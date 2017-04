Casi un millón de hondureños se han movilizado en inicio de Semana Santa

-Entre viernes, sábado y domingo se movilizaron 830 mil 425 personas, lo que representa un incremento del siete por ciento en comparación con igual período del año pasado.

-Según los reportes del Cuerpo de Bomberos, entre el sábado y el lunes, al menos cinco personas perdieron la vida por sumersión, aunque Conapremm solamente registra dos personas ahogadas.

Así lo informó a Proceso Digital el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) y presidente de la Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), Lisandro Rosales, quien indicó que la movilización de turistas en lo que va de la Semana Mayor ha sido “magnifica”.

Gran movilización

El funcionario detalló que la primera oleada de viajeros comenzó a salir desde el viernes, pero el sábado y el domingo, han sido los días de mayor movilización, aunque el lunes el flujo disminuyó.

Precisó que uno de los puntos de salida que más se está usando, es la carretera que conduce al departamento de Olancho debido a que muchos veraneantes están utilizando esa vía para llegar más rápido a destinos como Trujillo y La Ceiba.

Rosales pormenorizó que entre viernes, sábado y domingo se movilizaron por vía terrestre 830 mil 425 personas, lo que representa un incremento del siete por ciento en comparación con igual período del año pasado y a eso hay que sumarle otra cantidad que se ha transportado por la vía aérea.

Agregó que la movilización de turistas a través del Corredor Agrícola, que comunica a Colón con los departamentos de Olancho y Francisco Morazán, debido a las buenas condiciones de la carretera, se ha incrementado en un 27 por ciento en comparación con el año pasado.

Desplazamiento a zona sur

Por su parte, la movilización hacia la región sur ha sido menor, aunque siempre ha habido flujo principalmente el domingo, mientras que en San Pedro Sula el mayor desplazamiento ha sido por el sector sur de la ciudad por parte de personas que se dirigen al centro, sur y occidente del país, al igual que por la salida a La Lima, porque muchos viajeros se dirigen a destinos como Tela, La Ceiba y Trujillo.

Rosales indicó que algunos viajeros están utilizando del Corredor Seco para trasladarse a la zona sur del país y viceversa, aunque la carretera se mantiene bien señalizada ya que en el sector se mantienen 25 personas de manera permanente de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, señalizando las rutas que se pueden utilizar.

Aseveró que las condiciones de la carretera están bastante buenas y las personas que se dirigen a la frontera y aduana de El Amatillo así como los que se dirigen del sur hacia San Pedro Sula, están utilizando el Corredor Seco y lo mismo ocurre con la carretera del sur cuyo recorrido entre Tegucigalpa y Choluteca y viceversa en vehículo particular se está haciendo en dos horas y media, ya que está detenida la construcción.

En ese sentido, Rosales indicó que los turistas que deseen visitar los múltiples destinos de la región sur pueden viajar por la carretera que está en construcción, aunque deben tomar las medidas de precaución, como no abusar de la velocidad y respetar las señales que se han colocado en esa vía.

Asimismo, Rosales informó que por los puntos fronterizos de la zona sur están ingresando una gran cantidad de salvadoreños que viajan rumbo a las playas de la zona norte como Tela, Trujillo, Puerto Cortés e Islas de la Bahía.

Según información de Conapremm durante el fin de semana los hoteles de esta zona estuvieron en una ocupación del 92 por ciento. “Creemos que del miércoles en adelante habrá una ocupación mayor”, apuntó Rosales.

Crece flujo de turistas a Roatán

El funcionario confirmó que la empresa que presta el servicio de ferry entre La Ceiba y las Islas de la Bahía, ha incrementado la frecuencia de viajes debido a que muchas personas se están yendo a destinos como Roatán y Útila donde la ocupación hotelera está al máximo, lo están haciendo por la vía terrestre hasta el muelle ceibeño para de ahí transportarse en barco.

La encargada de servicio al cliente de la empresa Galaxy Wave, Fátima Mondragón, indicó que solamente el Domingo de Ramos, ingresaron mil 200 turistas mediante el ferry.

