Liberal y la Alianza Opositora—quieren ganar la Presidencia con un mandato absoluto, no quieren un congreso que no puedan controlar, pues ello les dificultaría la gobernabilidad en cuanto a leyes y reformas propuestas.

En el caso del gobernante Partido Nacional, que va por un nuevo período de la mano de la figura de la reelección presidencial, que por primera vez se aplica en Honduras, sus partidarios no quieren enfrentarse a un congreso como el actual, sin mayoría absoluta y con más complicaciones de gobernanza de las que han tenido hasta ahora.

El presidente Juan Orlando Hernández, candidato presidencial de ese partido, pide el voto en plancha, quiere un Congreso fuerte dice para poder gobernar con mayor holgura.

Pero también el Partido Liberal, que quedó de segunda fuerza política en las elecciones primarias de marzo de este año, apela al voto en cascada en un afán por recuperar escaños perdidos y lograr, de ganar los comicios, mayoría en el parlamento.

Se suma a esta iniciativa, la Alianza Opositora, conformada a nivel electivo presidencial por dos partidos políticos más un candidato independiente. Esos partidos son Libertad y Refundación (Libre) y el Pinu/SD, en tanto el candidato independiente es la figura de Salvador Nasralla, quien quedó en solitario al perder el control del Partido Anticorrupción (PAC), que formó.

La Alianza Opositora quiere también el control del Congreso Nacional para poder llevar a cabo su proclama de iniciar un gobierno de transición que convoque a una asamblea nacional constituyente dizque para refundar el país y cambiar la forma de gobierno.

Después del solio presidencial, la otra joya codiciada es el Congreso Nacional. Desde ahí, quien gane, busca tener un amplio margen de maniobra para sus propósitos. De los 10 partidos legalmente inscritos, solo tres tienen posibilidades reales de poder alcanzar mayoría parlamentaria, ganen o no el solio presidencial. Estos partidos son El Nacional, en el poder, y los partidos Liberal y la Alianza Opositora.

Los tres aspirantes presidenciales de estos partidos y de la alianza no dudan en pedir el voto en plancha, y no les apena retornar así a un pasado que se creía superado. Votar en cascada para no desobedecer al partido. Si esta apuesta triunfa en los comicios generales de noviembre próximo, el llamado voto cruzado que buscaba democratizar la representatividad en el congreso habrá sido un esfuerzo en vano.

El voto en cascada

La preocupación de los partidos por retornar al voto en cascada radica precisamente en el multipartidismo representado en el actual congreso nacional, donde hasta un proyecto de ley tránsfuga tienen preparado por ahí, para evitar la desbandada de diputados de sus partidos para votar en forma independiente o en alianza con otros partidos en leyes que les favorezcan o que les incomoden.

Las bancadas, las bancaditas y los lobos solitarios en el parlamento hondureño han despertado la preocupación en las elites políticas que ven el retorno del voto en plancha una opción para generar gobernanza y gobernabilidad para sus políticas, reformas o contrarreformas.

De ahí que los más de 30 mil cargos de elección popular que estarán en juego en este proceso de noviembre próximo, más allá del alcalde, el parlamentario o el diputado al parlamento centroamericano, tienen ante sí el escenario de saber no solo quién ganará la Presidencia de la República, sino quién controlará el Congreso Nacional.

Para el Partido Nacional, ganar la presidencia del país y obtener un triunfo histórico en el parlamento con un número fuerte de diputados, sería la ideal; pero bastará saber si el electorado en su sapiencia da a los nacionalistas esa gracia.

La Alianza Opositora requiere también un mandato fuerte en el parlamento, pero para ello debe dar certezas al electorado sobre sus propuestas, pues de un lado, propone un gobierno de transición que puede generar más incertidumbres, y de otro, guiña el ojo al sector privado con propuestas capitalistas que no concuerdan con sus discursos y ofertas de calle.

Los liberales, por su parte, si ganaran los comicios y un número significativo de diputados en el parlamento, sería más que una lotería; y también quieren hacer su fuerza. De momento tienen vivo a un partido, que, en las encuestas, si bien es segundo después de los nacionalistas, esa ubicación dista bastante del primer lugar que tienen los nacionalistas.

Por el jaque mate

Los comicios generales serán históricos como afirman los magistrados del TSE, no solo porque entra dos figuras nuevas: la reelección y la Alianza Opositora, también porque dentro de las cábalas, dos partidos y una Alianza apuestan al jaque mate, pero será el electorado quién determinará como a su juicio, democratiza las fuerzas y la participación política en el sistema político hondureño.

Los otros partidos en contienda, aunque buscan el solio presidencial, su apuesta es a tener más de una representación política en el departamento o a nivel municipal que les permita seguir siendo parte de un multipartidismo en Honduras que hasta ahora, parece ser más de lo mismo.