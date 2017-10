Caso Collier, un desafío para la justicia

Carlos Collier apareció muerto el jueves 12 de octubre de 2017 en la colonia El Loarque, ubicada en la salida al sur de la capital hondureña.

Según la autopsia de Medicina Forense el joven tenía dos impactos de bala.

José Zamora fue enviado a la penitenciaría de Támara y el próximo 1 de noviembre será la audiencia inicial.

Este viernes el crimen contra el joven Collier volvió a ocupar la agenda mediática y por un rato el tema político electoral quedó eclipsado cuando uno de los “amigos” de la víctima, el prófugo José Zamora, decidió entregarse a las autoridades.

Entonces, la madre del fallecido, Tatiana Núñez, volvió a decir que no cree que él (Zamora), sea el asesino de su hijo.

Todo ocurre mientras los cuatro imputados por encubrimiento se mantienen con medidas sustitutivas a la prisión en una acción judicial cuestionada por conocedores del derecho penal.

Zamora era el mejor amigo de Carlos Collier, ha dicho Tatiana Núñez, en muchas ocasiones.

El joven Zamora estuvo prófugo de la justicia 15 días, la Policía Nacional ya tenía en su poder una orden de captura contra él y hasta había emitido una alerta a Interpol por si tenía pensado salir del país.

Pero Zamora decidió este viernes presentarse a los juzgados capitalinos a rendir su declaración de imputado.

Tras presentarse a la audiencia de imputado, el juez que lleva la causa dictó detención judicial y programó la audiencia inicial para el próximo miércoles 1 de noviembre.

José Zamora se presentó este viernes a los tribunales de justicia.

Zamora fue enviado a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto ubicada en Támara, Francisco Morazán.

Mientras Zamora está en prisión, Elías Taufic Chahin Alvarado (28), Carlos Alfredo Alvarenga Romero (26), Olga María López Ferrufino (22) y James Alexander O’connor Márquez (24), los otro cuatro involucrados en el hecho, están con medidas sustitutivas distintas a la prisión, acusados por encubrimiento.

Zamora no es parte del homicidio,

dice madre de Collier

Tatiana Núñez, madre de Carlos CollierTatiana Núñez, madre del malogrado Carlos Collier, agradeció a José Zamora por su entrega a la justicia y le exigió que diga la verdad de lo que sucedió aquella noche.

“Me alegra que Zamora se entregó, pero me desanima que tiene el mismo abogado que está mal asesorando a todos estos muchachos”, dijo Núñez.

La madre de Collier mantiene su postura que José Zamora no es el culpable de la muerte de su hijo y le pide que diga la verdad de lo ocurrido.

“A Zamora le mando mis saludos y a su padre le digo que espero comunicarme con él, este es un caso especial porque era amigo de mi hijo y no creo que él tenga culpa en este caso”, declaró.

Añadió que “exijo justicia, me la merezco, me la debe el país. A mi hijo nadie me lo va a devolver, si ando en los medios de comunicación es porque no quiero ver más casos de estos, no quiero que más madres entierren de esta forma a sus hijos”.

Lo que la madre de Carlos Collier exige es justicia, pide a las autoridades que se encarguen de castigar a los asesinaron a su hijo.

Niegan apelación del Ministerio Público

Después de que el juez dictara medidas sustitutivas y cambiara el delito de cómplices a encubrimiento de los cuatros jóvenes que estuvieron en la noche de la muerte de Carlos Collier, el Ministerio Público decidió apelar la determinación porque acusa a José Alfredo Alvarenga, alias “Susano”, como autor del crimen.

Pero este jueves el Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán determinó mantener las medidas sustitutivas a la prisión a Carlos Alfredo Alvarenga, y mantuvo el delito que sea imputado por encubrimiento.

En el momento de la audiencia de revisión de medidas contra Carlos Alfredo Alvarenga.

Alvarenga se presentó el jueves a audiencia de revisión de medidas y fue acompañado por su apoderado legal. No ofreció declaraciones a los medios y se cubría el rostro constantemente cuando era enfocado por alguna cámara.

Se informó además que se mantienen las medidas sustitutivas a los otros tres imputados por el delito de encubrimiento.

Tatiana Núñez, ha manifestado en reiteradas ocasiones que Carlos Alfredo Alvarenga, alias “Susano”, es el principal sospechoso de la muerte de su hijo.

Mientras, Vilma Zúniga, abogada de la familia de Carlos Collier, manifestó en su momento que la Fiscalía presentó los medios de prueba pertinentes que muestran a Carlos Alvarenga como autor del homicidio y a los demás como complicidad de homicidio.

“Luego dos de los acusados en sus declaraciones administrativas señalan a Carlos Alvarenga como culpable, pero ante el juez dijeron lo contrario. También había otros indicios, testigos que señalaban a Carlos Alvarenga como autor”, dijo en su momento.

Videos, audios y mensajes divulgados

En los últimos días han salido en las redes sociales videos, audios y textos que confunden versiones de lo ocurrido la noche del 11 de octubre.

La madre de Carlos Collier lamentó que en los últimos días estén desviando la atención con diferentes textos y les pide a las autoridades que hagan justicia, que castiguen a los culpables.

“Que se haga lo que se tenga que hacer, no acepto que se le de medidas sustitutivas a Zamora, ni a los otros cuatro que andan haciendo ridiculeces y divulgando cosas que les debería dar vergüenza”, expresó.

Siguió diciendo que “cuando digo que Zamora es especial, es porque era amigo de mi hijo, le pido que ponga la mano en el corazón y hable la verdad. A todos se les debe responsabilizar como se debe, uno por homicidio y otros por cómplices”.

En el momento que fueron capturados los cuatro implicados en la muerte de Carlos Collier.

Así fue la noche de la muerte de Collier

La muerte de Carlos Emilio Collier ocurrió el 11 de octubre de 2017, cuando un grupo de jóvenes departían en la salida al sur de la capital hondureña. Lo que era una velada de risas, terminó con la muerte de Carlos Emilio Collier (20).

Carlos Collier estaba esa noche con sus “amigos”: Elías, Carlos, Olga, James y José, quiénes lo acompañaban al momento del hasta ahora misterioso suceso que acabó con su vida.

El cuerpo sin vida de Collier apareció el jueves en un basurero de la colonia Loarque de la capital hondureña. Estaba envuelto en sábanas y el mismo presentaba dos disparos, según conoció Proceso Digital de una fuente de Medicina Forense.