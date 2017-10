Confirman que atentado causó ocho muertos en Nueva York

Nueva York.- Las autoridades de Nueva York calificaron hoy como un "cobarde acto de terrorismo" el atropello múltiple que se registró hoy en el centro de Nueva York y que causó ocho muertos y un número no determinado de heridos.

Los hechos se registraron en el suroeste de la isla de Manhattan, cuando un desconocido arrolló con su vehículo a varias personas que se encontraban en el lugar, algunas de ellas en un carril para bicicletas cerca de la orilla del río Hudson.



En una rueda de prensa para aportar información oficial de los hechos, con datos aún preliminares, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, calificó los hechos como una "horrible tragedia".



Se trató de un "cobarde acto de terrorismo" que cobró la vida ocho "inocentes", agregó el alcalde, que estaba acompañado del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, y del jefe de policía de Nueva York, James O'Neill.



Según Cuomo, el atentado fue cometido por una sola persona, de acuerdo con los datos que se tienen hasta ahora. También señaló que no hay amenazas adicionales que puedan afectar a la ciudad.

Más temprano informabamos

Al menos seis muertos por atropello múltiple en Manhattan

Nueva York.- Al menos seis personas murieron hoy en el centro de Manhattan al arrollar una camioneta a varias personas, según fuentes oficiales y medios locales.

-En un principio las autoridades manejabán el suceso como un tiroteo.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que, según datos provisionales, el conductor del vehículo arrolló a varias personas y salió de él después portando algo que puede ser una imitación de un arma de fuego.



El sospechoso recibió disparos de los agentes policiales y quedó detenido, según la fuente oficial.



Al parecer, según fuentes policiales citadas por la NBC, existen sospechas de que se trata de un atentado.



Las autoridades no han facilitado un saldo provisional de las víctimas, pero medios locales dan cuenta de que los muertos son seis y unas quince personas han resultado heridas.



El gobernador del estado, Andrew Cuomo, se dirige al lugar de los hechos y también el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.



Se ha anunciado una rueda de prensa del alcalde De Blasio hacia las 17.15 hora local (21.15 GMT).

Más temprano informabamos

Al menos cuatro muertos en tiroteo en Nueva York

Nueva York.- Al menos cuatro personas murieron hoy durante un tiroteo en la ciudad de Nueva York, informaron medios locales.

"Estamos respondiendo a denuncias de varios disparos en el Bajo Manhattan", confirmó el Departamento de Policía a través de su cuenta de Twitter.



Los disparos comenzaron pasadas las 15.15 hora local (19.15 GMT) en el cruce de West Street y Chambers Street, dijeron varios testigos al periódico local Daily News.



Al menos cuatro personas murieron durante el tiroteo, según fuentes de los servicios de emergencias citadas por el canal News 1. The New York Times habla de "varias personas fallecidas" citando a autoridades.



Además, varias personas han tenido que ser trasladadas al hospital Bellevue para ser atendidos por heridas de bala, según el diario New York Post.



Un portavoz de la policía confirmó que el presunto responsable de los disparos ya fue detenido y se encuentra bajo custodia policial.



La zona, a unas cuadras del memorial del 11-S, fue acordonada por las fuerzas de seguridad, según imágenes difundidas en directo por las televisiones locales.



El alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, fue informado de lo ocurrido y se traslada en estos momentos al lugar, según su portavoz, Eric Phillips.