Definidas posiciones en papeleta electoral de comicios generales

- En la papeleta presidencial la Alianza de Oposición se ubica en la segunda casilla, el PN en el extremo derecho y el PL en el centro.



La primera posición de la papeleta la ocupa el Partido Unificación Democrática (UD); Libertad y Refundación (Libre) en la 2; Partido Va Movimiento Solidario (Vamos) en la 3; Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD) en la 4; Partido Democracia Cristiana de Honduras (PDCH) en la 5; Partido Liberal (PL) en la 6; Alianza Patriótica Hondureña (APH) en la 7; Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (Faper) en la 8; Partido Anti Corrupción (PAC) en la 9; y el Partido Nacional (PN) en la 10.

¿Qué tan importante es la posición en que se ubican los partidos políticas en la papeleta electoral? — Proceso Digital (@ProcesoDigital) 19 de julio de 2017

En el sorteo no estuvo presente el precandidato Liberal, Luis Zelaya, tampoco Salvador Nasralla de la Alianza de Oposición, ambos no enviaron ni representantes. En tanto el candidato oficialista Juan Orlando Hernández no llegó, pero sí lo hizo una representante del PN.

Una fiesta política se vivió durante el evento, pese a las ausencias de algunos presidenciables. Las máximas autoridades del TSE hicieron un llamado a una campaña de altura y resaltaron que se cumple hasta ahora el cronograma electoral.



En el sorteo de la ubicación en la papeleta electoral también participaron 46 candidatos independientes. El número obtenido en la segunda ronda determinó el lugar que ocupan en las papeletas en los tres niveles electivos.

El órgano electoral informó que más de 30 mil 500 candidatos a elección popular participarán en este proceso electoral del próximo 26 de noviembre.

Las elecciones generales programadas para el 26 de noviembre serán las más grandes de la historia democrática del país. Esa es la estimación hecha por las autoridades TSE.

Para este proceso, el Partido Anticorrupción (PAC), de Marlene Alvarenga, inscribió 18 planillas a nivel de diputados y 208 a corporación municipal.

El Partido Innovación Nacional y Unidad Social Demócrata (PINU-SD), logró presentar 18 planillas a diputados a nivel nacional. En el caso de las corporaciones municipales registraron 261.

El Partido Va Movimiento Solidario (Vamos), que lidera el diputado Augusto Cruz Asencio, pudo asentar 18 planillas parlamentarias y 255 a las diferentes alcaldías.

Por su parte, el Frente Amplio en Resistencia (Faper), registró 17 planillas de congresistas departamentales. También, 245 a corporación municipal.

La Democracia Cristiana (DC), pudo inscribir sus 18 nóminas de diputados a nivel nacional y 276 en el nivel de corporación municipal.

En lo que respecta a la Alianza Patriótica Hondureña (APH), del general Romeo Vásquez Velásquez, apuntó un número de 18 planillas de diputados y 207 nóminas de aspirantes a dirigir las alcaldías de Honduras.

Finalmente, el Partido Unificación Democrática (UD), a quienes el TSE les logró inscribir 17 planillas a diputados y 260 a corporación municipal.