En ese sentido, anunció a los pasajeros que debido a la gran cantidad de personas que están recibiendo, se han habilitado nuevos horarios para que turistas que aún no se han decidido y puedan llegar a pasar sus vacaciones a Roatán.

Se han habilitado cuatro salidas desde el muelle de La Ceiba y cuatro salidas desde Roatán para mayor comodidad de los viajeros. Las salidas desde La Ceiba son a las 9:30 y 10:30 de la mañana y 3:30 y 4:30 de la tarde, mientras que de Roatán las salidas son a las 7:00 y 8:00 de la mañana y a la 1:00 y 2:00 de la tarde.

“Para todas las personas que no se han decidido, tenemos muchas promociones de hoteles, de cosas que hacer, de lugares que visitar en Roatán y en cuestiones de transporte tenemos el mayor beneficio y la mejor facilidad”, apuntó Mondragón.

Recalcó que son horarios especiales de Semana Santa que concluirán el lunes 17 de abril.

Preocupante número de ahogados

Pero no todo ha sido positivo en lo que va de la Semana Santa, pues desde el pasado a la fecha existe un registro de cinco personas que han perdido la vida por sumersión, aunque el Conapremm solamente tiene en sus estadísticas dos hondureños que han muerto ahogados, porque según el ministro Rosales, los registros de Conapremm se llevan a partir del Lunes Santo.

Según los informes del Cuerpo de Bomberos, Ediel Jaret Escobar Sánchez de ocho años de edad, falleció por sumersión en el sector de La Barra en la desembocadura del río Limón al mar Caribe, en el municipio de Limón, departamento de Colón.

Asimismo, se reportó que José Miguel Gallardo Hernández, de 18 años, soltero, estudiante y originario de El Corpus, Choluteca y residente en la colonia Los Laureles de Comayagüela, fue encontrado el lunes luego de ahogarse en la playa Espíritu Santo de Cedeño.

Igualmente, el lunes los miembros del Cuerpo de Bomberos recuperaron el cuerpo de Walter Juventino Cárcamo Ortega, quien se ahogó en el río Chamelecón, cerca del municipio de Villanueva en el norte de Honduras.

Los registros del cuerpo de socorro, también establecen que el domingo perdió la vida por ahogamiento la menor Dana Eislen Bustillo de un año y medio de edad tras caer en una piscina inflable que sus padres habían instalado en su vivienda del barrio Suyapita de Siguatepeque.

Los socorristas del Cuerpo de Bomberos también recuperaron el sábado el cuerpo de un hombre que se ahogó en el río Choluteca, en el sector de El Palenque, Marcovia, región sur de Honduras. La víctima fue identificada como César Gómez Pérez.

No obstante, Rosales señaló que Conapremm lleva el registro oficial de dos personas ahogadas por sumersión ya que las estadísticas las lleva ese organismo a partir del Lunes Santo, tal como ha ocurrido en los tres últimos años, “entonces hay que comparar manzanas con manzanas”.

En ese sentido, Conapremm solamente tiene el registro de la muerte por sumersión de la niña que se ahogó en Siguatepeque y el ahogamiento de un joven en Cedeño que aunque se ahogó el domingo fue encontrado hasta el lunes y el registro se hace en base a la información que proporciona el Ministerio Público.

Debido a que en la Semana Santa del año pasado, se logró reducir el número de víctimas por accidentes de tránsito, la cantidad de personas que fallecieron por ahogamiento se disparó en comparación con el año precedente, Rosales hizo una serie de recomendaciones a los veraneantes.

Recomienda que si la persona no sabe nadar, evite lugares de riesgo, que los adultos estén acompañando a los niños en todo momento, que busquen lugares vigilados por rescatistas a nivel nacional, no ingresar al mar, balnearios, piscinas y ríos después de ingerir alimentos, no hacerlo bajo los efectos del alcohol y si padece de enfermedades como la epilepsia u otra que le puede causar desmayo, mejor evitar meterse al agua.