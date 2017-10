Cardenal llama a elegir lo mejor porque el voto puede cambiar destino de Honduras

- El que quiere construir una mejor Honduras no debe estar lejos de Dios, indicó.

- Pidió a políticos dejar ataques y acciones de destrucción de sus contendientes.

“Me decía una persona el otro día, yo no iré a votar porque lo tienen todo arreglado, le contesté: muy mal, porque aunque lo tengan todo arreglado si usted vota puede cambiar todo porque el voto es secreto, es un tremenda irresponsabilidad seguir ese pensamiento, al contrario, todo tenemos un deber de votar”, dijo Rodríguez.

Agregó que “por eso vamos a dedicar este mes a tener una oración intensiva para que el espíritu santo ilumine a cada uno de los ciudadanos hondureños y podamos elegir lo mejor para nuestro país”.

El Cardenal Rodríguez lamentó que otras personas dicen que tienen miedo de que después de las elecciones haya violencia porque la violencia solo lleva al dolor, sufrimiento y muerte.

El líder de la Iglesia Católica en la misa de este domingo habló del amor que Jesús dejó como enseñanza, que las personas que aman a su prójimo lo aman a él y por eso no entiende porque hay tantas divisiones en las personas por unas elecciones generales.

“Cuál es el mandamiento más importante, lo más esencial, cuantas veces estamos comprometidos, nuestros días muchas veces están llenos de asuntos pendientes, de proyectos por terminar, de llamadas que hacer, tenemos la impresión que estamos dispersos en muchas direcciones. Nuestra sociedad es fragmentada y ahora más en estos tiempos de campaña política, yo voy con este, voy con el otro, mientras tanto hay más divisiones”, sermoneó.

Añadió que “cuánta publicidad hay, vote por fulano o por fulana, nunca los habíamos conocido y ahora están en cartelitos. Amar a Dios es abandonar a los ídolos y entre los ídolos de hoy está el poder, amar a Dios puede significar también servirlo a través de unas elecciones”.

El jefe de la Iglesia siguió explicando que amar al prójimo en este mes significa respetar a cada persona y no insultar a nadie.

“Significa respetar como piense cada quien, sin insultos, sin ataques, sin destruirse unos a otros, porque acuérdense que el mandamiento que se nos juzgará el último día de nuestra vida es el amor”, expresó.

Siguió diciendo que “si hemos odiado, insultado y denigrado a otras personas, no podemos decir que estamos cumpliendo el amor a Dios, sí dicen que estos son sinvergüenza, déjenlos, el único que puede juzgar es Dios. Por ahora nos toca construir positivamente nuestro país que merece de cada ciudadano el respeto”.

Rodríguez mandó un mensaje a los candidatos presidenciales, les aclaró que la persona que quiere construir una mejor Honduras y está lejos de Dios se equivoca.

“Pregúntense todos los que están en una campaña política, amo a mi prójimo o insulto a mi prójimo, esta es una pregunta clave que no se pueden dar respuestas falsas, si odio no amo a Dios, si vivo de rencores o resentimientos no amo a Dios”, cerró.