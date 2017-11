Alcaldes: 79 por ciento buscan la reelección

- En la elección general de noviembre de 2013 fueron reelectos 200 y los restantes 98 salieron por primera vez.

-Cuatro alcaldes que buscan reelegirse han publicado sus declaraciones patrimoniales, tributaria y de interés en la plataforma www.3de3hn.com

- En Valle e Islas de la Bahía todos los ediles municipales corren por otro período.

- Copán es el departamento donde hay menos alcaldes reeleccionistas, nueve de 23 no repetirán en sus postulaciones.

Los restantes 62 alcaldes, que representan el 21 por ciento, que no van por la reelección es por tres razones: perdieron la contienda primaria en marzo (19), no aspiraron (37) y seis que están actualmente presos por la comisión de varios delitos.

Los ediles tras las rejas son: Jorge Neftaly Romero Mejía (Talanga, Francisco Morazán), Jairon Aroldo Chinchilla Carrillo (San Fernando, Ocotepeque), Ramón Daniel Sarmiento Escobar (Juticalpa, Olancho), Arnaldo Urbina Soto (Yoro, Yoro) y José Adalid González Morales (Sulaco, Yoro).

Otro actual alcalde, Víctor Manuel Meza de Reitoca, Francisco Morazán, guarda prisión y no pudo aspirar a otro período.

Mientras, dos más que fueron imputados en delitos: Francisco Martínez Domínguez de San Isidro, Intibucá; y Santos Gabriel Elvir Arteaga de Jocón, Yoro, ambos aspiran a una reelección en sus asientos municipales.

En tanto, de los 236 ediles que buscan otro período más, 139 son del Partido Nacional, 69 del Partido Liberal, 22 de Libertad y Refundación (Libre), uno del Partido Democracia Cristiana de Honduras (PDCH) y uno del Partido de Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD).

Hay cuatro casos especiales que van por la reelección en sus municipalidades: Manuel Amaya Montoya (Masaguara, Intibucá), ahora independiente y antes del Partido Nacional; Dorn Andy Ebanks (Roatán, Islas de la Bahía), ahora de la Alianza de Oposición y antes del Partido Liberal; Remberto Ruiz Alverto (Tambla, Lempira), ahora Alianza Patriótica Hondureña y antes del Partido Nacional; y José Eliseo Ventura Santos (Belén Gualcho, Ocotepeque), ahora de Vamos y antes del Partido Nacional.

Llama la atención que actuales alcaldes de partidos denominados pequeños también buscan otros cuatro años al frente de sus términos municipales. Es el caso de Rafael Mendoza Cerrato (Apacilagua, Choluteca) del Partido Pinu-SD y Francisco Roberto López (Nueva Armenia, Francisco Morazán) de la DC.

En Chinda, Santa Bárbara, donde la actual alcaldesa Ibeth Geraldina López Galeas del Partido Nacional no aspiró a la reelección, pero sí lo hizo su hermana Miriam Lizeth López Galeas.

Mientras, en Yoro, departamento de Yoro, aspira Diana Patricia Urbina Soto, actual diputada al Congreso de la República. Lo hace para relevar en el cargo a su hermano preso Arnaldo Urbina Soto.

Departamentos más reeleccionistas

En el sureño departamento de Valle, los nueve alcaldes aspiran a otro período más. Ellos son Víctor Manuel Flores en Nacaome, Faustino Manzanares Alvarenga en Alianza, Santos Cruz Guevarra en Amapala, Rony Nicolás Fúnez en Aramecina, Francisco Ruben Turcios en Caridad, Alcides Gaspar Paz en Goascorán, Óscar Armando Yánez en Langue, Roberto Antonio Paz Canales en San Antonio de Coray y Tomás Escalante Castillo en San Lorenzo.

El otro departamento en el que la totalidad de sus ediles van por la reelección es el insular Islas de la Bahía. Dorn Andy Ebanks por Roatán, Spurgeon Steven Miller Molina por Guanaja, Gilbert Carrison Dilbert Green por José Santos Guardiola y Troy Donahue Bodden González por Utila.

En Cortés, 11 alcaldes buscan la reelección y solamente uno no lo hace : el liberal Crox Adalid Tovar Andrade en Potrerillos que no aspiró.

Luego, Atlántida (6 sí - 2 no), Colón (7 sí - 3 no), Comayagua (19 sí - 2 no), Copán (14 sí - 9 no), Choluteca (13 sí - 3 no), El Paraíso (15 sí - 4 no), Francisco Morazán (23 sí - 5 no), Gracias a Dios (4 sí - 2 no), Intibucá (11 sí - 6 no), La Paz (17 sí - 2 no), Lempira (21 sí - 7 no), Ocotepeque (11 sí - 5 no), Olancho (19 sí - 4 no), Santa Bárbara (25 sí - 3 no) y Yoro (7 sí - 4 no).

Los alcaldes con más períodos

En Honduras hay alcaldes que buscarán este 26 de noviembre continuar en el cargo por tercera, cuarta y hasta quinta gestión.

Tal es el caso del edil liberal de Choluteca, Quintín Soriano , que busca su cuarto período consecutivo. En los tres anteriores se ganó el cariño de los ciudadanos de la zona sur.

Mientras, Allan Ramos , alcalde de Puerto Cortés desde 2006, busca su cuarto período en el cargo. Antes de él, Marlon Lara estuvo tres períodos en la misma ciudad y ahora aspira a la alcaldía de San Pedro Sula.

Por otro lado, el alcalde de Comayagua, Carlos Miranda tiene cuatro mandatos en el poder y se encarrila para su quinto.

Por Marcovia, Choluteca, el edil José Nahún Cálix y en Choloma, el actual edil, Leopoldo Crivelli , aspiran a su cuarto mandato.

Lo mismo sucede con Alexander López , actual alcalde de El Progreso que busca su cuarto mandato consecutivo.

Amable de Jesús Hernández , jefe del gobierno municipal de San José de Colinas, Santa Bárbara, lleva cuatro períodos al hilo y aspira a un quinto.

En Cofradía, Cortés, Raúl Alfredo Ugarte Florentino , tiene cuatro gestiones consecutivas y también se perfila para una quinta.

En Santa Cruz de Yojoa, Roberto Pineda Chacón , suma 12 años en el poder y va por la cuarta en las elecciones generales.