Cardenal pide a Honduras resucitar del crimen y corrupción

“Esta Semana Santa se ha vivido con fervor y todos hemos sido testigos de cómo miles de personas se han acercado al señor, aun los que solo vieron pasar una procesión, eso no les deja indiferente, se les eleva el corazón, se piensa que hay algo más y no terminamos en una tumba fría, que vamos camino a un vida verdadera”, dijo Rodríguez.

El principal líder de la Iglesia Católica en el país, afirmó que “nosotros hemos resucitado con Cristo y debemos buscar los bienes de arriba y no los de la tierra”.

“No podemos seguir como la parábola de aquel gusano que vivía en medio de la tierra, que revolvía tierra y no miraba más que tierra, pero un buen día levantó sus ojitos y vio que había algo más que la tierra y le salieron alas, dejó de ser un gusano para convertirse en una mariposa”, sermoneó.

Añadió que “no podemos seguir simplemente revolviendo lo mismo en nuestro país, no podemos seguir en el crimen, en la violencia y la corrupción, si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar otros tipos de bienes que no son los que se quedan aquí, porque el que entra a la vida eterna no se llevará nada”.

El sacerdote de la Iglesia Católica, recuerda a todos los feligreses que la finalidad de Dios es la fidelidad de la vida y que ser fiel es fruto de la gracia de Dios.

“Tenemos que corresponder al amor de Dios que murió en una cruz por salvarnos, nosotros qué vamos a hacer, si hemos resucitado con Jesucristo tenemos que vivir una vida diferente”, señaló.

Prosiguió: “si han resucitado con Cristo, su vida debe manifestarse con él y que el mensaje de pascua quede grabado en todos los corazones”.

“Cuántos conflictos personales tenemos porque se nos olvida que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios que es nuestra fuerza y móvil en la vida. Si hemos muerto con Cristo, resucitemos también a una vida nueva”, concluyó el jerarca católico.