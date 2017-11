Aumenta tensión política a la espera de resultados finales

En otras ciudades y poblados hondureños las manifestaciones de ambos lados también se replicaron.

Mientras la medición de fuerzas ocurría entre nacionalistas y aliancistas, diversos sectores sociales a nivel nacional e internacional hacían consistentes llamados apelando a los líderes políticos a mantener la paz y respetar los resultados que emanen del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Igualmente, exigieron a las autoridades electorales mayor agilidad en la entrega de los datos que determinan quien resultó ungido como presidente de Honduras.

Desde horas tempranas, las máximas autoridades nacionalistas dieron a conocer sus propios resultados, en los que se ampararon, para proclamarse nuevamente ganadores, a la espera de ser ratificado por el órgano electoral.

En ese encuentro el candidato Juan Orlando Hernández remarcó: “Nosotros somos y debemos seguir siendo respetuosos de la institucionalidad y al ser respetuosos de la institucionalidad tenemos que esperar el resultado oficial del Tribunal”.

Hernández fijó que la postura del Partido Nacional siempre fue esperar las actas porque la final es lo que vale en un proceso electoral.

Enfatizó que “en ese sentido, como cualquier demócrata del mundo, tenemos que esperar el resultado oficial que se produce con el conteo de cada acta que hace el Tribunal Supremo Electoral con la presencia de los observadores y los representantes de todos los partidos políticos que así lo consideren”.

UE exhorta al TSE ofrecer resultados con fluidez

Unas horas antes de la comparecencia nacionalista, miembros de la Unión Europea (UE) que observaron la justa electoral del pasado domingo, exhortaron al TSE ofrecer resultados con mayor fluidez.

La presidenta de la Misión de la UE, Marisa Matías, dijo que el conteo de votos se llevó a cabo de forma eficaz hasta el punto de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), pudo comunicar en la madrugada del lunes los resultados parciales con un 57 por ciento de las actas.

TSE dice esperar total de actas

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David Matamoros Batson, dijo este mismo martes en una conferencia de prensa que el ganador de las elecciones generales ya está, pero que debe esperar todas las actas para dar los resultados oficiales.

“Los resultados simplemente lo vamos a dar a conocer de manera oficial, el Tribunal está firme y estamos trabajando arduamente”, dijo Matamoros.

Agregó que “yo no voy a pelear con nadie, soy el presidente del Tribunal y tengo una responsabilidad con el pueblo hondureño, no he peleado con ninguno de los candidatos y mucho menos con los magistrados, entendamos claramente que el ganador ya está, simplemente tenemos que esperar las actas para decirlo”.

Cuándo le consultaron el nombre del ganador, el presidente del TSE con un tono alto respondió que lo dirán “cuando tengamos las actas”.

Nasralla pide resultados parciales

Casi de forma inmediata, el aspirante presidencial de la Alianza, Salvador Nasralla, exigió al TSE ofrecer “resultados parciales” este mismo martes para que el pueblo conozca lo que se manifestó a través de las urnas.

Pidió al tribunal electoral que cumpla con su deber e informe hoy un veredicto parcial de cómo van los resultados.

Luego, indicó que “los resultados deben ir caminando poco a poco, pero no podemos esperar hasta el jueves cuando tengan todo el tamal hecho, o sea, necesitamos irnos comiendo el tamal poquito a poco, necesitamos los datos parciales, ¿por qué el Tribunal no los está dando? esa es la gran pregunta”.

Luego, el presidenciable hizo un llamado a sus simpatizantes de la Alianza: “Vayan acercándose a la capital, entre más cerca estén, mucho mejor”.

Potente movilización

Al filo de las 4:00 de la tarde los nacionalistas realizaron una potente movilización que inició en bulevar Suyapa y llegó hasta la Casa Presidencial. Ahí le expresaron su respaldo al actual presidente y candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.

Los simpatizantes nacionalistas marcharon por las principales vías de la capital hondureña bajo la consigna: “cuatro años más, cuatro años más…”.

El departamento de Olancho se sumó al llamado y salieron a festejar -lo que ellos consideran- un triunfo contundente en las urnas. Agitaron banderas y recorrieron avenidas proclamando a Hernández como presidente para el período 2018-2022.

En San Pedro Sula, Cortés, también el nacionalismo se pronunció con fuerza. Centenares de simpatizantes sonaron sus bocinas, ondearon banderas y gritaron: “cuatro años más”.

Mientras esto ocurría los aliancistas buscaban el punto donde presuntamente fueron convocados, pero una cadena de desinformación les impidió reunirse para manifestarse multitudinariamente.

Un pequeño grupo de simpatizantes de la Alianza se plantó frente a las bodegas del TSE, ubicadas en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) en el Bulevar Fuerzas Armadas.

Asimismo, en los alrededores y entradas de la ciudad capital, caravanas de vehículos militares se movilizaban con el objetivo, según las autoridades de las FFAA, de trasladar el material electoral que aún no llega a las bodegas del TSE.

Pero toda esa situación contribuyó a una mayor incertidumbre entre la población, acentuada porque dos días después de celebrado el proceso electoral todavía no se ha proclamado al ganador de la Presidencia de la República.