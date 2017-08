Cae hondureño de los más buscados por el FBI

- Gómez está acusado de cortarle el cuello a un amigo identificado como Julio Matute a quien también clavó un destornillador una veintena de veces.

Se trata del hondureño Walter Yovany Gómez, alias “El Cholo” a quien el FBI se refiere como un pandillero de Nueva Jersey quien fue detenido en Woodbridge, Virginia, por la policía local, según informó la cadena estadounidense ABC News.

FBI Ten Most Wanted Fugitive Walter Yovany Gomez was apprehended in Virginia this evening without incident #FBI #FBIMostWantedFugitive pic.twitter.com/OD3XEG9c5K