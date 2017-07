Centros de votación de plebiscito opositor operan al 100 % en Venezuela

"Estamos haciendo historia, esto es un proceso hecho solo por los ciudadanos sin la intervención del Gobierno (...) los 2.030 puntos se han abierto exitosamente", dijo Borges, líder de la formación Primero Justicia (PJ), al canal institucional Capitolio TV.



El legislador no explicó las razones que obligaron la reubicación de cuatro centros hacia "zonas cercanas" pero especificó que se trata de uno en el municipio caraqueño Libertador, dos en el estado Nueva Esparta (noreste) y otro en Zulia (oeste), limítrofe con Colombia.



Asimismo, señaló que han recibido denuncias de que algunos vecinos en Caracas estaban cortando calles como medida de protesta antigubernamental por lo que les instó a deponer estas manifestaciones y permitir el "flujo abierto a todas las personas".



"Esto es un proceso abierto a todo lo que significa el escrutinio internacional", dijo, y subrayó que organizaciones no gubernamentales, observadores electorales y expresidentes de varios países están supervisando este proceso "absolutamente cristalino en el cual el ciudadano es el protagonista".



"Estamos logrando materializar con toda la fuerza del pueblo la realidad de que vamos a tener un país muy pronto que sea de todos los venezolanos pero que no sea de nadie en particular", sostuvo.



Borges informó que venezolanos en el exterior están votando en al menos 350 ciudades del mundo, por lo que, insistió, la consulta popular no es un acto de la oposición sino una jornada para celebrar "el día de la libertad de conciencia del pueblo venezolano".



"La gente está votando con una rapidez enorme, hay colas en todos los lugares (...) estoy seguro de que al final de la jornada tendremos mejores noticias y el inicio, que es lo más importante, de una nueva etapa, de un nuevo capítulo, de un antes y después como lo ha habido en la historia venezolana", remató.



El plebiscito opositor se realiza al margen del Poder Electoral y busca preguntar a los venezolanos si están o no de acuerdo con el cambio de constitución que promueve Maduro, así como con instaurar en el país un gobierno de transición.