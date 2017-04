Cardenal Rodríguez lamenta que Honduras se olvidó del quinto mandamiento “no matarás”

Tegucigalpa - El Cardenal Óscar Andrés Rodríguez en su mensaje en el acto de la adoración de la cruz, previo al Santo Entierro, pidió a todos los hondureños no olvidar que existe un mandamiento que dice “no matarás”.

- Criticó la guerra en Siria y lo que acontece en Irak y Afganistán, donde parece que lo único que importa es el interés por el petróleo.

“La sed de Jesús no es física, es la sed del moribundo que no puede tragar. La sed de Jesús no solo es sed de agua, sino de justicia, de paz, de libertad y amor”, dijo Rodríguez.

Agregó que “Jesús tiene sed de vida para el mundo y sed de vida para nuestra Honduras que parece que se ha olvidado del mandamiento que dice no matarás”.

El Cardenal hondureño recordó que un soldado le presentó a Jesús con una esponja que contenía vinagre, que era la bebida de los condenados.

“Jesús tiene sed y recibe vinagre que es símbolo del odio, agresividad y al tomar el vinagre acepta la muerte que causada por el odio expresando su amor hasta el extremo”, reflexionó.

Añadió que “Jesús muere, pero es una muerte que no interrumpe la vida, Jesús no muere por morir, sino para mostrar su amor hasta el final. Nadie ha amado como él, porque nadie tiene el amor más grande que el que da la vida por los que ama”.

El sacerdote perpetuó que Jesús entregó la vida por nosotros, para que vivamos y que hoy recordamos que la pasión de Jesús se prolonga en todos los crucificados de la historia.

“Hoy está siendo crucificado pensando en esos millones que sufren, pensemos solamente en esa guerra espantosa en Siria, en los muertos en Irak, en Afganistán, en esos países que parece que no tienen el interés de nadie solo en el petróleo”, declaró.

Prosiguió diciendo que “Jesús continúa crucificado en los que parecen de hambre, en la desigualdad, la injusticia. Jesús es crucificado en las víctimas del terrorismo, de la extorsión en nuestro país, en las victimas del narco negocio, Jesús crucificado por los que se ven obligados a huir de sus países, crucificado en todo tipo de violencia que causa sufrimiento a tanta gente”.

Rodríguez cerró diciendo que la cruz de este Viernes Santo la contemplamos con esperanza, al tiempo que mandó a recibir el beso de Jesús que nos hace vivir, que nos hace transformar nuestra vida porque Él nos dice que entreguemos todo lo que nos esclaviza y entristece”.