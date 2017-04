Conducta de Plutarco Ruiz es destructiva y transgresora

- La madre de las malogradas jovencitas recordó que Plutarco fue posesivo cuando tuvo su relación de noviazgo con Sofía y desde que se conoció el doble crimen se mostró sospechoso.

- El 4 de mayo sigue este emblemático caso en la sala de juicios orales.

- Cuatro evaluaciones de Medicina Forense concluyen que Ruiz está apto para juicio.

El imputado en el doble crimen, ocurrido en noviembre de 2014 en el balneario Aguagua en el municipio de La Arada, Santa Bárbara, fue sometido a cuatro evaluaciones por parte de Medicina Forense, en todas estas pruebas el común denominador es que Plutarco Ruiz está apto para enfrentar el juicio ya que goza de sus plenas facultades mentales. Lo que se concluye es que sufre de trastorno disocial, condición que no lo convierte en inimputable.

En la comparecencia de juicio oral de esta semana, Plutarco Ruiz mostró gestos incongruentes con los de una persona normal. Agachaba su cabeza y comenzaba a echar espuma por la boca. Se inhibía a contestar las interrogantes de los jueces y fiscales, además se mostraba distraído con su cabeza agachada.

El colmo fue este viernes, varias veces se tiró al suelo y volvió a emanar saliva de su boca. Muchos son del criterio que el imputado finge demencia.

Análisis de Medicina Forense

En entrevista con Proceso Digital, la directora de Medicina Forense, Julissa Villanueva, confió que las pericias de siquiatría y sicología practicadas a Ruiz concluyen que tenía una personalidad disocial, un extremo que no lo convierte en inimputable al crimen que cometió.

El trastorno disocial establece que existe presencia recurrente de conductas distorsionadas, destructivas y de carácter negativo en el individuo, además de ser transgresor de las normas sociales.

“En estos momentos él está cruzando con una simulación, también tiene un poco de estrés y ansiedad por lo que está viviendo, porque no se trata de una situación fácil. Esto no consideramos que lo vuelva inimputable, sí va a necesitar un tratamiento de acuerdo a las sugerencias de los siquiatras”, reforzó.

La doctora Villanueva mencionó que se tenía un panorama claro de los patrones de conducta que Plutarco podría manifestar en el juicio. “Lo venimos observando desde que está en El Pozo, cuando vino dos veces a forense e inclusive cuando se le hiciera otra evaluación en otro ambiente que a él le parecía más agradable como lo era el Primer Batallón de Infantería”, describió.

Remarcó que la conducta de Ruiz suele cambiar cuando ve a los periodistas y a las personas en el entorno de la sala de juicios orales.

“Las pruebas científicas son verificables, comprobables y reproducibles, entonces cualquiera que tenga dudas las puede requisar de nuevo. Por supuesto que los jueces confían en las pruebas que Medicina Forense está presentando, no tenemos nada contra el señor Plutarco, estamos actuando con la mayor objetividad del caso”, puntualizó.

Escenarios de diagnóstico bajo la siquiatría

El siquiatra Javier Uclés, explicó las tres opciones de diagnóstico que podría tener Plutarco Ruiz por su comportamiento y consideró que para confirmarlo tendría que ser evaluado.

“Es cierto que un encarcelamiento puede producir alteraciones emocionales, que la persona se deprime o esté ansiosa y angustiada, pero también pueden aparecer situaciones que este confusa y aturdida de lo que está pasando. La tercera opción es que existan simulaciones, donde la persona busca conseguir un efecto visual en las personas que manejan el caso judicial de él”, apuntó.

Continuó que “no puedo decir que es el caso de él porque no lo he visto y no he hablado con él”.

Además, explicó que si éste simula, como lo asegura el Ministerio Público, este tipo de personas tienen como objetivo de manipular todo. “Hablo en forma general porque habría que evaluarlo”, reafirmó.

“Las personas cuando están metidas en ese tipo de problemas pueden enloquecer, deprimirse y hacer la simulación. Lo que está diciendo el Ministerio Público es que no tiene nada, que es un simulador”, señaló Uclés.

Para el siquiatra Denis Castro es recomendable que el Instituto Nacional Penitenciario (INP) realice las evaluaciones siquiátricas y sicológicas de rigor.

Castro aceptó que generalmente eso no ocurre por la carencia de recursos en esa entidad.

Consultado sobre si el traslado hacia El Pozo influyó en la condición mental de Plutarco Ruiz, contestó: “Ese recinto tiene características de psicotización de los privados de libertad. El lugar puede ser bonito, pero sigue careciendo de servicio facultativo (sicólogo y siquiatra)”.

Desde un principio sospechamos de él

La madre de las jovencitas asesinadas estuvo este viernes en el juicio oral y público.

En declaraciones a periodistas, doña Teresa de Jesús Muñoz, afirmó que su hija Sofía sostuvo una relación de noviazgo con Plutarco, pero que decidió dejarlo cuando se dio cuenta que éste tenía una mujer embarazada.

“Él quería tener cierto control sobre ella, yo miraba que ella cambió porque no se vestía como antes e incluso usaba zapatillas y no calzado alto, en vista que él era chaparro… también le empezó a decir que ciertas amistades no y que si venía a Tegucigalpa que se atuviera a las consecuencias”, relató la mujer.

De acuerdo al informe forense, María José recibió 16 impactos de bala, en tanto ocho impactaron en Sofía Trinidad.

Consultada sobre la saña utilizada con sus hijas, respondió que “María José era la que le decía a Sofía a tales horas nos vamos y creo que eso fue lo que le molestó a él y con más rabia se ensañó con María José”.

La madre mencionó que después del crimen, Plutarco quiso deshacerse de toda la familia. “Esa era su idea, desaparecernos, porque sabía que lo podíamos acusar”, adicionó.

Citó que cuando se conoció el crimen de sus hijas y llamaron por teléfono a Plutarco, éste se mostró extraño e incluso en el momento que se presentó en su casa estaba nervioso.

Relación de hechos

En este proceso también el Ministerio Público acusó por el delito de encubrimiento a los ciudadanos Ventura Díaz Ponce, su esposa Elizabeth Alvarado y Aris Valentín Maldonado Mejía, en la muerte de las hermanas Alvarado Muñoz, quienes en fecha 23 de febrero fueron condenados por dicha Sala mediante un acuerdo de estricta conformidad a una pena de cuatro años de reclusión.

Las investigaciones refieren que el día 14 de noviembre de 2014 en horas de la noche, en el balneario Aguagua, el señor Ruiz se encontraba departiendo con unos amigos en el lugar antes mencionado ya que se encontraba celebrando su cumpleaños, entre los invitados se encontraba Sofía Trinidad con quien sostenía una relación sentimental, también estaba la hermana de esta, María José, otras personas involucradas en el proceso, pero a eso de las 11 de la noche Sofía Trinidad tuvo una discusión con Ruiz, éste enojado según la investigación procede a dispararles en varias ocasiones, después el hechor y Maldonado Mejía subieron a las víctimas a un carro propiedad de Ruiz y trasladaron los cuerpos a La Arada, luego regresan al balneario, donde Aris Valentín y su esposa Elizabeth Alvarado se encontraban lavando el lugar para borrar restos de sangre.

Las hermanas Alvarado Muñoz fueron encontradas seis días después en las riberas de una quebrada. Estaban semienterradas y en estado de putrefacción.

La normativa penal en su artículo 118-A por el delito de femicidio establece una pena de 30 a 40 años de reclusión, mientras que el delito de encubrimiento el artículo 388 lo penaliza con reclusión de 3 a 5 años.