Andrea Iraheta, su discapacidad la fortalece y quiere legislar por Honduras

Andrea Iraheta ocupa la casilla 100 en la papeleta electoral de diputados de Francisco Morazán.

En 1995 Andrea Iraheta fue la Niña Símbolo de Teletón.

Proceso Digital les cuenta la historia de Andrea Iraheta, una joven de 26 años que busca una diputación en el partido Democracia Cristiana.

Andrea nació el 2 de noviembre de 1991 en el Materno Infantil y fue detectada con espina bífida, una enfermedad que no le permite sentir, ni mover sus piernas.

Desde los tres meses sus padres la llevaron a Teletón para recibir atención especializada y tuvo estimulación temprana, hasta llegar a convertirse en la Niña Símbolo en 1995.

La candidata a diputada se tomó una foto en la Casa Blanca, Estados Unidos.

Andrea ahora se siente lista para luchar por todas las personas con discapacidad que son discriminados y no apoyados en Honduras. Decidió participar por una diputación con el Partido Demócrata Cristiano.

“Estoy muy contenta, es un honor poder hacer algo por mi sector, tener la oportunidad de luchar por los míos”, expresó Iraheta.

Agregó que “la idea empezó porque siempre he estado motivada a hacer proyectos de inclusión, hice uno de “Yo incluyo”, pero no tuvo mucha aceptación, luego escuche algo que dijo Lucas Aguilera, me motivó por un discurso que dio donde señaló que no ocupa las piernas para gobernar. Él utiliza prótesis porque le cortaron la pierna”.

Andrea Iraheta recibiendo su título universitario.

Andrea es licenciada en enseñanza de inglés, se graduó en la Universidad Pedagógica Francisco Morazán en 2016 y obtuvo una beca de la Universidad de Missouri de Estados Unidos.

Andrea compartió con Proceso Digital porque desea llegar al Congreso Nacional.

“Tuve una niñez normal, le cuento que sufrí de rechazo, no tanto de los otros niños, sino de los maestros lastimosamente, pero eso debe cambiar para las personas con discapacidad”, dijo Iraheta.

Siguió diciendo “no siento ni muevo las piernas y eso no impidió que me graduara, soy maestra de inglés, he dado tutorías pero no me han dado trabajo”.

Andrea Iraheta en el Facebook Live de Proceso Digital.

Discriminación total

La candidata a diputada de la DC lamenta que en Honduras no les den trabajo a las personas por tener una discapacidad, aunque sean preparadas académicamente.

“Los trabajos que he conseguido no he podido durar por la misma infraestructura de los centros educativos, no puedo subir gradas porque ando en una silla de ruedas”, relató.

Andrea Iraheta con traje típico.Prosiguió a contar que “en la mayoría de los casos, las instituciones le niegan la oportunidad de trabajar a los discapacitados. Uno debe contratar a la persona, no a la discapacidad, a mi dos instituciones me dieron la oportunidad, pero no había condiciones para laborar por las malas construcciones de las escuelas”.

Por ese motivo Andrea quiere llegar al Congreso Nacional, para colaborar con todas las personas discapacitadas.

“Quiero que todas las instituciones educativas estén adecuadas para que ningún niño discapacitado sea rechazado, lo mismo debe pasar en restaurantes, bancos y autobuses”, explicó.

Agregó que “tengo una lucha desde que nací hasta este momento por la independencia de mi sector, es una propuesta verdadera por las personas discapacitadas”.

Andrea fue Niña Símbolo de Teletón.Andrea le mandó un mensaje a la población, les pidió el voto para que miren que ella tiene la capacidad de legislar por Honduras.

“El mensaje que mando a la población es que no se fijen por los colores de los partidos políticos, sino por las propuestas de los candidatos, con la intención que tengamos de cambiar el país”, dijo.

Cerró diciendo que “de las propuestas más importantes que tengo, es hacer un censo, porque no hay uno de personas con discapacidad, algunos dicen que son 800 mil y en otros más, creo que se debe crear un censo para saber con quién se está tratando”.